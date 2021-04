Polte kündigt Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom an, um massive IoT-Ortungstechnologie voranzutreiben

Polte hat die ersten Feldversuche erfolgreich abgeschlossen und wird nun mit der Deutschen Telekom zusammenarbeiten, um engagierte Pilotprojekte mit Kunden in ganz Europa zu starten.

DALLAS und BONN, Deutschland, 16. April 2021 /PRNewswire/ -- Polte, Innovator der Cloud Location over Cellular (C-LoC)-Technologie, gibt eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom, dem größten Telekommunikationsunternehmen in Europa, bekannt, um groß angelegte Kundenpilotprojekte mit der Polte Location API durchzuführen. Die Deutsche Telekom möchte die patentierte Technologie von Polte nutzen, um die Genauigkeit der zellularen Positionierung zu erhöhen und die internationalen Nutzererfahrungen mit Asset Tracking zu verbessern. Das Projekt befindet sich derzeit in der kommerziellen Validierungsphase und wird mit mehreren prominenten Deutsche Telekom IoT-Kunden pilotiert, die eine universelle Anlagentransparenz benötigen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Polte und die Deutsche Telekom die Standortwahl revolutionieren oder um sich über die Teilnahme am Pilotprogramm zu informieren, besuchen Sie https://iotcreators.com/en/iot-location-api/ .