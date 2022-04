Precisa de ajuda para remover o malware teimoso que outros aplicativos de antivírus não resolvem? O HelpDesk do SpyHunter 5 gera correções de malware personalizadas para você

1. Acesse o menu "HelpDesk" e clique no ícone "Relatório de Diagnóstico".

2. Gere um "Relatório de Diagnóstico" e envie-o à equipe técnica do SpyHunter 5.

3. A equipe analisará seu "Relatório de Diagnóstico" e criará uma correção personalizada exclusiva para você. As correções são transmitidas diretamente para o SpyHunter 5.

4. Quando a correção for recebida pela SpyHunter 5, você receberá uma notificação de que ela está pronta para ser aplicada. A aplicação da correção é tão simples quanto clicar no botão "Aplicar Correção". O SpyHunter 5 cuidará do resto.

Para baixar o SpyHunter 5 e experimentar seu HelpDesk juntamente com seus outros recursos anti-malware, acesse https://www.enigmasoftware.com/products/spyware-helpdesk/ .

O HelpDesk do SpyHunter 5 oferece:

Um recurso de correção personalizado desenvolvido para reparar o sistema contra infecções persistentes por malware.

Acesso direto à equipe de suporte técnico do SpyHunter 5.

Gera relatórios de diagnóstico que oferecem informações à equipe de suporte técnico sobre os problemas únicos do sistema dos assinantes para desenvolver correções personalizadas.

Sobre a EnigmaSoft Limited

A EnigmaSoft Limited é uma empresa irlandesa privada com filiais e sede global em Dublin, Irlanda. A EnigmaSoft é conhecida principalmente por desenvolver e distribuir os aplicativos avançados anti-malware SpyHunter 5 e SpyHunter para Mac. O SpyHunter detecta e remove malware, aumenta a privacidade na Internet e elimina ameaças à segurança, abordando questões como malware e outras ameaças à segurança que afetam milhões de usuários de PC e Mac® na Internet. O SpyHunter 5 obteve notas excelentes em testes comparativos realizados por laboratórios de testes independentes de terceiros, como o AV-TEST. O SpyHunter 5 também foi certificado pela AppEsteem, Checkmark Certified e TRUSTe.

FONTE EnigmaSoft Limited

