Polyplastics dévoile deux nouveaux types de PET RENATUS (R) offrant une résistance aux intempéries supérieure aux composants automobiles extérieurs

TOKYO, 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Polyplastics a annoncé l'introduction de deux nouveaux types de polyéthylène téréphtalate (PET) RENATUS (R) qui offrent des propriétés mécaniques, une apparence et une résistance aux intempéries supérieures pour les composants extérieurs des automobiles. Cela réaffirme l'engagement ferme de Polyplastics à l'égard du PET comme pilier clé de son vaste portefeuille de résines.

Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202111093048/_prw_PI1fl_Dx6gM5dK.jpg .

Les deux nouveaux types de résine renforcée de fibres de verre, le RH030 (chargé de fibres de verre à 30 %) et le RH045 (chargé de fibres de verre à 45 %), maintiennent leur noirceur et réduisent le blanchiment des surfaces d'articles moulés en environnements extérieurs, les rendant propices pour des applications telles que les rétroviseurs et les essuie-glaces arrières. Comme les pièces en PET ne sont pas peintes, elles peuvent se dégrader à cause des intempéries au fil du temps. Les fibres de verre peuvent remonter à la surface et la noirceur s'amenuiser. Les essais accélérés de résistance aux intempéries des résines démontrent que les nouveaux types de PET de Polyplastics maintiennent des indices inférieurs à ceux des autres produits sur le marché, ce qui indique que le blanchiment est réduit.

Les résines plastiques renforcées par des fibres de verre sont généralement plus solides, mais les fibres de verre peuvent également avoir un effet négatif sur l'aspect des surfaces des articles moulés. Les PET RENATUS (R) RH030 et RH045 sont des résines plastiques renforcées par des fibres de verre. Cependant il est quand même possible de fabriquer des articles moulés ayant un bon aspect de surface en raison de la capacité de transfert de moule supérieure pendant le moulage.

Des tests récents de l'entreprise montrent que par rapport au type standard PBT-GF30, le RH045 (PET-GF45) présente un brillant de surface supérieur même si la formule contient une importante quantité de fibre de verre en plus.

Sur le plan des performances mécaniques, le PET possède généralement des propriétés supérieures au PBT. Avec la même quantité de fibres de verre, les résines de PET RH030 et RH045 ont des propriétés mécaniques supérieures, notamment une résistance à la traction, un module de flexion et une température de fléchissement sous charge supérieurs par rapport aux résines de PBT.

Veuillez également visiter le site : https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pet_rh030_rh045/index.html

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est leader mondial dans la mise au point et la production de thermoplastiques techniques. Son portefeuille de produits comprend les POM, PBT, PPS, LCP, GF-PET et COC. La société détient la plus grande part de marché mondiale de POM et LCP. Avec plus de 50 ans d'expérience, la société s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources en matière de R&D, de production et de vente, capable de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante évolution.

*RENATUS (R) est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

SOURCE Polyplastics Co., Ltd.