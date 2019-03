Possibilite recomendações contextuais em minutos com novo mecanismo de recomendações da CleverTap

Novo recurso alavanca modelos de ciência de dados proprietários a fim de proporcionar sugestões acionáveis com base em padrões de consumo em desenvolvimento

SAN FRANCISCO, 28 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A plataforma de automação de marketing móvel CleverTap anunciou hoje o lançamento de seu novo produto, o mecanismo de recomendações, proporcionando aos comerciais de marketing uma maneira voltada à ciência de dados de atingir clientes com conteúdo oportuno e relevante, comprovadamente capaz de impulsionar conversões até 70 por cento 1 . O recurso representa o que há de mais moderno na lista em rápida expansão das capacidades de gestão de ciclo de vida do cliente da CleverTap.

Com o novo recurso, as equipes de crescimento podem mesclar táticas de engajamento que, anteriormente, eram ações separadas. Por exemplo, quando um cliente acrescenta algo ao seu carrinho, o profissional de marketing pode entregar uma mensagem dentro do aplicativo automatizada com sugestões de itens de alta margem que são frequentemente buscados e comprados em conjunto.

As equipes de crescimento podem se dirigir aos clientes com recomendações via push, dentro do app, webhooks, SMS e inbox no app. Os principais benefícios do mecanismo de recomendações da CleverTap são:

Configuração de recomendações em minutos, não meses : O mecanismo de recomendações da CleverTap pode ser configurado em minutos, em vez de meses, e não requer suporte das equipes de desenvolvimento. Visto ter sido projetado para profissionais de marketing, nenhum know-how tecnológico é necessário para deixar as recomendações funcionando apropriadamente.

: O mecanismo de recomendações da CleverTap pode ser configurado em minutos, em vez de meses, e não requer suporte das equipes de desenvolvimento. Visto ter sido projetado para profissionais de marketing, nenhum know-how tecnológico é necessário para deixar as recomendações funcionando apropriadamente. Foco no contexto : As recomendações variam em tempo real de acordo com o estágio do usuário no ciclo de compra. Um usuário verá recomendações diferentes enquanto estiver navegando, selecionando, e até mesmo na fase do checkout. Por exemplo, se alguém estiver buscando por sapatos, verá diferentes marcas de sapatos enquanto estiver navegando; na fase de seleção, veria diferentes tipos de sapatos da marca selecionada, e quando for para o checkout, verá recomendações como sacolas para sapatos ou kits de limpeza para sapatos.

: As recomendações variam em tempo real de acordo com o estágio do usuário no ciclo de compra. Um usuário verá recomendações diferentes enquanto estiver navegando, selecionando, e até mesmo na fase do checkout. Por exemplo, se alguém estiver buscando por sapatos, verá diferentes marcas de sapatos enquanto estiver navegando; na fase de seleção, veria diferentes tipos de sapatos da marca selecionada, e quando for para o checkout, verá recomendações como sacolas para sapatos ou kits de limpeza para sapatos. Aumento no valor médio do pedido: Recomendações relevantes 1:1 com base em comportamentos de compra, padrões de compra e tendências de uso aumentam os valores do pedido com produtos que os clientes, de outra forma, não escolheriam.

Recomendações relevantes 1:1 com base em comportamentos de compra, padrões de compra e tendências de uso aumentam os valores do pedido com produtos que os clientes, de outra forma, não escolheriam. Otimização da descoberta de produtos: Usando a ciência de dados, a CleverTap recomenda novos produtos que os clientes provavelmente se interessem, o que traz itens de baixa contagem à sua atenção e melhor distribui as vendas de produtos.

Usando a ciência de dados, a CleverTap recomenda novos produtos que os clientes provavelmente se interessem, o que traz itens de baixa contagem à sua atenção e melhor distribui as vendas de produtos. Retenção aprimorada com orquestração omnicanal: Ao usar campos customizados para personalizar as comunicações de marketing que incluem mídia enriquecida como vídeos, imagens, links profundos ou externos, as recomendações são mais interativas e relevantes para o aumento de retenção em longo prazo.

Ao usar campos customizados para personalizar as comunicações de marketing que incluem mídia enriquecida como vídeos, imagens, links profundos ou externos, as recomendações são mais interativas e relevantes para o aumento de retenção em longo prazo. Uso de influência e criação de hábitos: Recomendações relevantes mantêm os clientes regressando por mais ao motivá-los a tomar as próximas melhores ações, tais como ver outro vídeo, comprar outro produto ou ler outro artigo.

"As equipes de crescimento e retenção se esforçam para entregar uma experiência relevante que também gere impacto de longo prazo e crescimento de negócios. Ao incorporar diretamente as recomendações voltadas à ciência de dados em campanhas de marketing, nossos clientes são capazes de personalizar as interações de seus clientes. Isso resulta eventualmente em receita aprimorada e fidelidade de marca", declarou Sunil Thomas, CEO da CleverTap.

Sobre a CleverTap

A CleverTap ajuda as marcas ao consumidor a reter seus usuários por toda a vida. As equipes de crescimento usam os recursos de automação, IA/ML e personalização da CleverTap para gerenciar e aprimorar o ciclo de vida do cliente ao entregar a experiência mais consistente em todos os pontos estratégicos. Com uma mescla exclusiva de uma plataforma de dados unificada, segmentação e insight automatizados e engajamento omnicanal, a CleverTap permite que as marcas otimizem as experiências ao cliente em tempo real e em escala.

Mais de 8.000 apps e websites globais, incluindo Vodafone, SonyLiv, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow, e DealsPlus confiam na CleverTap para criar experiências que impulsionam o maior valor do ciclo de vida do usuário. Para ver como os negócios de todos os tamanhos estão desenvolvendo relações ao cliente, acesse a página de clientes .

A CleverTap opera de San Francisco, Nova York, Londres, Cingapura, Mumbai e Bangalore. A CleverTap tem o suporte de empresas de ponta de capital de risco, incluindo a Accel e a Sequoia. Para saber mais, acesse clevertap.com ou siga-nos no LinkedIn e Twitter .

Contato com a imprensa

Ketan Pandit

RP para a CleverTap

ketan@clevertap.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

FONTE CleverTap

Related Links

http://www.clevertap.com



SOURCE CleverTap