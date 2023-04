Praxis Tech annonce un partenariat étendu avec le géant du logiciel de jeu, SoftGamings

LIMASSOL, Chypre, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Praxis Tech Ltd., l'un des principaux fournisseurs de logiciels de technologie de paiement de pointe, est heureux d'annoncer l'expansion de son partenariat avec SoftGamings, un développeur renommé de logiciels de jeux en ligne.

La collaboration entre les deux sociétés verra Praxis Tech offrir certaines de ses dernières fonctionnalités et améliorations de produits ; y compris les transactions initiées par le commerçant (MIT) - transformant et facilitant l'expérience client en facilitant les paiements en un clic pour les clients. L'utilisation de cette fonctionnalité augmente considérablement les conversions et améliore l'expérience client pour les opérateurs de SoftGamings. Simultanément, Praxis fournira également l'accès à ses dernières fonctionnalités de récupération après déclin, garantissant que les opérateurs de SoftGamings peuvent augmenter considérablement leurs revenus.

L'extension du partenariat permettra aux opérateurs de SoftGamings de bénéficier de l'arsenal étendu de Praxis de 525 PSP pré-intégrées ou même d'entrer dans le domaine de l'exploration de nouvelles intégrations PSP que Praxis peut intégrer rapidement. Dans l'ensemble, le partenariat permettra aux opérateurs de SoftGamings de poursuivre leurs efforts d'expansion mondiale et de pénétrer facilement de nouveaux marchés.

Le PDG de Praxis Tech, Amit Klatchko , a déclaré, « Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec SoftGamings, une entreprise qui partage notre passion pour l'innovation et offre la meilleure expérience de paiement possible aux clients. Nous avons récemment progressé à pas de géant en ce qui concerne le développement et l'amélioration de notre produit. Nous pensons que nos dernières avancées technologiques aideront à faire passer les produits de SoftGamings au niveau supérieur et nous sommes ravis de faire partie de leur croissance et de leur succès continus. »

Anna Marinuka, responsable des services bancaires et des paiements chez SoftGamings, a ajouté, « Nous sommes ravis d'élargir la portée de notre relation avec Praxis Tech, une société à la pointe de l'orchestration des technologies de paiement. Nous sommes désormais en mesure d'offrir à nos opérateurs un accès à l'équipe d'assistance Praxis 24h/24 et 7j/7 et même si l'un de nos opérateurs a besoin d'aide. Les solutions innovantes de Praxis offrent à nos opérateurs une expérience de jeu encore plus immersive pour leurs clients. »

Elle a poursuivi en expliquant que « nous allons travailler en étroite collaboration pour intégrer les dernières avancées technologiques de Praxis Tech dans davantage de nos produits, offrant à nos opérateurs la possibilité d'améliorer leur portée et leurs revenus mondiaux. »

Le partenariat devrait avoir un impact significatif sur l'industrie du jeu en ligne, et les deux sociétés sont enthousiasmées par les opportunités qu'il présente.

