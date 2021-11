Polyplastics revela novos tipos de PETs RENATUS (R) com capacidade superior de intempéries para componentes externos de automóveis

TÓQUIO, 22 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Polyplastics Group anunciou a introdução de dois tipos de tereftalato de polietileno (PET) RENATUS (R) que oferecem propriedades mecânicas superiores, aparência e resistência ao clima para componentes externos automotivos, reafirmando o forte compromisso da Polyplastics com PET como um pilar chave de seu amplo portfólio de negócios no segmento de resinas.

Imagem: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202111093048/_prw_PI1fl_Dx6gM5dK.jpg.

Os dois novos tipos reforçados com vidro, RH030 (30% de enchimento de vidro) e RH045 (com 45% de enchimento de vidro), mantêm a escuridão total e reduzem o esbranquiçamento na superfície de artigos moldados em ambientes externos, tornando-os ideais para aplicações automotivas como espelhos laterais e braços/palhetas do limpador traseiro. Como as peças PET não são pintadas, a degradação pode ocorrer com o tempo. O enchimento de vidro pode começar a sair e o revestimento pode perder a cor. Os testes de resistência ao clima acelerados demonstram que os novos materiais PET Polyplastics mantêm valores de índice mais baixos do que os seus produtos concorrentes, indicando assim que o esbranquiçamento está sendo reduzido.

As resinas plásticas reforçadas com fibra de vidro são tipicamente mais fortes, mas os enchimentos de vidro também podem ter um efeito negativo na aparência da superfície dos artigos moldados. O RENATUS (R) RH030 e o RH045 são tipos de PETs reforçados por fibra de vidro, mas ainda podem produzir artigos moldados de boa aparência devido à sua transferência de molde elevada durante a moldagem.

Os testes recentes da empresa mostram que, em comparação com o padrão PBT-GF30, o RH045 (PET-GF45) apresenta maior brilho de superfície, embora tenha um grande teor de fibra de vidro adicionado à formulação.

Em termos de desempenho mecânico, o PET normalmente tem propriedades superiores se comparado ao PBT. Em quantidades de vidro semelhantes, os PETs do tipo RH030 e RH045 têm propriedades mecânicas superiores, incluindo maior resistência à tração, módulo de flexão e temperatura de deflação sob carga em comparação com as classes de PBT.

Acesse também: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pet_rh030_rh045/index.html.

Sobre a Polyplastics

A Polyplastics Co. Ltd. é líder global no desenvolvimento e produção de termoplásticos de engenharia. O portfólio de produtos da empresa inclui POM, PBT, PPS, LCP, GF-PET e COC. A empresa tem a maior participação no mercado global de POM e LCP. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é respaldada por uma sólida rede global de recursos de P&D, produção e vendas e é capaz de criar soluções avançadas para um mercado global em constante mudança.

*RENATUS (R) é uma marca registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

Related Links

https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pet_rh030_rh045/index.html



SOURCE Polyplastics Co., Ltd.