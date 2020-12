Premena jedálne na dátové centrum

Spoločnosť Huawei pomohla spoločnosti INVITE Systems SRL postaviť dátové centrum COLO

INVITE Systems SRL

Rumunská spoločnosť INVITE Systems SRL, ktorá bola založená v roku 2000, sa od roku 2005 rýchlo rozrástla. Dnes je jedným z najdôležitejších poskytovateľov sieťových služieb v oblasti virtuálnej súkromnej siete (VPN) v krajine. A je jedným z prvých poskytovateľov sieťových služieb, ktorý zaviedol digitálne hostingové služby. Spoločnosť INVITE Systems bola tiež lídrom v tomto priemysle, nielen nasledovníkom.

Žiaden priestor nie je malý

Pandémia COVID-19 spôsobila náhly nárast dopytu po online službách v Rumunsku, od hier a videí až po živé vysielanie. Hrozilo, že možnosti platformy INVITE Systems budú preťažené a spoločnosť bude musieť rýchlo nasadiť nové dátové centrum, aby splnila najprísnejšie požiadavky podnikových zákazníkov špecializujúcich sa na hry a videá.

Miera rozšírenia služieb dnes vysoko prekonala očakávania. Zatiaľ čo v minulosti sa proces plánovania a schvaľovania nového dátového centra ukázal ako mimoriadne časovo náročný - zahŕňal viac dodávateľov, ktorí navrhovali a koordinovali prácu pre každý subsystém, čo výrazne zvýšilo zložitosť a čas potrebný - tentokrát, bolo v rozsahu zopár mesiacov nasadené vysoko spoľahlivé dátové centrum, ktoré efektívne prinieslo služby online.

Avšak, pre nové dátové centrum bol jediný priestor, ktorý mala spoločnosť INVITE Systems k dispozícii, jedáleň. Aj keď bola samotná konštrukcia dostatočne pevná, priestor bol obmedzený a neboli tu žiadne zvýšené podlahy. Spoločnosť potrebovala do priestoru umiestniť čo najviac zariadení informačných technológií (IT). Keďže tradičné nasadenie dátového centra podporuje iba hustotu výkonu 3–5 kW na skriňu, pričom distribúcia energie zvyčajne zaberá polovicu miestnosti vybavenia, bolo potrebné dátové centrum s vysokou hustotou výkonu.

Je zrejmé, že spoločnosť INVITE Systems potrebovala partnera so silnými schopnosťami v oblasti dizajnu, ktorý by pomohol transformovať priestor na moderné a vysoko spoľahlivé dátové centrum. Spoločnosť Huawei bola vybraná na dokončenie projektu a dala starej jedálni novú misiu.

Ľahký výber miesta, rýchle nasadenie

Inteligentné riešenie FusionModule2000 od spoločnosti Huawei, ktoré je plne modulárne a integrované, umožňuje rýchle nasadenie. Zariadenie nie je potrebné inštalovať na vyvýšenú podlahu, čo všeobecne zjednodušuje výber miesta a v tomto konkrétnom prípade prekonáva fyzické obmedzenia jedálne.

„Huawei FusionModule2000 skrátil čas uvedenia nášho nového dátového centra o viac ako dva mesiace, od prípravy po inštaláciu a celkové uvedenie do prevádzky. Na moje prekvapenie bolo nasadenie dokončené iba za jeden mesiac, čím boli prekonané všetky naše očakávania."

-- Alex, Riaditeľ IT v spoločnosti INVITE Systems SRL

Dizajn modelu FusionModule2000 - s uzavretím studenej a horúcej uličky, radovým inteligentným chladením a lokálnym chladením - spĺňa požiadavky na nasadenie s vysokou hustotou, čím výrazne zvyšuje účinnosť chladenia a znižuje celkovú spotrebu energie.

Na predpovedanie porúch na všetkých napájacích a chladiacich linkách sa používajú metódy inteligentného riadenia, ktoré ďalej zaisťujú spoľahlivosť dátového centra a znižujú kvalifikačné požiadavky personálu pre prevádzku a údržbu (O&M). Medzitým zjednotená spolupráca medzi miestnou inteligentnou veľkou obrazovkou a platformou vzdialenej správy zvyšuje efektivitu O&M dátového centra až o 35%.

Šetrenie miesta: SmartLi UPS

Spoločnosť Huawei nasadila v kuchynskej časti jedálne o rozlohe 20 metrov štvorcových špičkové inteligentné riešenie s lítiovými batériami - Huawei SmartLi Uninterruptible Power Supply (UPS). Hustota výkonu každého modulu UPS je 50 kVA / 3U, pričom celková spotreba miesta je iba 0,51 metrov štvorcových. Použitím lítiových batérií na zálohovanie energie sa fyzická stopa dramaticky zníži, a to o 70%, v porovnaní s tradičnými olovenými batériami. To umožnilo umiestniť celý distribučný systém energie nového dátového centra INVITE Systems do kuchynského priestoru, pričom hlavný priestor zostal ako miestnosť modulárneho vybavenia a zabezpečil sa dostatočný priestor na rozšírenie.

SmartLi UPS navyše poskytuje desaťročný bezúdržbový životný cyklus a podporuje zmiešané použitie starých a nových batérií, zvyšuje hodnotu za peniaze a znižuje celkové náklady na vlastníctvo (TCO).

„Vďaka spolupráci so spoločnosťou Huawei bola spoločnosť INVITE Systems SRL schopná naďalej rozvíjať svoje podnikanie rýchlym tempom aj napriek výzvam pandémie. To poskytlo pozitívnu podporu pre ziskovosť spoločnosti a dalo nám plnú dôveru v budúcnosť našej spoločnosti."

-- Alex

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2020/smartli-ups-invite-systems-srl

