Polyplastics desenvolve tecnologia de aderência entre metais e resinas para peças dos setores automotivo e elétrico/eletrônicos

A aderência direta entre metais e resinas é um processo que utiliza a moldagem por inserção de metal. As peças de metal e resinas ficam firmemente aderidas ao introduzir a resina derretida, por meio da moldagem por injeção, nas peças de metal que já passaram por um tratamento de superfície suficiente. Os compostos de metal e resina apresentam as propriedades dos metais (alta rigidez, condutividade elétrica) e dos plásticos de engenharia (baixa densidade, isolamento elétrico). No entanto, embora muitos fatores (peças de metal, resinas, estruturas de molde, condições da moldagem por injeção) tenham apresentado um efeito adverso e dificultado a aderência estável, a Polyplastics apresentou progressos com uma aderência bem-sucedida.

Para tratamentos de superfície de metais, a tecnologia Quick-10 (R) da Polyplastics utiliza aquecimento e resfriamento rápidos dos metais inseridos para produzir uma aderência direta entre o metal e a resina apenas com moldagem por inserção de metal, sem nenhum tratamento especial na superfície do lado de metal. As resinas devem apresentar propriedades como uma infinidade de interfaces, transferência de superfície (fluidez) e baixo encolhimento para produzir uma boa aderência.

Um componente essencial da resina é um aditivo de melhoria da afinidade que proporciona maior compatibilidade à interface de metal e resina e promove a aderência máxima à superfície de metal. Os níveis de aderência de metais da Polyplastics incluem 1135MF1 e 940MA para PPS e PBT, respectivamente. Outros níveis de aderência de metais, 1150MF1 e 930MA, oferecem funcionalidade adicional.

A Polyplastics observa que a temperatura de moldagem pode ter um grande efeito sobre a aderência. A empresa desenvolveu ótimas condições de moldagem para alcançar boa transferência de superfície e baixo encolhimento, com uma taxa de expansão linear similar à dos metais.

A tecnologia de aderência entre metais e resinas já foi usada em peças de dispositivos móveis (telefones celulares, tablets, câmeras digitais) e em algumas peças automotivas.

Para obter mais informações, acesse https://www.polyplastics.com/en/support/proc/metal_resin/index.vm

Quick-10 (R) é uma marca comercial registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão.

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co., Ltd. é líder mundial no desenvolvimento e produção de soluções em materiais termoplásticos para engenharia. A ampla carteira de produtos da empresa inclui POM, tereftalato de polibutileno (PBT), sulfeto de polifenileno (PPS) e polímero de cristal líquido (LCP). A empresa é detentora da maior participação de mercado em POM. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa conta com o apoio de uma sólida rede global de P&D, produção e recursos de vendas, capaz de criar soluções avançadas para um mercado global em constante transformação.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.