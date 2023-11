PowerChina ouvre la voie en matière d'ESG dans les pays de la Nouvelle route de la soie avec des projets d'énergie propre bénéficiant à plus d'un milliard de personnes

BEIJING, 23 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Power Construction Corporation of China (« PowerChina) a doublé ses engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lors du récent troisième forum Belt and Road pour la coopération internationale qui s'est tenu à Beijing les 17 et 18 octobre. PowerChina a contribué de manière positive au développement durable de plus d'un milliard de personnes par le biais de projets ESG tels que la formation professionnelle, le soutien à l'éducation, l'amélioration des moyens de subsistance des populations, la construction d'infrastructures de transport, l'aide médicale, le stockage de céréales et les opérations de sauvetage.

The sixth enrollment ceremony of The Sinohydro Training Insitute

Formation professionnelle

Constituant plus de 80 % de sa main-d'œuvre internationale de 130 000 personnes, les employés étrangers sont au cœur des activités de PowerChina. L'entreprise offre des possibilités d'emploi stables et met en avant son engagement en faveur de la formation professionnelle par le biais d'initiatives telles que le Sinohydro Training Institute en Zambie, la formation aux technologies de l'ingénierie en Côte d'Ivoire et une école de formation professionnelle pour les travailleurs au Laos.

Le Sinohydro Training Institute, lancé en 2017, a été intégré au système éducatif national de la Zambie. 332 stagiaires exceptionnels ont obtenu leur diplôme et sont devenus les piliers techniques du secteur des infrastructures du pays.

Éducation locale

PowerChina reconnaît que l'enseignement est la pierre angulaire du développement social et soutient donc activement les projets éducatifs locaux. Des efforts tels que la construction de 679 écoles modèles en Irak, la rénovation de l'école EEC de Balouh au Cameroun et le soutien à l'école Sekolah Kebangsaan Sg Kem Batu 18 en Malaisie ont permis d'améliorer les conditions d'enseignement dans la région, ouvrant ainsi la voie aux jeunes générations.

Projets de subsistance

PowerChina a créé l'Overseas Volunteer Association et a participé à diverses activités de bien-être public, allant de la construction de ponts et de routes, à l'expansion des usines d'eau et à la prise en charge des orphelins, en passant par la promotion de la protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des communautés locales.

Infrastructure de transport

PowerChina a participé à des projets de chemins de fer et de transports ferroviaires urbains dans de nombreux pays, apportant ainsi un soutien solide aux interconnexions entre les infrastructures. La construction de projets tels que le chemin de fer Chine-Laos et le projet MRT de Singapour favorise efficacement le développement du commerce local et international.

Soutien médical

Les projets hospitaliers de PowerChina, tels que l'hôpital de Guayaquil en Équateur, fournissent non seulement des installations médicales de pointe, mais aussi des services médicaux plus complets aux communautés locales, ce qui a considérablement amélioré la qualité de vie.

Stockage des céréales

Le projet algérien de grenier en béton de PowerChina fournit des installations modernes pour le stockage des céréales dans le pays et a permis d'augmenter les niveaux de stockage des céréales. Les pertes de céréales ont été réduites de 9 % à 2 % au cours des trois premières années d'exploitation, ce qui a permis d'éviter des pertes économiques de l'ordre de 1,5 million de dollars américains.

Opérations de sauvetage

Au-delà de la construction, PowerChina se présente comme une aide lors des catastrophes naturelles. Face à des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les inondations et les incendies, ses employés ont pris des mesures décisives et vitales pour aider (déblaiement des routes, aide médicale et collecte de dons), démontrant ainsi l'esprit humanitaire de PowerChina.

PowerChina exploite pleinement les avantages de l'intégration de l'ensemble de la chaîne industrielle d'investissement, de construction et d'exploitation et du réseau commercial mondial. L'entreprise accélère le développement de l'ESG avec des actions responsables, et s'engage à promouvoir le développement économique et social des pays dans lesquels les projets sont situés ainsi qu'à favoriser la coopération internationale tout en construisant les projets.

