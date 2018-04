PR Newswire lança na América Latina a C3. A mais completa e premiada solução de inteligência de mídia do mundo

"As equipes de comunicação têm que gerenciar sistemas, conteúdo, dados e análises muito diferentes. Quando se trata da função de comunicarem-se com o mercado/ mídias, o poder da nuvem ainda precisa ser liberado ", disse o CEO da Cision, Kevin Akeroyd. "Assim como os mega players de marketing do Vale do Silício construíram com sucesso plataformas em nuvem para transformar vendas, marketing e outras funções, a Cision está agora trazendo o poder da nuvem para a mídia espontânea."

A C3 inclui recursos harmonizados que conectam clientes a um ecossistema de parceiros, dados, conteúdo, medição e serviços estratégicos, incluindo a capacidade de:

Ouvir canais de mídia para menções de marca, atividades da concorrência e os principais assuntos que inspirarão conteúdo atraente com insights que abrangem mais de 2 milhões de notícias diárias em canais on-line, impressos e redes sociais.



canais de mídia para menções de marca, atividades da concorrência e os principais assuntos que inspirarão conteúdo atraente com insights que abrangem mais de 2 milhões de notícias diárias em canais on-line, impressos e redes sociais. Segmentar e construir relacionamentos com a mídia e influenciadores que alimentam histórias e inspiram públicos-alvo a agir em tempo real. A nova tecnologia e a ciência de dados se combinam para criar uma fonte avançada de mais de 1,6 milhões de contatos de mídia, outlets e oportunidades editoriais.



e construir relacionamentos com a mídia e influenciadores que alimentam histórias e inspiram públicos-alvo a agir em tempo real. A nova tecnologia e a ciência de dados se combinam para criar uma fonte avançada de mais de 1,6 milhões de contatos de mídia, outlets e oportunidades editoriais. Criar uma estratégia eficaz de mídia e conteúdo.



uma estratégia eficaz de mídia e conteúdo. Engajar a audiência correta, compartilhando suas histórias e conquistando mídia em todos os canais para alcançar melhores resultados. Amplifique o impacto de seus canais de mídia pagos e próprios com a mídia espontânea como parte de uma estratégia de relacionamento com o cliente integrando a sua campanha com a maior e mais confiável rede de distribuição de conteúdo do mundo.



a audiência correta, compartilhando suas histórias e conquistando mídia em todos os canais para alcançar melhores resultados. Amplifique o impacto de seus canais de mídia pagos e próprios com a mídia espontânea como parte de uma estratégia de relacionamento com o cliente integrando a sua campanha com a maior e mais confiável rede de distribuição de conteúdo do mundo. Analisar os dados que guiarão a estratégia com gráficos personalizáveis e uma visão de 360º que conecta os pontos entre canais de mídia tradicionais e digitais e atribui o impacto da receita de suas campanhas.

De acordo com a Outsell Inc., 81% dos profissionais de marketing sênior classificam a mídia espontânea como mais ou igualmente eficaz do que a mídia paga, e o poder de impulsionar os resultados de negócios está mudando para os comunicadores. Os consumidores continuam a confiar mais nos influenciadores on-line e, ao mesmo tempo, deixando de lado a mídia paga, levando as empresas a buscar cada vez mais formas de aproveitar o poder da mídia espontânea, das relações com influenciadores e do marketing de conteúdo. Os recursos da C3 destinam-se a permitir que os comunicadores criem relacionamentos recompensadores com os públicos mais importantes, compreendam as tendências nas conversas e alavanquem as comunidades de compradores e influenciadores para impulsionar o comportamento do cliente.

"Os líderes do departamento de comunicação estão usando a inteligência e as decisões em tempo real para orquestrar suas estratégias. Por meio da C3, permitiremos que os executivos de comunicação e marketing se alinhem com seus pares para gerenciar com mais eficácia esse desafio complexo e permitir que as organizações impulsionem seu crescimento ", afirmou Akeroyd. "Esta é a nova era das comunicações, onde a mídia espontânea torna-se mais escalável e eficaz por meio de uma abordagem automatizada e orientada por dados. Integrar o ganho com canais pagos e próprios em uma plataforma é o que torna isso tão diferente do que já foi feito antes ".

A C3 se concentra não apenas na execução de estratégias de comunicação, mas também na usabilidade e funcionalidade, com base no amplo feedback do usuário. Sua interface de usuário de primeira linha, oferece aos comunicadores um controle superior e antecipa intuitivamente a maneira como os profissionais de comunicação trabalham. Pesquisa rápida, navegação fluida e visualizações analíticas impressionantes maximizam a eficácia.

"Aproveitar o poder da mídia espontânea é agora uma necessidade crítica dos profissionais de marketing, já que a fadiga de anúncios se estabeleceu entre certos segmentos de audiência", disse Randy Giusto, vice-presidente da Outsell. "As empresas de marketing buscarão ferramentas que possam escalar em todas as suas necessidades, desde o brand listening e gerenciamento de conteúdo até o engajamento do cliente. "

Para saber mais sobre a C3, clique aqui para português. E aqui para espanhol

Sobre a PR Newswire:

A PR Newswire oferece 20 soluções diferentes para que as organizações se conectem, monitorem e conversem com os seus públicos-alvo em todo o mundo.

Pioneira da indústria de distribuição de notícias comerciais, há mais de 60 anos a PR Newswire conecta clientes com audiências em mais de 170 países e em mais de 40 idiomas, por meio de uma rede incomparável de veículos de mídia, jornalistas e formadores de opinião.

Com escritórios em 16 países na América do Sul, Central e do Norte, Europa, Ásia e no Oriente Médio, garante presença global também através de afiliações exclusivas com as principais agências de notícias em todo o mundo.

A PR Newswire faz parte do grupo Cision, uma empresa líder global em serviços de inteligência de mídia, que acompanha todo o trabalho de profissionais de comunicação, disponibilizando ferramentas e serviços que lhes permitem ser mais eficazes ao divulgarem marcas e histórias.

Relações com à imprensa:

Eduardo Targa | +55 11 2504-5134 | eduardo.targa@prnewswire.com.br

(Foto: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-04-18/original/4169.png)

FONTE PR Newswire

SOURCE PR Newswire

Related Links

http://prnewswire.com.mx/solucao/c3-2/

http://prnewswire.com.br/solucao/c3