Por fin en vivo de nuevo: La Spielwarenmesse 2023 se convierte en un gran reencuentro con muchos momentos estelares

Más de 2.000 expositores presentan sus innovaciones en productos y tendencias

A los visitantes especializados les espera un programa de carácter vivencial

Estructuras acreditadas se unen a nuevas ofertas de servicios

NÚREMBERG, Alemania, 26 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El sector ha esperado tres años este momento: Cuando por fin se abran de nuevo las puertas de la Spielwarenmesse en Núremberg entre el 1 y el 5 de febrero, los participantes vivirán de cerca el „Spirit of Play". Entran en el recinto ferial para descubrir novedades y tendencias, profundizar contactos personales y obtener conocimientos valiosos para su día a día de negocios. El organizador, la Spielwarenmesse eG, promete la vivencia individual de la feria ofreciendo junto a las estructuras conocidas numerosas novedades con valor añadido y, al hacerlo, corresponde especialmente al deseo de la creación personal de redes de contacto. El evento en vivo se completa con la plataforma de negocios Spielwarenmesse Digital, que apoya la visita a la feria con nuevas funciones.

Expositores de gran internacionalidad

„En los últimos meses hemos recibido un eco extraordinariamente positivo del ramo – todos se alegran, después de tanto tiempo, de volver a encontrarse", explica Christian Ulrich, vocal del consejo de administración de la Spielwarenmesse eG. La alegría previa se refleja en las cifras. Se ha batido la marca de 2.000 expositores. 2.142 empresas de 69 países les presentan a los comerciantes y compradores de todo el mundo sus novedades en febrero. 402 de ellos exponen por primera vez en la Spielwarenmessse. Fabricantes de marcas líderes o empresas emergentes innovadoras – conservando al máximo las estructuras acreditadas, los visitantes especializados pueden explorar en el recinto ferial innovaciones y tendencias con todos los sentidos. 13 grupos diferentes de productos hay para elegir. Entre ellos son nuevos los Servicios para comerciantes y fabricantes. El área de servicios en el pabellón 7 abarca junto a instituciones de test y de control también fabricantes de embalajes y empresas de márketing. Además celebran su estreno numerosos stands nacionales.

En total, 15 países diferentes están representados con un stand colectivo – entre ellos por primera vez Francia, Ucrania y Uzbekistán.

Specials para surtidos creativos

Nuevo impulso en el día a día del trabajo dan los „Specials" de la Spielwarenmesse. Un ejemplo de ellos es Toys go Green en el pabellón 2.

La superficie continúa la supertendencia de 2022 y presenta los productos adecuados en torno a la sostenibilidad en muchas islas temáticas. En el pabellón 4, el lema es „Stationery meets Toys". La Insight-X Area, llamada así por la feria especializada en artículos de papelería, oficina y escritorio, ofrece propuestas para el segmento Back-to-School. También merece la pena una visita a Tech2Play en el pabellón 4A. Aquí se pueden conocer y probar novedades de las categorías „Robot Toys", „RC Toys", „Virtual Play" y „Electronic Learning". Más ideas de productos los encuentra el público especializado en el pabellón 3A. La StartupArea reúne jóvenes empresas de Alemania con recién llegados internacionales y convierte la superficie conjunta en un paraíso par descubridores. Adicionalmente, la New Product Gallery promete impulsos creativos. Esta zona concentrada ofrece una colocación adicional y la presentación de los nominados y ganadores del ToyAward, que se otorga en seis categorías. Se han presentado 584 productos de 338 expositores y se evaluaron en un proceso de selección de dos fases.

Toy-Know-how, licencias y tendencias

Un papel importante en la Spielwarenmesse lo juega la transmisión de conocimientos. Un formato establecido es el Toy Business Forum en el pabellón 3A, que en el período de duración de la feria ofrece charlas de expertos de

alto nivel todos los días entre las 13 y las 15 horas sobre los temas actuales

del comercio y el ramo „Sostenibilidad", „Digitalización", „Tendencias", „Diversidad" y „Metaverso". El formato Live on Stage ofrece a continuación por primera vez presentaciones de expositores. Adcionalmente tienen lugar en el Toy Businesss Forum de miércoles a viernes por la mañana los LicenseTalks

en cooperación con Licensing International y Licensing Magazine. Las charlas y mesas redondas con expertos internacionales del sector giran en torno a las

últimas tendencias en el sector de las licencias, ejemplos valiosos de buenas prácticas y recomendaciones para los noveles. Justo al lado tienen su presentación estelar las tendencias determinantes en el sector del juguete: Discover!, Brands for Fans y MetaToys. Islas temáticas ilustrativas invitan a descubrir y probar los diferentes ejemplos de productos. Además, charlas diarias en el Toy Business Forum tematizan los ToyTrends.

Programa marco muy variado

Después de un día de mucho trabajo también se puede celebrar: en la RedNight el jueves, 2 de febrero, en pleno recinto ferial. Por vez primera invitan unos 140 expositores entre las 18 y las 22 horas en casi todos los pabellones a fiestas gratuitas en sus stands. También durante el día, muchas acciones en todo el recinto aseguran la vivencia real de la feria. Entre ellas están el iglú gigante de Zapf Creation en el parque de la feria y diferentes puntos de selfis: por ejemplo el gran Corvette descapotable de Barbie, de Mattel, y el gran camión de madera de Brio en la plaza de entrada a la feria, y bancos con figuras favoritas de licencias en los pabellones. La Feria Internacional de Inventores de Juegos – Game Inventors Convention coloca el viernes el sector de los juegos en un foco especial. En el pabellón 11.1, inventores nacionales e internacionales de juegos presentan sus prototipos a redactores de juegos con experiencia. El broche final lo forma una fiesta conjunta para establecer contactos. La Spielwarenmesse corresponde a un deseo de muchos años de los expositores y presenta

el 4 y 5 de febrero el OPEN DAY Model Railways & Model Construction

para consumidores finales. Es accesible solamente el pabellón 7A. Además

de productos interesantes, a grandes y pequeños fans les espera un show

en miniatura.

Acompañamiento digital para todo el año

La experiencia personal de la feria se enriquece para todos los participantes por las funciones ampliadas de la plataforma de negocios Spielwarenmesse Digital, que ya está disponible durante todo el año. Entre ellas está el nuevo Leadfinder.



En base a las informaciones guardadas en el perfil sobre el tipo de empresa, categorías de productos y mercados nacionales, permite un matchmaking sencillo y aumenta la eficiencia para encuentros in situ. Spielwarenmesse TV también se encuentra en este marco. El dúo de presentadores Jenny y Rob saludan a entrevistados interesantes y transmiten de manera entretenida impresiones de la feria. Además se ofrecen streams en vivo – entre otros de la entrega de los ToyAwards y del Toy Business Forum. Gracias a la sincronización con la Spielwarenmesse App, el comercio especializado tiene disponibles en todo momento a todos los expositores, planes de pabellones y su lista guardada de favoritos.

Christian Ulrich resume: „La dimensión de la Spielwarenmesse se acercará al nivel experimentado de antes de la pandemia de covid y ofrecerá un amplio abanico de ofertas. Para ello hemos evolucionado los contenidos de acuerdo a las necesidades y a los grupos de destinatarios, de modo que nuestros visitantes se beneficiarán claramente de los valores añadidos in situ."

Images are available at www.spielwarenmesse.de/media.

