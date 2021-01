Prêmio Inaugural Shanghai Electric Cup "Industrial App" concedido a 16 candidaturas excepcionais, capacitando a inovação digital para o setor de energia

XANGAI, 31 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (a "Empresa") (SEHK: 02727, SSE: 601727), fabricante e fornecedora líder mundial de equipamentos de geração de energia elétrica, equipamentos industriais e serviços de integração concluiu recentemente um concurso de cinco meses de aplicações para inovação industrial. A "Shanghai Electric Cup" inaugural foi lançada em julho deste ano com apoio da Comissão Municipal de Economia e Informatização e da Associação de Internet Industrial de Xangai. Com o objetivo de promover um ambiente de inovação digital, a competição contou com 140 inscrições de todo o mundo para um total de 16 prêmios.

Organizando o evento pela primeira vez, a Shanghai Electric aproveitou a oportunidade para promover a inovação industrial e acelerar a transformação digital das equipes internas e externas da empresa. O lema da competição teve como objetivo estimular os candidatos a desenvolver aplicações de uso prático em ambientes industriais e preconizou em conectar quatro conceitos – cidades inteligentes, energia inteligente, manufatura inteligente e transporte inteligente – quatro áreas que delineiam a direção futura da Shanghai Electric.

Das 140 inscrições de equipes nacionais e internacionais, os três prêmios principais foram concedidos a 16 projetos, dez da Shanghai Electric e seis de outras empresas. O instituto central de pesquisa da empresa assinou acordos para incubação de projetos com quatro das equipes externas premiadas. A Shanghai Electric Digital Technology (SEDT) e outras seis empresas celebraram um acordo de cooperação entre ecossistemas para a SEunicloud, plataforma de internet industrial da Shanghai Electric.

Sobre o concurso e a divulgação dos vencedores, o presidente da Shanghai Electric, Huang Ou disse: "no caminho para melhorar nossas habilidades em design 3D e aplicações industriais, as conquistas extraordinárias dos participantes observadas no concurso deste ano são pequenos passos para acelerar a transformação digital da Shanghai Electric, contudo esses esforços conjuntos representaram um grande avanço para toda a empresa."

"Desde a digitalização de modelos de produtos até modelos de negócios, essa competição lançou as bases para a Shanghai Electric construir um novo ecossistema para a SEunicloud, bem como reuniu uma equipe especializada para acelerar a transformação digital da nossa empresa", acrescentou.

Também divulgada na cerimônia de premiação, a atualização da plataforma de internet industrial SEunicloud 2.0 evidenciou melhorias em termos de integração de Inteligência Artificial (IA), Inteligência de Negócios (BI) e Inteligência Criativa (CI). Com essas atualizações, a plataforma acelerará ainda mais a transformação digital da Shanghai Electric e representará mais um passo substancial no desenvolvimento da internet industrial da Shanghai Electric.

A versão 2.0 apresenta um novo módulo de big data de IA capaz de oferecer monitores de valor de dados e análise de negócios para uma infinidade de cenários industriais. O módulo de Inteligência de Negócios atualizado utiliza ferramentas rápidas de processamento e visualização de dados para produzir monitores intuitivos e permitir análises inteligentes em grandes conjuntos de dados. Além disso, por meio de um sistema integrado de desenvolvimento visual embutido, a plataforma pode ser usada como uma plataforma InaaS (Innovation-as-a-Service).

O foco da Shanghai Electric na digitalização e no desenvolvimento reflete em uma taxa de investimento de P&D consistentemente alta de mais de 3,4%. Este número deverá ser maior para o desenvolvimento em novos setores, previsto com um aumento de 6% a partir de 2019, e o investimento em pré-pesquisa e desenvolvimento que deverá observar um aumento de 11%.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric