Премии дебютного конкурса Shanghai Electric Cup "Industrial App" вручены 16 выдающимся претендентам за расширение возможностей для внедрения новейших цифровых технологий в энергетической отрасли

ШАНХАЙ, 31 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (далее — «Компания») (SEHK: 02727, SSE: 601727), являющаяся ведущим мировым производителем и поставщиком электроэнергетического оборудования, промышленного оборудования и интеграционных услуг, недавно завершила проведение пятимесячного конкурса приложений, обеспечивающих внедрение промышленных инноваций. В июле этого года при поддержке Шанхайской муниципальной комиссии по экономике и информатизации и Шанхайской ассоциации промышленного Интернета был запущен дебютный конкурс "Shanghai Electric Cup". В рамках этого конкурса, целью которого является создание благоприятных условий для внедрения новейших цифровых технологий, было рассмотрено 140 заявок от претендентов со всего мира и вручено в общей сложности 16 призов.

Компания Shanghai Electric, впервые организующая данное мероприятие, воспользовалась возможностью, имеющейся у ее внутренних и внешних подразделений для продвижения промышленных инноваций и ускорения процесса перехода на цифровые технологии. Тематика конкурса имела своей целью подтолкнуть кандидатов к разработке практических приложений для использования в промышленных условиях, призывая их сосредоточить внимание на согласовании четырех концепций: умные города, умная энергетика, умное производство и умный транспорт — четырех областей, определяющих направление будущего развития Shanghai Electric.

Из 140 заявок, представленных отечественными и зарубежными коллективами, трех высших призов были удостоены 16 проектов, десять из которых разработаны компанией Shanghai Electric, а остальные шесть — другими компаниями. Входящий в структуру компании Центральный научно-исследовательский институт подписал соглашения об инкубации проектов с четырьмя из внешних подразделений, получивших награды. Shanghai Electric Digital Technology (SEDT) и шесть других компаний заключили соглашение о сотрудничестве в рамках экосистемы для внедрения платформы промышленного интернета SEunicloud, разработанной компанией Shanghai Electric.

Говоря о конкурсе и представлении победителей, президент компании Shanghai Electric Хуан У (Huang Ou) заявил следующее: «На пути к совершенствованию наших навыков в области 3D-дизайна и промышленных приложений выдающиеся достижения тех участников, которых мы видим на конкурсе в этом году, являются маленькими шагами в плане ускорения процесса цифровой трансформации Shanghai Electric, но эти совместные усилия стали большим шагом вперед для всей компании».

«Этот конкурс заложил основу для создания компанией Shanghai Electric новой экосистемы для внедрения платформы SEunicloud — от оцифровки моделей продукции до формирования цифровых бизнес-моделей, а также собрал специализированную команду для ускорения процесса перехода нашей компании на цифровые технологии», — добавил он.

Кроме того, на церемонии награждения была представлена модернизированная платформа промышленного интернета SEunicloud 2.0, продемонстрировавшая улучшения с точки зрения интеграции искусственного интеллекта (ИИ), бизнес-интеллекта (БИ) и творческого интеллекта (ТИ). Благодаря этим обновлениям платформа ускорит процесс цифровой трансформации Shanghai Electric, знаменуя собой еще один существенный шаг вперед в построении системы промышленного интернета Shanghai Electric.

Версия 2.0 включает в себя новый модуль анализа больших данных на основе искусственного интеллекта, обеспечивающий отображение значений данных и бизнес-аналитику по множеству промышленных сценариев. Усовершенствованный модуль бизнес-аналитики использует средства быстрой обработки и визуализации данных для создания интуитивно понятных отображений и обеспечения возможности интеллектуального анализа с использованием громадных массивов данных. Кроме того, благодаря встроенной системе визуальной разработки эта платформа может использоваться в качестве платформы виртуализированных инноваций InaaS («инновации как услуга»).

Нацеленность компании Shanghai Electric на цифровизацию и развитие находит свое отражение в стабильно высоком темпе роста капиталовложений в научно-исследовательскую деятельность, превышающем 3,4%. Ожидается, что в отношении развития новых отраслей эта цифра будет еще выше: прогнозируемый рост инвестиций составляет 6% по сравнению с 2019 годом, а объем капиталовложений в подготовку НИОКР предположительно возрастет на 11%.

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