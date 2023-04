Praxis Tech kündigt eine erweiterte Partnerschaft mit dem Spielesoftware-Giganten SoftGamings an.

LIMASSOL, Zypern, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Praxis Tech Ltd, ein führender Anbieter von hochmoderner Zahlungstechnologie-Software, freut sich, die Erweiterung seiner Partnerschaft mit SoftGamings, einem renommierten Entwickler von Online-Gaming-Software, bekannt zu geben.

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen wird Praxis Tech einige seiner neuesten Funktionen und Produktverbesserungen anbieten, darunter Merchant Initiated Transactions (MIT), das die Kundenerfahrung durch die Erleichterung von One-Click-Zahlungen für Kunden verändert und erleichtert. Der Einsatz dieser Funktion erhöht die Konversionsrate erheblich und verbessert die Kundenerfahrung für die Betreiber von SoftGamings. Gleichzeitig wird Praxis auch Zugang zu seinen neusten Funktionen für die Rückgewinnung von Verlusten bieten, so dass die Betreiber von SoftGamings ihre Einnahmen erheblich steigern können.

Die Ausweitung der Partnerschaft wird es den Betreibern von SoftGamings ermöglichen, von Praxis' umfangreichem Arsenal von 525 vorintegrierten PSPs zu profitieren oder sogar neue PSP-Integrationen zu erforschen, die Praxis schnell einbinden kann. Insgesamt wird die Partnerschaft es den Betreibern von SoftGamings ermöglichen, ihre globalen Expansionsbemühungen voranzutreiben und mühelos neue Märkte zu erschließen.

Amit Klatchko, CEO von Praxis Tech, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit SoftGamings, einem Unternehmen, das unsere Leidenschaft für Innovation und die Bereitstellung der bestmöglichen Zahlungserfahrung für Kunden teilt. Wir haben in letzter Zeit große Fortschritte bei der Entwicklung und Verbesserung unseres Produkts gemacht. Wir sind davon überzeugt, dass unsere neuesten technologischen Entwicklungen dazu beitragen werden, die Produkte von SoftGamings auf die nächste Stufe zu heben, und freuen uns darauf, an ihrem weiteren Wachstum und Erfolg teilzuhaben."

Anna Marinuka, Chief of Banking and Payments bei SoftGamings, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr über die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Praxis Tech, einem Unternehmen, das im Bereich der Orchestrierung von Zahlungstechnologien führend ist. Wir sind jetzt in der Lage, unseren Betreibern Zugang zum Praxis 24/7-Support-Team zu bieten, und zwar auch dann, wenn einer unserer Betreiber Unterstützung benötigt. Die innovativen Lösungen von Praxis bieten unseren Betreibern ein noch intensiveres Spielerlebnis für ihre Kunden."

Sie führte weiter aus: "Wir werden eng zusammenarbeiten, um die neuesten technologischen Fortschritte von Praxis Tech in weitere unserer Produkte zu integrieren und unseren Betreibern die Möglichkeit zu geben, ihre globale Reichweite und ihren Umsatz zu steigern."

Es wird erwartet, dass die Partnerschaft einen bedeutenden Einfluss auf die Online-Spiele-Industrie haben wird, und beide Unternehmen sind von den sich bietenden Möglichkeiten begeistert.

