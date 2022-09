Praxis débute sa campagne de protection de l'environnement #PowerYourPlanet

LIMASSOL, Chypre, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- S'inspirant de son slogan « Power Your Payments » (optimiser vos paiements), le géant de la technologie organise une série d'événements de préservation et de protection de l'environnement dans le cadre de sa nouvelle campagne #PowerYourPlanet (optimiser la planète).

Praxis Announces the Launch of its Environmental Protection Campaign, #PowerYourPlanet

Convaincue de la nécessité de redonner à la communauté qui la soutient, Praxis Tech coordonnera une série d'événements visant à protéger la nature qui nous entoure. Alors que le changement climatique se développe à un rythme alarmant, les projections actuelles indiquent que d'ici 2050, notre planète se réchauffera de 1,5 degré Celsius, une catastrophe pour notre planète. C'est pourquoi Praxis a décidé d'agir.

Praxis estime qu'il faut agir dès maintenant afin d'atténuer l'impact de l'activité humaine sur la planète, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Ainsi, la société a commencé par mettre en place des systèmes de recyclage dans l'ensemble de ses bureaux, afin que ses plus de 100 employés puissent éliminer leurs déchets de manière responsable.

En étroite collaboration avec diverses agences et organismes de protection de l'environnement, Praxis organisera et financera des événements mensuels tels que le nettoyage des plages, la plantation d'arbres, le recyclage et même les #MeatlessMondays (lundi sans viande) afin de réduire son empreinte carbone.

Bien que la société entreprenne ces grands événements, elle est parfaitement consciente que chacun peut apporter un changement positif dans le monde. C'est pourquoi Praxis fournit à l'ensemble de son équipe des produits permettant à chacun de limiter son impact sur l'environnement, conférant ainsi à ses membres le pouvoir de sauver la planète.

Amit Klatchko , fondateur de Praxis, a déclaré : « En tant qu'acteur majeur du secteur des technologies, nous avons le pouvoir de faire la différence. Il serait irresponsable de notre part de ne pas l'utiliser à notre avantage et à l'avantage des générations futures. Nous avons fondé l'entreprise en partant du principe que nous pouvons optimiser vos paiements mais, si nous voulons survivre, il est temps pour les membres de Praxis et pour tout le monde d'optimiser notre planète. »

Consultez le site de Praxis Tech pour en savoir plus sur la campagne #PowerYourPlanet. https://www.praxiscashier.com/

CONTACT : Sophie Hannah Eliades, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901737/Praxis_Power_your_planet.jpg

SOURCE Praxis Tech