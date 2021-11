Poppy Gustafsson de Darktrace remporte le titre de PDG de l'année aux 2021 Digital Masters Awards

CAMBRIDGE, Angleterre, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Darktrace, leader mondial en matière de cybersécurité IA, a annoncé que son PDG, Poppy Gustafsson OBE, a reçu le prix du « PDG de l'année » aux Digital Masters Awards, sa deuxième récompense ce mois-ci.

De retour après une interruption pendant la pandémie de COVID-19, les Digital Masters Awards récompensent les personnes qui ont fait preuve d'un engagement à encourager le talent numérique, l'innovation et l'excellence par leurs contributions à l'industrie technologique européenne au cours des 18 derniers mois.

Le prix du PDG de l'année récompense un chef d'entreprise dont la vision et la passion pour la technologie ont poussé sa propre entreprise et l'ensemble de la communauté technologique vers la croissance et la réussite, en faisant constamment preuve d'excellence dans le domaine et en plaçant la barre très haut en matière de leadership numérique.

« Je suis ravie d'être reconnue comme un leader de la communauté technologique européenne, car Darktrace continue d'être à la pointe de l'innovation en matière d'IA », a commenté Poppy Gustafsson, directrice générale de Darktrace. « Rien de tout cela ne serait possible sans notre équipe de technologues et d'innovateurs de calibre mondial, qui applique des techniques de pointe pour résoudre certains des problèmes les plus difficiles au monde. Je suis fier de diriger Darktrace au cours de la prochaine étape de sa croissance, en continuant à développer une technologie qui change la donne pour les entreprises. »

À propos de Darktrace

Darktrace (DARK:L), leader mondial de l'IA en matière de cybersécurité, propose une technologie de classe mondiale qui protège près de 6 000 clients dans le monde entier contre les menaces avancées, notamment les ransomwares et les attaques de type cloud etSaaS. L'approche fondamentalement différente de l'entreprise applique l'IA auto-apprenante pour permettre aux machines de comprendre l'entreprise afin de la défendre de manière autonome. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, la société compte 1 600 employés et plus de 30 bureaux dans le monde. Darktrace a été désigné par le magazine TIME comme l'une des « entreprises les plus influentes » pour 2021.

