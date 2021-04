Polte annonce une collaboration avec Deutsche Telekom pour développer à grande échelle sa technologie de localisation IoT

Polte est le leader de la localisation cellulaire 4G/5G, fournissant les informations de localisation intérieure et extérieure les plus précises et les plus sûres sur les appareils connectés à travers le monde. Polte crée une visibilité globale avec beaucoup plus de précision que la technologie Cell ID, en tirant simplement parti des réseaux cellulaires existants et du cloud computing. Grâce à l'API simple de Polte, les clients peuvent éliminer les coûts et la complexité du matériel supplémentaire, des points d'accès ou du déploiement de balises, ce qui permet un retour sur investissement rapide. Adoptant une approche révolutionnaire et réduisant la complexité algorithmique de la « périphérie au cloud », Polte allonge la durée de vie de la batterie des appareils cellulaires connectés tout en préservant la confidentialité des données de localisation.

DT avait précédemment annoncé l'ajout de Polte comme partenaire de solutions à son écosystème IoT Solution Optimizer , conçu pour les entreprises qui souhaitent déployer de manière rentable des solutions IdO mobiles fiables et alimentées par batterie, du suivi des actifs aux services des villes intelligentes.

« DT est fière de s'associer à Polte pour explorer ses capacités de localisation innovantes de premier plan auprès des clients qui ont besoin d'une visibilité universelle des actifs sans avoir besoin d'une infrastructure supplémentaire », a déclaré Jens Olejak, responsable des nouvelles technologies d'accès chez Deutsche Telekom IoT.

Les pilotes clients devraient commencer sur les réseaux Cat-M (LTE-M) et NB-IoT en Allemagne en avril 2021, suivant une approche progressive pour s'étendre à toute l'Europe. Le temps nécessaire pour lancer la commercialisation dépendra des résultats de cette phase de validation commerciale.

« Polte offre une précision supérieure d'un ordre de grandeur aux technologies de localisation cellulaire concurrentes, telles que la Cell ID », a déclaré Ed Chao, PDG de Polte. « Nous sommes impatients de travailler avec DT pour étendre ces avantages en termes de coût, de puissance et de sécurité aux clients à travers le monde, et d'aider davantage d'entreprises à obtenir de précieuses informations de localisation intérieure et extérieure. »

À propos de Polte Corporation :

Polte, l'innovateur de la technologie Cloud Location over Cellular (C-LoC), fournit des solutions de localisation IoT intérieures et extérieures disruptives à faible coût qui offrent aux entreprises une visibilité en temps réel sans précédent sur tout ce qui compte. Tirant parti des signaux cellulaires 4G et 5G mondiaux, Polte transforme ce qui est possible avec le suivi des actifs en favorisant une accessibilité accrue et une plus grande vitesse de retour sur investissement pour la chaîne d'approvisionnement, la logistique, la fabrication et un large éventail d'autres secteurs. Pour plus d'informations, visitez notre site www.polte.com . Ou, restez à jour avec tout Polte en nous suivant sur Twitter , Facebook , et LinkedIn .

