Premia Partners anuncia la cotización del primer ETF de bonos de alto rendimiento en USD de Hong Kong y en colaboración con BOCHK Asset Management Limited a nivel global

HONG KONG, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Premia Partners, un proveedor líder de ETF (fondos de inversión cotizados) en Hong Kong, anuncia hoy la cotización de dos ETF de bonos de China en HKEx.

Estos ETF replicados físicamente ofrecen un acceso rentable , exclusivo y conveniente a los puntos óptimos en los mercados de bonos en USD de China en el extranjero y de bonos del gobierno de China (CGB) locales .

El ETF Premia China USD Property Bond (símbolos bursátiles: 3001 HKD / 9001 USD / 83001 RMB ), con un rendimiento actual de aproximadamente 7 %*, es el primer ETF de bonos de alto rendimiento autorizado por SFC en Hong Kong . Realiza un seguimiento del ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index , para los títulos de deuda de alto grado y alto rendimiento denominados en USD emitidos por emisores corporativos inmobiliarios chinos. La estrategia adopta un enfoque diversificado y basado en reglas con un límite del 5 % en el grupo emisor , y cubre solo emisiones aseguradas y de alto nivel calificadas por S&P, Moody's o Fitch , excluyendo los vehículos de financiación del gobierno local (LGFV) y las deudas subordinadas.

*Al 14 de abril de 2021

"Nos complace lanzar estos ETF exclusivos que ofrecen atractivos retornos ajustados en función del riesgo en este entorno de bajo rendimiento", afirmó Rebecca Chua, socia gerenta de Premia Partners. "Sin abrir cuentas locales de bonos de China, ahora los inversionistas pueden acceder cómodamente a los CGB locales a largo plazo y a bonos de China en USD de alto rendimiento en el extranjero a través de HKEx, y sin impuestos de sellos, retenciones fiscales ni impuestos a las ganancias de capital".

Shen Hua, director ejecutivo de BOCHK Asset Management Limited ("BOCHKAM"), expresó: "BOCHKAM se complace en lanzar junto con Premia Partners el primer ETF de bonos RMB a largo plazo. Este ETF cuenta con inversiones de bajo costo, flexibilidad comercial y alto nivel de transparencia en comparación con los fondos de inversión tradicionales, lo que ofrece una alternativa de inversión para que los inversionistas satisfagan sus necesidades de asignación de activos. Nos comprometemos a ofrecer más productos de alta calidad para facilitar la internacionalización de los RMB y ayudar a Hong Kong a desarrollarse como centro global de gestión de activos".

"Como proveedor líder de servicios de índices para ETF globales y evaluaciones de ingresos fijos, ICE se complace en colaborar con Premia Partners en estos dos productos exclusivos", afirmó Magnus Cattan, vicepresidente de Ingresos Fijos y Servicios de Datos en Asia Pacífico de ICE. "A medida que sigue aumentando con rapidez el interés de los inversionistas por los bonos de China, ICE tiene el honor de colaborar con el desarrollo del mercado a través de soluciones más innovadoras".

Acerca de Premia Partners

Fundada en 2016, Premia Partners es uno de los principales gerentes de ETF de Hong Kong, y se dedica a crear ETF rentables, eficientes y basados en mejores prácticas para Asia. Al 14 de abril de 2021, Premia Partners administra 8 ETF, entre los que se incluyen el ETF Premia CSI Caixin China New Economy, que es el cuarto ETF chino de acciones de clase A más importante de Hong Kong, y ganadora del premio HKEx 2019 Top Performing ETF – Total Return Award. Para obtener más información sobre Premia o los ETF de Premia que cubren China, la ASEAN emergente, Asia Innovative Technology, Vietnam, bonos de alto rendimiento de China, bonos del gobierno de China y del Tesoro de los Estados Unidos, visite www.premia-partners.com

Acerca de BOCHK Asset Management Limited

Fundada en 2010, BOCHK Asset Management Limited ("BOCHKAM") es una subsidiaria de propiedad absoluta de BOC Hong Kong (Holdings) Limited, que es una de las empresas y grupos bancarios comerciales que cotizan en bolsa más importantes de Hong Kong, además de ser miembro del Bank of China Group. BOCHKAM se compromete a ofrecer a inversionistas minoristas e institucionales una amplia gama de productos de bonos, capital e inversiones alternativas. En 2020, la empresa obtuvo el premio "Mejor Gerente de RMB" en los Best of the Best Awards de 2020 en Hong Kong por Asia Asset Management, y el premio "Outstanding Achiever, China Fixed Income House Award" en los Fund of the Year Awards por BENCHMARK.

FUENTE Premia Partners

