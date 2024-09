POWERCHINA a accueilli le Forum sur le développement de l'énergie en Zambie, ouvrant la voie à une coopération énergétique renforcée entre la Chine et la Zambie

BEIJING, 7 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 4 septembre 2024. Forum sur le développement de l'énergie en Zambie, organisé par le Ministère de l'Énergie de Zambie et l'Ambassade de Chine en Zambie et réalisé par Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) à son siège de Beijing. Le forum, organisé conjointement avec le Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine, a pour objectif de renforcer la coopération énergétique et d'explorer conjointement la voie du développement durable de l'électricité en Zambie.

L'héritage de 25 ans de POWERCHINA en Zambie

Kafue Gorge Lower Hydropower Station constructed by POWERCHINA

Au cours des 25 dernières années, depuis son entrée sur le marché zambien, POWERCHINA a joué un rôle clé dans la construction d'infrastructures énergétiques en Zambie et a réalisé près de 50 projets importants, notamment des centrales électriques d'une capacité installée totale de plus de 1 500 mégawatts et des lignes de transmission et de distribution d'une longueur totale de plus de 1 100 kilomètres. Dans le cadre des projets de construction, POWERCHINA stimule l'emploi, améliore le niveau technologique local et la formation des talents, approfondit les échanges humanistes entre la Chine et la Zambie, renforce la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux peuples, encourage la transformation et la modernisation des zones concernées, attire les investissements et favorise ainsi le processus de développement de l'économie locale.

Le président Hakainde Hichilema a déclaré que cette année marquait le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Zambie et que la coopération dans divers domaines avait été fructueuse. La Zambie est confrontée à de nombreux défis, tels que le changement climatique et la demande croissante d'énergie propre, et il y a d'énormes possibilités d'investissement dans les secteurs de l'énergie et de l'électricité, ainsi que dans d'autres domaines. Il espère que POWERCHINA continuera à exploiter pleinement ses avantages dans les domaines de l'énergie et de l'électricité, de la construction d'infrastructures, etc., qu'elle approfondira la coopération dans des domaines divers, qu'elle contribuera par de nouvelles réalisations à l'amitié et à la coopération entre les deux pays et qu'elle soutiendra le développement durable de la Zambie.

La coopération énergétique est une pierre angulaire des relations entre la Chine et la Zambie, qui profite aux deux économies et améliore les conditions de vie. POWERCHINA, tirant parti de son expertise sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement énergétique, travaille en étroite collaboration avec la Zambie dans les domaines de la planification nationale de l'énergie, des grands projets de dérivation des eaux entre les bassins et de la planification globale du Bassin de la Rivière Kafue. La société continue de se concentrer sur des projets d'infrastructure clés qui contribuent au développement durable de la Zambie.

Au cours des 25 dernières années, POWERCHINA a élargi son champ d'action et a approfondi son engagement en Zambie. En participant à des initiatives locales en matière d'éducation, de soins de santé, de lutte contre la pauvreté et de secours en cas de catastrophe, l'entreprise a tissé des liens durables avec le peuple zambien, en favorisant ainsi la formation de liens profonds et fraternels.

Ding Yanzhang, président de POWERCHINA, s'est déclaré convaincu que le forum déboucherait sur une coopération élargie au-delà de l'énergie. Il a souligné l'importance de favoriser le développement durable de la coopération entre la Chine et l'Afrique au cours de la prochaine décennie.

À l'avenir, POWERCHINA s'engage à poursuivre sa coopération globale avec la Zambie en matière de planification du réseau électrique, de développement des énergies renouvelables et de construction d'infrastructures, afin de soutenir les efforts d'industrialisation et de modernisation de la Zambie.

