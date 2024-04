PREMIUM INC. CLEVR implementiert Mendix Digital Lifecycle Management, um sein Ökosystem zu vernetzen

AMERSFOORT, Niederlande, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- CLEVR freut sich, bekannt zu geben, dass PREMIUM INC., ein niederländisches Unternehmen für Athleisure-Bekleidung, die Lösung Mendix Digital Lifecycle Management for Fashion & Retail ausgewählt und implementiert hat, um seine Expansion zu unterstützen. Die unternehmerische Kultur und die Leidenschaft für Qualität sind zentrale Werte, die das Wachstum von PREMIUM INC. vorantreiben. „Wir sind bereit, die Excel-Tabellen hinter uns zu lassen und einen Schritt in Richtung klarer Übersichten, besserer Einblicke in unsere Nachhaltigkeit, Informationsaustausch zwischen den Abteilungen und kürzere Kommunikationswege zu machen." PREMIUM INC's Buyer Footwear & Product Manager, Jeanette Berends kommentiert.

DLM for Fashion & Retail basiert auf der führenden Low-Code-Anwendungsplattform von Mendix und ist eine flexible Lösung mit kurzer Time-to-Value, die die Zusammenarbeit zwischen einer Marke oder einem Einzelhändler und ihren Lieferanten ermöglicht. CLEVR, ein Platin-Level-Siemens-Lösungspartner und führender Mendix-Partner, hat die Low-Code-Lösung bei PREMIUM INC. schnell implementiert.

Mit dem kontinuierlichen Wachstum von PREMIUM INC. wurde die Notwendigkeit einer kompatiblen, cloudbasierten Lösung für das Product Lifecycle Management immer deutlicher. Jeanette Berends: „Wir haben mehrere Technologien getestet, aber diese zeichnet sich durch ihre vielen Möglichkeiten, ihre Unkompliziertheit und ihre Benutzerfreundlichkeit aus."

Zukunftssicheres PREMIUM INC.

Die Mendix DLM for Fashion & Retail Lösung bietet die für die Mode- und Einzelhandelsbranche erforderliche Flexibilität und Skalierbarkeit. Mit dieser Implementierung verfügt PREMIUM INC. nun über eine Lösung, die auf die spezifischen Geschäftsprozesse des Unternehmens zugeschnitten und skalierbar ist und kontinuierliche Produkt- und Prozessinnovationen fördert. Die grundlegende Agilität stellt sicher, dass CLEVR schnell auf die sich entwickelnden Bedürfnisse von PREMIUM INC reagieren kann. Jeanette Berends: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit CLEVR. Es gibt ein Team, das bei Bedarf Unterstützung leistet. Wir arbeiten eng zusammen, und sie finden Lösungen, auf die wir nicht kommen konnten.

CLEVR freut sich darauf, im Laufe der Partnerschaft ein integraler Bestandteil der Reise von PREMIUM INC zu sein, das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen und zu seinem anhaltenden Erfolg beizutragen. Die Förderung dauerhafter Partnerschaften steht im Mittelpunkt des Ethos von CLEVR, und dieses Vorhaben markiert den Beginn einer vielversprechenden und dauerhaften Zusammenarbeit.

Informationen zu PREMIUM INC.

PREMIUM INC. ist ein international tätiges Unternehmen mit niederländischen Wurzeln. Das Unternehmen hat sich der Herstellung von Qualitätsschuhen und -bekleidung verschrieben, die auf die Bedürfnisse von Sportlern und modebewussten Menschen zugeschnitten sind. Das Portfolio von PREMIUM INC. umfasst die folgenden Marken: CRUYFF, OFF THE PITCH, UP, PME LEGENDS und MEYBA.

Informationen zu CLEVR

CLEVR liefert digitale Transformation in großem Maßstab durch die Implementierung von Siemens- und Mendix-Lösungen für Branchen wie Fertigung, Einzelhandel, Energie und mehr. Wir nutzen PLM-, MOM/MES- und Low-Code-Technologien für die Optimierung der Fertigung und die Automatisierung von Geschäftsprozessen und gewährleisten gleichzeitig die nahtlose Integration mit anderen Systemen wie SAP, Salesforce und anderen.

CLEVR vereint Technologie- und Branchenkenntnisse, um strategische Lösungen anzubieten, die Abläufe rationalisieren, die Effizienz steigern und die Digitalisierung ermöglichen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.

