Praxis établit un partenariat avec SoftSwiss, le géant des logiciels de jeux

LIMASSOL, Chypre, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- Praxis est heureux d'annoncer la conclusion de son tout dernier partenariat avec le géant du développement de logiciels de jeux, SOFTSWISS. En tant que fournisseur de passerelles omnicanales, le vaste portefeuille de prestataires de services de paiement (PSP) et la caisse inégalée de Praxis Tech promettent d'offrir à SOFTSWISS de vastes possibilités d'expansion mondiale. Ce partenariat ouvre ainsi à l'entreprise la porte à de nombreux nouveaux marchés par le biais des paiements.

En tant que développeur innovant de produits iGaming pour les casinos en ligne, les paris sportifs et plus encore, SOFTSWISS compte une pléthore de clients dynamiques qui ont besoin de services de paiement sur mesure à grande échelle. Dans le but de rationaliser le parcours utilisateur tout en améliorant les taux d'approbation et la génération de revenus, SoftSwiss s'est associé à Praxis Tech, le choix logique.

Après la procédure initiale d'intégration, qui n'a duré que 3 heures, SOFTSWISS a pu déployer la solution de Praxis Tech auprès de ses plus de 300 clients, donnant ainsi accès à un réseau de plus de 510 PSP et de plus de 1000 APM, tous accessibles via la caisse entièrement personnalisable de Praxis.

Natalie Agopian, directrice scientifique de Praxis, est intervenue pour expliquer que « nous faisons tout notre possible pour être un partenaire fiable à tous égards. Nous sommes en mesure de répondre aux besoins de SOFTSWISS en matière de rapidité d'exécution, en particulier en ce qui concerne l'activation des PSP dans un délai très court et pendant les heures creuses. Nous sommes fiers de notre service personnalisé et nous nous réjouissons grandement à l'idée de continuer à développer notre coopération avec l'équipe de SOFTSWISS. »

Vadim Drozd, directeur des prestataires de services publics chez SOFTSWISS, explique que « l'équipe d'assistance de Praxis, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous a aidés à chaque étape de la mise de la mise en place et s'est montrée prête à répondre à nos demandes et à nos besoins. L'ensemble du processus a été transparent et pratique. »

Il a ajouté que « l'équipe de Praxis se surpasse en matière d'assistance technique. Ce sont de véritables conseillers expérimentés dans le domaine du traitement des paiements, et cela est très précieux pour SOFTSWISS . »

