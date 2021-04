Premia Partners oznámila, že ve spolupráci s firmou BOCHK Asset Management Limited uvedla na trh první hongkongský fond typu ETF pro obchodování s dolarovými státními dluhopisy

HONGKONG, 14. dubna 2021 /PRNewswire/ -- Premia Partners, přední poskytovatel ETF v Hongkongu, dnes oznamuje uvedení dvou čínských dluhopisů ETF na Hongkongské burze (HKEx).

Tyto fyzicky replikované fondy ETF nabízejí nákladově efektivní , jedinečný a pohodlný přístup k perspektivním investičním příležitostem pro obchodování se zahraničními čínskými dolarovými dluhopisy a s čínskými státními dluhopisy.

Premia China USD Property Bond ETF (burzovní index: 3001 HKD / 9001 USD / 83001 RMB ) s aktuálním výnosem ~7%* je první high yield dluhopis typu ETF schválený komisí pro cenné papíry v Hongkongu. Sleduje index ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index pro denominované vysoce kvalitní a vysoce výkonné dluhové cenné papíry v USD vydané čínskými emitenty realitních společností. Strategie má diverzifikovaný přístup založený na pravidlech s 5% limitem pro skupinu emitentů a pokrývá pouze zajištěné a prioritní emise hodnocené S&P, Moody's nebo Fitch s výjimkou místních státních finančních nástrojů (LGFV) a podřízených dluhů.

(burzovní index: / / ) s aktuálním výnosem ~7%* je první high yield dluhopis typu ETF schválený komisí pro cenné papíry v Hongkongu. Sleduje index pro denominované vysoce kvalitní a vysoce výkonné dluhové cenné papíry v USD vydané čínskými emitenty realitních společností. Strategie má diverzifikovaný přístup založený na pravidlech s a pokrývá pouze s výjimkou místních státních finančních nástrojů (LGFV) a podřízených dluhů. Premia China Treasury & Policy Bank Bond Long Duration ETF (burzovní index: 2817 HKD / 9817 USD / 82817 RMB ) sleduje index ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index s průměrnou dobou trvání ~18 let*, což z něj činí první ETF poskytující přímý přístup k dluhopisům čínského ministerstva financí a státním bankovním dluhopisům obchodovaným na území pevninské Číny. Jako důležitý stavební kámen dlouhodobé expozice CGB doplňuje tento ETF stávající fondy ETF s čínskými pokladničními poukázkami. Společnost BOCHK Asset Management Limited (člen skupiny Bank of China Group) je investičním poradcem pro tuto emisi.

*ke 14. dubnu 2021

„Jsme potěšeni, že můžeme uvést na trh tyto jedinečné ETF fondy, které nabízejí atraktivní návratnost s upravenými riziky v tomto prostředí s nízkými výnosy," uvedla Rebecca Čchu-a, řídící partner Premia Partners. „Nyní mají investoři, aniž by museli otevírat dluhopisové účty na území pevninské Číny, zřízený pohodlný přístup k dlouhodobým pevninským CGB dluhopisům a vysoce výnosným příbřežním USD dluhopisům prostřednictvím HKEx a nemusí platit kolkovné, srážkovou daň či daň z kapitálových zisků."

Pan Šen Chua, generální ředitel BOCHK Asset Management Limited („BOCHkam"), prohlásil: „BOCHkam je potěšen, že společně s Premia Partners zahájí první dlouhodobý RMB ETF dluhopis. Tento ETF se ve srovnání s tradičními podílovými fondy těší nízkonákladovým investicím, obchodní flexibilitě a vysoké transparentnosti, což poskytuje investiční alternativu pro investory a uspokojuje jejich potřeby alokace aktiv. Jsme odhodláni poskytovat kvalitnější produkty, které usnadní internacionalizaci RMB a pomohou Hongkongu rozvíjet jeho pozici globálního centra správy aktiv."

„Jako přední poskytovatel indexových služeb pro globální ETF fondy a hodnocení fixních příjmů je společnost ICE potěšena spoluprací s Premia Partners na těchto dvou jedinečných produktech," uvedl Magnus Cattan, viceprezident divize fixních příjmů a datových služeb pro asijsko-pacifický region ve společnosti ICE. „Vzhledem k tomu, že zájem investorů o čínské dluhopisy nadále rychle roste, je naše společnost poctěna možností přispívat k rozvoji trhu pomocí inovativnějších řešení."

O společnosti Premia Partners

Společnost Premia Partners byla založena v roce 2016 a je jedním z předních ETF manažerů z Hongkongu, kteří se věnují budování nízkonákladových, efektivních a osvědčených ETF fondů na území Asie. Od 14. dubna 2021 spravuje Premia Partners 8 ETF fondů, včetně Premia CSI Caixin China New Economy ETF, který je 4. největším evropským ETF sledující čínský index A-shares v Hongkongu a nejvýkonnějším ETF na Hongkongské burze pro rok 2019 – výhercem ocenění za „celkový výnos" („Total Return Award"). Další informace o Premia či jejích ETF fondech pokrývajících Čínu, rozvíjející se ASEAN, asijské inovativní technologie, Vietnam, čínské dluhopisy s vysokým výnosem, čínské státní dluhopisy a Ministerstvo financí Spojených států amerických naleznete na adrese www.premia-partners.com

O společnosti BOCHK Asset Management Limited

Společnost BOCHK Asset Management Limited („BOCHkam") byla založena v roce 2010 a je plně vlastněnou dceřinou společností BOC Hong Kong (Holdings) Limited, která je jednou z největších společností kótovaných na burze a obchodních bankovních skupin v Hongkongu a členem skupiny Bank of China Group. Společnost BOCHkam se zavázala poskytovat maloobchodním a institucionálním investorům širokou škálu produktů v oblasti dluhopisů, akcií a alternativních investic. V roce 2020 si společnost zasloužila titul „nejlepší RMB manažer" („Best RMB Manager") na udělování cen „Nejlepší z nejlepších v Hongkongu" („Best of the Best Awards in Hong Kong") udělovaných společností Asia Asset Management a cenu China Fixed Income House Award za vynikající výsledky v rámci akce „Fond roku" („Fund of the Year") pořádané organizací BENCHMARK.

