Resina reforçada com fibra de celulose larga da Polyplastics Targets PLASTRON (R) para aplicações automotivas

TÓQUIO, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ O Polyplastics Group anunciou que sua resina de polipropileno reforçada por fibra de celulose longa (PP) desenvolvida recentemente, o PLASTRON (R) LFT, está sendo desenvolvida para aplicações automotivas, como portadores de módulos de portas, painéis centrais e bases de apoio para braços. O PLASTRON (R) LFT oferece menor densidade e redução nas emissões de gases do efeito estufa (GEE) do que as resinas curtas reforçadas por fibra de vidro, enquanto entrega as mesmas propriedades mecânicas.

Imagem:

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202303073657/_prw_PI1fl_dh5RfhUm.jpeg

A celulose, uma matéria-prima de biomassa não comestível derivada de recursos orgânicos exceto recursos fósseis, possui as seguintes características: influência neutra de carbono (absorve dióxido de carbono no ar quando fabricada) e ser uma matéria-prima sustentável (que pode ser adquirida de maneira sustentável, ao contrário de recursos como minerais naturais).

A resina reforçada com fibra de celulose longa da PLASTRON (R) LFT incorpora fibras de celulose regeneradas feitas utilizando o método solvente que quase não produz resíduos. A Polyplastics utiliza um método solvente de fibra de celulose que emite menos GEE quando fabricado em comparação com a fibra de vidro comum. Como ela tem uma densidade quase 10% menor que a resina PP reforçada com fibra de vidro, suas emissões de GEE também são ainda mais baixas quando comparadas em volumes iguais.

Por natureza, a celulose é extraordinariamente difícil de dissolver em solventes. Atualmente, a maior parte da celulose regenerada comum é fabricada por meio de um processo complexo que envolve a modificação da celulose, seguida da dissolução em solvente e o spin e, finalmente, restaurar a forma original da celulose. Esse processo resulta em emissões significativas de GEEs, incluindo dióxido de carbono.

Em comparação, o método solvente envolve um processo fechado que recupera virtualmente 100% do solvente. Ele gera resíduos mínimos e produz materiais ainda mais ecológicos. A empresa adquiriu várias patentes em todo o mundo por resinas reforçadas com fibra de celulose regenerada de longa duração, incluindo o método solvente de fibra de celulose.

* PLASTRON (R) é uma marca registrada da Polyplastics Co., Ltd. no Japão e em outros países.

Sobre a Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. é líder global no desenvolvimento e produção em engenharia de termoplásticos. O portfólio de produtos da empresa inclui POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC e LFT. A empresa possui a maior participação de mercado global de POM, LCP e COC. Com mais de 50 anos de experiência, a empresa é apoiada por uma sólida rede global de recursos de P&D, produção e vendas, capaz de criar soluções avançadas para um mercado global em constante mudança.

FONTE Polyplastics Co., Ltd.

