Polyplastics envisage la résine PLASTRON® renforcée de fibres de cellulose longues pour les applications automobiles

TOKYO, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le Polyplastics Group a annoncé que sa nouvelle résine de polypropylène (PP) renforcée par des fibres de cellulose longues, PLASTRON® LFT, est envisagée pour des applications automobiles telles que les supports de modules de portes, les consoles centrales et les noyaux d'accoudoirs. PLASTRON® LFT offre une densité plus faible et des émissions de gaz à effet de serre réduites par rapport aux résines courtes renforcées de fibres de verre, tout en offrant les mêmes propriétés mécaniques.

La cellulose, une matière première non comestible issue de la biomasse et dérivée de ressources organiques autres que fossiles, présente les caractéristiques suivantes : empreinte carbonique négative (elle absorbe le dioxyde de carbone présent dans l'air lors de sa fabrication) et matière première durable (qui peut être obtenue de manière durable, contrairement à des ressources telles que les minéraux naturels).

La résine renforcée de fibres de cellulose longues PLASTRON® LFT incorpore des fibres de cellulose régénérées fabriquées à l'aide de la méthode du solvant, qui ne produit pratiquement pas de déchets. Polyplastics utilise une fibre de cellulose produite à l'aide de la méthode du solvant, qui émet moins de gaz à effet de serre lors de sa fabrication que la fibre de verre typique. Sa densité étant inférieure de près de 10 % à celle de la résine PP renforcée par des fibres de verre, ses émissions de gaz à effet de serre sont encore plus faibles à volume égal.

Par nature, la cellulose est extrêmement difficile à dissoudre dans les solvants. Aujourd'hui, une grande partie de la cellulose régénérée typique est fabriquée à l'aide d'un processus complexe qui implique une modification de la cellulose, suivie d'une dissolution dans un solvant et d'un filage, pour finalement restaurer la forme originale de la cellulose. Ce processus entraîne d'importantes émissions de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de carbone.

En comparaison, la méthode du solvant implique un processus fermé qui valorise pratiquement 100 % du solvant. Elle génère peu de déchets et produit des matériaux encore plus respectueux de l'environnement. L'entreprise a remporté de nombreux brevets à travers le monde pour des résines renforcées par des fibres de cellulose longues et régénérées, y compris des fibres de cellulose obtenues par la méthode du solvant.

*PLASTRON® est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial dans la mise au point et la production de thermoplastiques techniques. Son portefeuille de produits comprend les POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC et LFT. La société détient la plus grande part de marché mondial de POM, LCP et COC. Avec plus de 50 ans d'expérience, la société s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources en matière de R&D, de production et de vente, capable de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante évolution.

