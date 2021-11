Potraviny obohatené o vitamín K pre obstarávanie OSN

Podporné potraviny vyrobené z kórejskej ryže, ktoré sa dodávajú v rámci WFP, IFRC prostredníctvom zmlúv B2G

SOUL, Južná Kórea, 10. novembra 2021 /PRNewswire/ -- Agentúra BSR Korea oznámila, že nedávno vybrala vynikajúcich výrobcov potravín na vývoj obohatených podporných potravín ako súčasť projektu obstarávania v rámci obchodných vzťahov so štátnou správou (B2G) zameraného na Svetový potravinový program (WFP – World Food Programme) alebo Medzinárodnú federáciu spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC – International Federation of Red Cross and Red Crescent). Tieto produkty uznalo aj kórejské ministerstvo poľnohospodárstva, výživy a vidieckych záležitostí (MAFRA) a najmä najnovšie produkty na báze ryže sa dostávajú na titulky správ.

Produkty sú dostupné vo forme obohatenej cereálnej tyčinky, obohatenej kaše a super cereálií. Na rozdiel od tradičných produktov na báze pšenice, nové produkty používajú ako hlavnú zložku kvalitnú kórejskú ryžu. Okrem toho sa vyvíjajú aj ďalšie rady obohatených produktov, ktoré obsahujú certifikované vitamínové premixové zložky GAIN a súčasne dodržiavajú normy medzinárodnej organizácie. Preto sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa do medzinárodných organizácií budú dodávať vysokokvalitné obohatené potraviny z Kórey.

Konkrétne pred vývojom týchto nových produktov vykonali technickí špecialisti z WFP a úradníci z MAFRA, Kórejskej spoločnosti pre agro-rybárstvo a obchod s potravinami (aT) inšpekciu továrne a kontrolné stretnutie v súvislosti s preskúmaním obstarávania zo strany WFP. Išlo o prvú návštevu ústredia WFP v Kórei týkajúcu sa vývoja potravín.

1. novembra 2021 sa v hoteli Seoul Westin Josun zúčastnili na vôbec prvej kórejskej medzinárodnej konferencii o vývoji obohatených podporných potravín tieto strany: IFRC, kórejská pobočka WFP, obchodná korporácia aT, Kórejský Červený kríž, Kórejský výskumný inštitút obstarávania (KIP), Kórejský výskumný ústav potravín (KFRI), agentúra BSR Korea (hlavný predajca v rámci B2G) a vybrané spoločnosti vyrábajúce potraviny. Na tejto konferencii predstavitelia IFRC a WFP informovali o podpore nových podporných potravín na báze hmyzích bielkovín a kórejskej ryže, ktoré by mohli byť poskytované utečencom a obetiam potravinovej krízy na celom svete. Okrem toho sa prostredníctvom predstaviteľov IFRC a WFP uskutočnil seminár o postupoch obstarávania a dodávok medzinárodným organizáciám vrátane registrácie na predkladanie ponúk. Nové podporné potraviny budú predstavené potravinovému oddeleniu a budú sa plánovať ďalšie stretnutia.

Vynikajúci výrobcovia potravín vybraní MAFRA, ako napríklad spoločnosť Soul Nature Food, získali všetky medzinárodné certifikáty o bezpečnosti potravín, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy, ako sú FSSC22000, HACCP a GMP. Okrem splnenia noriem obstarávania medzinárodných organizácií majú tieto spoločnosti dlhú históriu medzinárodného vývozu so silnými základmi v oblasti výskumu a vývoja.

V budúcnosti plánuje agentúra BSR Korea spolu s kórejskými potravinárskymi spoločnosťami urýchliť svoj pokrok na medzinárodnom trhu obstarávania, vrátane medzinárodných organizácií ako sú WFP a OSN, prostredníctvom vývoja ďalších nových produktov, ktoré spĺňajú potreby medzinárodných organizácií, doprevádzané aktívnym marketingom.

