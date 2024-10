Pour que les voix des enseignants résonnent dans le monde entier

Déclaration de Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Education Cannot Wait (L'éducation ne peut pas attendre) à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants

NEW YORK, 5 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Nous devons construire un nouveau contrat social propre à l'éducation : un contrat basé sur l'égalité, l'équité et les droits humains universels. Au centre de nos efforts mondiaux pour garantir l'éducation pour tous, nous devons donner la priorité aux enseignants dans tout ce que nous faisons. Ce sont des héros de première ligne qui se dévouent chaque jour pour éduquer les enfants, cultiver les jeunes talents et construire une société forte. Ils sont des parents de substitution, des mentors et ceux qui contribuent à façonner l'identité d'un enfant en situation de guerre, de refuge ou de changement climatique.

À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, nous saluons le travail remarquable accompli par les enseignants en première ligne des crises humanitaires les plus graves à travers le monde. Dans des endroits comme Beyrouth, la République démocratique du Congo, Gaza, Haïti, le Soudan et l'Ukraine, ces enseignants travaillent dans des conditions dangereuses pour offrir aux filles et aux garçons cette opportunité salvatrice – et porteuse de vie – que seule peut offrir une éducation de qualité.

En tant que fonds mondial des Nations unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crises prolongées, l'organisation Education Cannot Wait (ECW) place la voix des enseignants au premier plan dans tout ce qu'elle entreprend. Rien que l'année dernière, nous avons formé plus de 100 000 enseignants (dont 59 % de femmes) sur des sujets tels que la santé mentale, l'enseignement des sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, l'inclusion des identités de genre et la réduction des risques de catastrophe. Environ 60 % des investissements actifs que nous avons réalisés en 2023 ont permis de soutenir le recrutement d'enseignants et/ou d'apporter de l'aide financière pour retenir les enseignants, en mettant l'accent sur l'équité et l'ouverture à tous. En 2023, ce travail collectif a permis d'aider un total de 5,6 millions d'enfants et d'adolescents touchés par la crise.

Au Nigeria, où environ 18 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, des enseignants audacieux et courageux comme Hafsat font une réelle différence. Dans le camp de pelerins du hadj de l'État du Borno, Hafsat et d'autres enseignants comme elle assurent l'éducation de filles et de garçons qui auparavant pouvaient avoir appartenu à des groupes armés, ou avoir été eux-mêmes des soldats. Dans ce coin reculé du nord-est du Nigeria, les enfants connaissent le conflit dès leur naissance et vivent dans la crainte constante d'être enlevés, recrutés de force, réduits en esclavage et exploités sexuellement.

Imaginez la différence qu'une personne comme Hafsat peut faire dans la vie de ses élèves, de sa communauté et du monde entier : « J'aime les enfants et je crois également que mon travail est important pour la construction de la paix. »

Nous sommes confrontés à un certain nombre de défis pour mobiliser, former et soutenir les enseignants, en particulier ceux qui sont destinés à travailler en première ligne face à des conflits armés, des déplacements forcés, la crise climatique et d'autres catastrophes humanitaires. Selon une analyse récente de notre partenaire qu'est l'UNESCO, 44 millions d'enseignants supplémentaires seraient nécessaires pour permettre aux enfants de suivre et de terminer un cursus universel d'éducation primaire et secondaire d'ici 2030.

Avec davantage de fonds, nous pourrions offrir des incitations financières qui permettraient de soutenir les enseignants dans les zones de guerre et dans les régions touchées par les catastrophes climatiques du monde entier. À ces enseignants qui sont eux-mêmes affectés par ces crises, nous devons également donner davantage d'autonomie. Nous pouvons former des enseignants comme Hafsat à répondre aux besoins spécifiques des enfants ayant vécu les horreurs de la guerre et de la terreur. Au sein des pays, nous pouvons mettre en place des politiques et des systèmes permettant de garantir une éducation incluant toutes les identités de genre et d'encourager les élèves à transformer leur résilience en pouvoir.

Et nous pouvons travailler collectivement pour assurer un soutien coordonné et synchronisé au niveau du nœud qui rassemble les efforts humanitaires, le développement et la paix, afin de relier les enseignants, les élèves et les communautés qu'ils servent pour respecter un nouveau contrat social basé sur les valeurs universelles et les droits humains universels. Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous les enseignants qui travaillent dans les situations les plus difficiles à travers la planète. Maintenant, nous devons agir.

