Transformer une cantine en salle d'équipement

Huawei aide INVITE Systems SRL à construire un centre de données COLO

30 novembre 2020

INVITE Systems SRL

Fondée en 2000, la société roumaine INVITE Systems SRL a connu une croissance rapide depuis 2005. Aujourd'hui, elle est l'un des plus importants prestataires de services réseau du pays dans le domaine des réseaux privés virtuels (VPN). En tant que l'un des premiers prestataires de services réseau à introduire des services d'hébergement numérique, INVITE Systems a également été le leader du secteur, et non pas simplement le suiveur.

Pas d'espace trop petit

La pandémie de COVID-19 a provoqué une hausse soudaine de la demande de services en ligne en Roumanie, allant des jeux et des vidéos aux émissions en direct. Cette situation menaçait de surcharger les capacités de la plate-forme d'INVITE Systems, et la société devait rapidement déployer un nouveau centre de données pour répondre aux exigences grandissantes de la clientèle d'entreprises spécialisées dans les jeux et les vidéos.

Aujourd'hui, le taux d'expansion des services a largement dépassé les attentes. Par le passé, le processus de planification et d'approbation d'un nouveau centre de données s'avérait extrêmement long, impliquant plusieurs fournisseurs pour concevoir et coordonner le travail pour chaque sous-système, ce qui augmentait considérablement la complexité et le temps nécessaire. Cette fois, en l'espace de quelques mois seulement, un centre de données très fiable a été déployé, mettant efficacement les services en ligne.

Cependant, pour son nouveau centre de données, le seul espace dont disposait INVITE Systems était la cantine. Si la structure elle-même était suffisamment solide, l'espace était limité et il n'y avait pas de planchers surélevés. L'entreprise devait installer le plus grand nombre possible de dispositifs informatiques dans l'espace. Alors que le déploiement traditionnel d'un centre de données ne prend en charge qu'une densité de puissance de 3 à 5 kW par armoire, la distribution électrique occupant généralement la moitié de la salle d'équipement, un centre de données à haute densité de puissance était donc évidemment nécessaire.

Il était évident qu'INVITE Systems avait besoin d'un partenaire doté de solides capacités de conception, pour l'aider à transformer l'espace en un centre de données moderne et hautement fiable. Huawei a été choisi pour mener à bien le projet, donnant une nouvelle mission à l'ancienne cantine.

Sélection facile du site, déploiement rapide

La solution intelligente FusionModule2000 de Huawei, entièrement modulaire et intégrée, permet un déploiement rapide. Il n'est pas nécessaire d'installer le dispositif sur un plancher surélevé, ce qui simplifie le choix du site en général et, dans ce cas particulier, permet de surmonter les contraintes physiques de la cantine.

« FusionModule2000 de Huawei a réduit de plus de deux mois le temps de déploiement de notre nouveau centre de données, de la préparation à l'installation et à la mise en service générale. À ma grande surprise, le déploiement a été achevé en un mois seulement, dépassant toutes nos attentes. »

-- Alex, DSI d'INVITE Systems SRL

La conception du FusionModule2000, avec confinement des allées chaudes et froides, refroidissement intelligent en rangée et refroidissement local, répond aux exigences d'un déploiement à haute densité, améliorant considérablement l'efficacité du refroidissement et réduisant la consommation d'énergie globale.

Des méthodes de gestion intelligentes sont utilisées pour prévoir les défaillances de toutes les liaisons d'alimentation électrique et de refroidissement, ce qui permet de garantir davantage la fiabilité des centres de données et de réduire les compétences requises du personnel d'exploitation et de maintenance (E&M). Parallèlement, la collaboration unifiée entre le grand écran intelligent local et une plate-forme de gestion à distance améliore l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance des centres de données jusqu'à 35 %.

Gagner de l'espace : SmartLi UPS

Huawei a déployé une solution de pointe de batterie au lithium intelligente — Huawei Alimentation sans coupure (UPS) SmartLi — dans l'espace cuisine de 20 mètres carrés de la cantine. La densité de puissance de chaque module UPS est de 50 kVA/3U, alors que l'empreinte globale n'est que de 0,51 mètre carré. L'utilisation de piles au lithium pour l'alimentation de secours permet de réduire considérablement l'empreinte physique (de 70 %) par rapport aux solutions de remplacement traditionnelles au plomb. Cela a permis d'installer l'ensemble du système de distribution électrique du nouveau centre de données d'INVITE Systems dans l'espace cuisine, laissant la zone principale comme une salle d'équipement modulaire et assurant un espace suffisant pour l'expansion.

En outre, l'UPS SmartLi offre un cycle de vie de dix ans sans entretien et permet l'utilisation mixte de batteries anciennes et neuves, ce qui augmente le rapport qualité-prix et réduit le coût total de possession (CTP).

« En travaillant avec Huawei, INVITE Systems SRL a pu continuer à développer son activité à un rythme rapide malgré les défis de la pandémie. Cela a apporté un soutien positif à la rentabilité de l'entreprise, nous donnant une confiance totale dans l'avenir de notre société. »

-- Alex

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://e.huawei.com/en/case-studies/leading-new-ict/2020/smartli-ups-invite-systems-srl

