PRA Group nomme Keith Warren en tant que responsable de la gestion des risques et de la conformité

NORFOLK, Virginie, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), un leader mondial de l'acquisition et du recouvrement de prêts non performants, a annoncé aujourd'hui la nomination de Keith Warren au poste de responsable de la gestion des risques et de la conformité (CRCO), à compter du 29 janvier.

« L'expertise approfondie de Keith dans son secteur et son expérience éprouvée dans la direction d'équipes de haute performance seront d'une valeur inestimable dans la poursuite de nos objectifs commerciaux », a déclaré Vik Atal, président et PDG de PRA Group.

Keith Warren rendra directement compte à M. Atal et fera partie de l'équipe de direction.

« Je suis ravi de rejoindre PRA Group et de contribuer à son important travail de renforcement de l'économie mondiale », a déclaré Keith Warren. « J'ai hâte de collaborer avec l'équipe de direction et les collègues de l'ensemble de l'organisation pour renforcer la réputation exceptionnelle de PRA Group auprès des principales parties prenantes. »

Keith Warren, qui supervisera les risques à l'échelle de l'entreprise, la conformité et la gouvernance des risques au sein de PRA Group, possède plus de 30 ans d'expérience en matière de conformité, de droit et de gestion des risques opérationnels dans le cadre de multiples fonctions de contrôle et de produits bancaires pour les consommateurs et les entreprises. Il a récemment occupé le poste de vice-président principal et de responsable de la gestion des risques et de la conformité chez TransUnion, où il a dirigé la deuxième ligne de défense mondiale en matière de risque et de conformité, en soutenant des entreprises et des produits dans plus de 35 pays. Avant de rejoindre TransUnion, Keith Warren a occupé de nombreux postes de direction dans des sociétés telles que Barclays Bank U.S., Wells Fargo, JPMorgan Chase et Bank of America. Il a également été conseiller juridique interne pour First North American National Bank, State Farm Bank, HSBC Bank USA et Bank of America. Keith Warren est titulaire d'une double licence en sciences de gestion et de communication de l'Université de Syracuse, d'un doctorat en droit de l'Université de Richmond et est membre de la Virginia Bar Association.

À propos de PRA Group, Inc.

En tant que leader mondial de l'acquisition et du recouvrement de prêts non performants, PRA Group, Inc. restitue du capital aux banques et autres créanciers afin de contribuer à l'expansion des services financiers pour les consommateurs en Amérique, en Europe et en Australie. Avec des milliers d'employés dans le monde entier, les entreprises de PRA Group, Inc. collaborent avec les clients pour les aider à régler leurs dettes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.pragroup.com.

