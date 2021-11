Wzbogacona żywność na zamówienie ONZ

W ramach umów między przedsiębiorstwami a administracją publiczną (B2G) WFP i IFRC otrzymają wzbogaconą żywność na bazie koreańskiego ryżu.

SEUL, Korea Południowa, 10 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- BSR Korea podało, że niedawno wybrano najlepszych producentów żywności, którzy w ramach planowanego zamówienia B2G dla WFP (Światowego Programu Żywnościowego) i/lub IFRC (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca) dostarczą pomoc humanitarną w postaci wzbogaconej żywności. Wśród przekazanej pomocy żywnościowej znajdą się produkty zatwierdzone przez koreańskie Ministerstwo Rolnictwa, Żywości i Rozwoju Wsi (MAFRA), a przede wszystkim najnowsze produkty na bazie ryżu.

Produkty zostaną przekazane w formie wzbogaconych batonów zbożowych, owsianki oraz kaszek i kiełków premium. W przeciwieństwie do tradycyjnych produktów opartych na pszenicy, głównym składnikiem nowych produktów jest wysokiej jakości koreański ryż. Ponadto, opracowuje się inne linie wzbogaconych produktów, wśród których znajdują się certyfikowane przez GAIN i spełniające normy międzynarodowe składniki wzbogacone o zestaw witamin i minerałów. W związku z tym wzrasta prawdopodobieństwo, że Korea przekaże organizacjom międzynarodowym wysokiej jakości wzbogaconą żywność.

Przed rozpoczęciem produkcji nowych wyrobów eksperci z WFP oraz przedstawiciele MAFRA, koreańskiej korporacji handlującej produktami rolnymi, rybnymi i spożywczymi - Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation (aT), przeprowadzili kontrolę w zakładzie produkcyjnym i odbyli posiedzenie, na którym przeanalizowano zamówienie WFP. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli WFP w Korei dotycząca projektu żywnościowego.

1 listopada 2021 r. przedstawiciele IFRC, koreańskiego przedstawicielstwa WFP, korporacji aT trade, koreańskiego Czerwonego Krzyża, koreańskiego Instytutu Analizy Zamówień (KIP), BSR Korea (głównego wykonawcy zamówienia B2G) oraz wybranych producentów żywności uczestniczyli w pierwszej w historii Korei międzynarodowej konferencji poświęconej pomocy humanitarnej w postaci wzbogaconej żywności, która odbyła się w hotelu Seoul Westin Josun. Na konferencji przedstawiciele IFRC i WFP przekazali wyrazy wsparcia dla idei opracowania nowej pomocy żywnościowej opartej na białku owadzim i koreańskim ryżu, która mogłaby trafić do uchodźców i ofiar światowego kryzysu żywnościowego. Ponadto, przedstawiciele IFRC i WFP przeprowadzili seminarium, podczas którego omówiono procedury składania zamówień i realizacji dostaw pomocy żywnościowej do organizacji międzynarodowych, w tym metody rejestrowania przetargów. Nowe artykuły żywnościowe zostaną przedstawione działowi ds. żywności i zaplanowane zostaną kolejne spotkania.

Najlepsi producenci żywności wybrani przez MAFRA, między innymi Soul Nature Food, uzyskali wszystkie międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa żywności spełniające najostrzejsze normy, takie jak: FSSC22000, HACCP i GMP. Oprócz przestrzegania norm dotyczących zamówień dla organizacji międzynarodowych spółki te posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie eksportu międzynarodowego i znaczne osiągnięcia w obszarze badań i rozwoju.

W przyszłości BSR Korea oraz koreańscy producenci żywności planują zwiększenie udziału w międzynarodowym rynku zamówień, w tym zamówień na rzecz takich organizacji międzynarodowych jak WFP i ONZ, poprzez opracowanie nowych produktów spełniających potrzeby tych organizacji i aktywny marketing.

