Polymatech Electronics présente les solutions LED COB de nouvelle génération au salon Light + Building 2026
Mar 09, 2026, 22:49 ET
FRANKFURT, Allemagne, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Polymatech Electronics, un innovateur de premier plan dans les technologies des semi-conducteurs et de l'optoélectronique, présentera ses solutions de pointe Chip-on-Board (COB) LED au Light + Building 2026, le plus grand salon mondial de la technologie de l'éclairage et des services de construction, qui se tiendra à Francfort, en Allemagne, du 8 au 13 mars 2026.
Les visiteurs sont invités à découvrir les dernières innovations de Polymatech en matière de LED dans le hall 8, stand E39, où la société présentera les technologies COB de nouvelle génération conçues pour des performances élevées, la fiabilité et la flexibilité de conception dans une large gamme d'applications d'éclairage.
Technologie avancée COB pour diverses applications d'éclairage
Les dernières solutions LED COB de Polymatech sont conçues pour offrir une efficacité lumineuse élevée, une gestion thermique supérieure et une excellente cohérence des couleurs. Ces caractéristiques les rendent idéales pour les environnements d'éclairage exigeants, notamment :
- Éclairage architectural et d'ambiance
- Environnements médicaux et de soins médicaux
- Espaces résidentiels et d'accueil
- Applications pour le commerce de détail et les présentoirs
- Systèmes d'éclairage horticole
Les solutions présentées démontrent l'engagement continu de Polymatech dans l'ingénierie de précision des semi-conducteurs, les technologies d'emballage avancées et l'innovation axée sur les applications afin de répondre aux besoins changeants des fabricants d'éclairage mondiaux.
Rencontrez l'équipe au stand E39
Polymatech Electronics sera représentée à l'exposition par :
Alan Wagner
Directeur de la technologie
Nisene Technology Group
Email : [email protected]
Mirjam Perman
Responsable des ventes
Brandner Electronics
Email : [email protected]
Tarja Rapala-Virtanen
PDG
Brandner Electronics
Email : [email protected]
L'équipe sera disponible pour rencontrer les fabricants d'éclairage, les intégrateurs de systèmes et les partenaires industriels afin de discuter des possibilités de collaboration et des solutions LED personnalisées.
Le moteur de l'avenir de l'éclairage à semi-conducteurs
Polymatech Electronics continue d'étendre ses capacités en matière d'emballage de semi-conducteurs avancés et de technologies LED, ce qui permet aux clients du monde entier de développer des systèmes d'éclairage à haute performance et à faible consommation d'énergie.
Les professionnels de l'industrie qui participent au Light + Building 2026 sont invités à visiter le hall 8, stand E39, pour découvrir les dernières innovations de Polymatech et explorer des partenariats potentiels.
Pour plus d'informations, visitez www.polymatech.in
Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2929142/Chip_on_Board_COB.jpg
