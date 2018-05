Polyplastics développe une technologie d'assemblage par collage métal-résine pour les pièces automobiles et les pièces électriques et électroniques

Le collage direct métal-résine est un procédé qui utilise le moulage d'inserts métalliques. Les pièces métalliques et les résines sont assemblées fermement par l'introduction de la résine fondue via un moulage par injection sur des pièces métalliques dont la surface a déjà subi un traitement suffisant. Les composites métal-résine offrent les propriétés des métaux (grande rigidité, conductivité électrique) et des plastiques techniques (faible densité, isolation électrique). Cependant, alors que de nombreux facteurs (pièces métalliques, résines, structures de moules, conditions de moulage par injection) ont eu un effet négatif et empêchent un assemblage par collage stable, Polyplastics a fait de grandes avancées et a obtenu un procédé de collage réussi.

Pour les traitements de surface des métaux, la technologie Quick-10 (R) de Polyplastics utilise le chauffage et le refroidissement rapides des métaux insérés pour produire un assemblage par collage direct métal-résine avec le seul moulage d'inserts métalliques, sans aucun traitement de surface spécial pour le côté métallique. Les résines doivent présenter des propriétés telles que l'infinité de l'interface, la transférabilité de la surface (fluidité) et un faible rétrécissement pour produire un bon assemblage.

Un composant clé de la résine est un additif d'amélioration de l'affinité qui donne à l'interface métal-résine une meilleure compatibilité et favorise une adhésion maximale à la surface du métal. Les degrés d'adhésion métallique de Polypalstics comprennent les normes 1135MF1 et 940MA pour le polysulfure de phénylène (PPS) et le polytéréphtalate de butylène (PBT) respectivement. D'autres degrés d'adhésion des métaux, 1150MF1 et 930MA, offrent une fonctionnalité supplémentaire.

Polyplastics observe que la température du moule peut avoir un effet important sur le collage. L'entreprise a mis au point des conditions de moulage optimales pour obtenir une bonne transférabilité de la surface et un faible rétrécissement du moule avec un taux d'expansion linéaire proche de celui du métal.

La technologie d'assemblage par collage métal-résine a été utilisée dans les pièces de dispositifs mobiles (téléphones mobiles, tablettes, appareils photo numériques) et dans certaines pièces automobiles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.polyplastics.com/en/support/proc/metal_resin/index.vm

Quick-10 (R) est une marque commerciale déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon.

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial du développement et de la production de solutions thermoplastiques techniques. Dans le grand portefeuille de produits de l'entreprise, on trouve le polyoxyméthylène (POM), le polytéréphtalate de butylène (PBT), le polysulfure de phénylène (PPS) et le polymère à cristaux liquides (LCP). L'entreprise détient la plus grande part du marché mondial du POM. Ayant plus de 50 ans d'expérience à son actif, l'entreprise s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources de R & D, de production et de vente capables de créer des solutions avancées pour un marché mondial en constante évolution.

