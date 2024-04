PREMIUM INC. sélectionne CLEVR pour mettre en œuvre la solution Mendix de gestion du cycle de vie numérique afin de connecter son écosystème

AMERSFOORT, Pays-Bas, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- CLEVR est ravi d'annoncer que PREMIUM INC. , une marque néerlandaise de vêtements d'athleisure, a sélectionné et mis en œuvre la solution Mendix de gestion du cycle de vie numérique pour la mode & la vente au détail pour soutenir son expansion. La culture d'entreprise et la passion pour la qualité sont des valeurs fondamentales pour stimuler la croissance chez PREMIUM INC. « Nous sommes prêts à laisser de côté les feuilles Excel et à faire un pas en avant vers des aperçus clairs, de meilleures informations sur notre durabilité, le partage d'informations entre les services et des lignes de communication raccourcies », a déclaré Jeanette Berends, acheteuse de chaussures et cheffe de produit chez PREMIUM INC.

Basée sur la principale plateforme d'application low-code de Mendix, la solution de gestion du cycle de vie numérique pour la mode et la vente au détail est une solution flexible et à courte durée de vie qui permet la collaboration entre une marque ou un détaillant et ses fournisseurs. CLEVR , un partenaire de solutions Siemens de niveau platine et partenaire principal de Mendix, a rapidement mis en œuvre la solution low-code chez PREMIUM INC.

À mesure que PREMIUM INC. poursuit sa croissance, la nécessité d'une solution modulable de gestion du cycle de vie des produits natifs du cloud est devenue de plus en plus évidente. Jeanette Berends a également déclaré : « Nous avons testé plusieurs technologies, mais celle-ci s'est démarquée par ses nombreuses possibilités, sa convivialité, et le fait qu'elle n'ait aucune limite. »

Préparer PREMIUM INC. pour l'avenir

La solution de gestion du cycle de vie numérique pour la mode et la vente au détail de Mendix offre la flexibilité et l'évolutivité nécessaires pour ces industries. Avec cette mise en œuvre, PREMIUM INC. bénéficie désormais d'une solution adaptée à ses processus commerciaux spécifiques, conçue pour évoluer et qui favorise l'innovation continue des produits et des processus. L'agilité fondamentale garantit que CLEVR peut répondre rapidement aux besoins changeants de PREMIUM INC. Jeanette Berends a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec CLEVR. Une équipe est prête à vous soutenir en cas de besoin. Nous collaborons étroitement et ils trouvent des solutions que nous n'aurions pas pu trouver. »

Dans le cadre de ce partenariat, CLEVR se réjouit à l'idée de faire partie intégrante du parcours de PREMIUM INC, de soutenir sa croissance et de contribuer à son succès continu. Favoriser des partenariats durables est au cœur de la philosophie de CLEVR, et cet effort marque le début de ce qui promet d'être une collaboration robuste et durable.

À propos de PREMIUM INC.

PREMIUM INC. est une société internationale qui a des racines néerlandaises. Son engagement réside dans la création de chaussures et de vêtements de qualité répondant aux besoins des amateurs de sport et des personnes à la pointe de la mode sportive. Le portefeuille de PREMIUM INC. comprend les marques suivantes : CRUYFF, OFF THE PITCH, UP, PME LEGENDS et MEYBA.

À propos de CLEVR

CLEVR assure la transformation numérique à grande échelle en mettant en œuvre des solutions Siemens et Mendix au service d'industries telles que la fabrication, la vente au détail, l'énergie et plus encore. Nous exploitons les technologies PLM, MOM/MES et low-code pour l'optimisation de la fabrication et l'automatisation des processus d'entreprise tout en garantissant une intégration transparente avec d'autres systèmes tels que SAP, Salesforce et plus encore.

CLEVR combine la technologie et l'expertise industrielle pour fournir des solutions stratégiques qui rationalisent les opérations, stimulent l'efficacité et permettent la numérisation pour répondre aux demandes du marché.

