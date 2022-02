Prepare-se para a diversão do Ano Novo Chinês com @Visit Jiangsu

NANJING, China, 15 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- @Visit Jiangsu está oferecendo a fascinante cultura do Ano Novo Chinês para o Ano do Tigre. @Visit Jiangsu apresentou on-line, em cinco plataformas de mídia social, uma série de programas de Feliz Ano Novo Chinês com as características de Jiangsu. Os programas chegaram a quase 100 países e regiões em todo o mundo, oferecendo um banquete para os olhos e ouvidos do público global no estilo de Jiangsu.

O grande concerto Elegance of Chinese Music (Elegância da Música Chinesa) se tornou o vídeo do Feliz Ano Novo Chinês mais popular no Facebook. O concerto foi regido por Chen Xieyang, um renomado maestro chinês, e executado pela Orquestra Sinfônica de Suzhou. Ao combinar a música folclórica chinesa com a sinfonia ocidental, o concerto destacou tanto a elegância da China quanto as características locais de Jiangsu.

Enquanto isso, @Visit Jiangsu também lançou a Corrida Global de Revezamento do Ano Novo Chinês, convidando os fãs do mundo todo a gravar vídeos do Ano Novo Chinês para transmitir seu amor e apoio a Jiangsu para sua família e amigos. Fãs de vários países e regiões enviaram vários vídeos de saudações para Jiangsu e comemoraram juntos nas plataformas de mídia social um Ano do Tigre único.

O evento ocorrerá até 15 de fevereiro, o dia do Festival das Lanternas. Produtos culturais e criativos serão entregues como presentes especiais para os participantes. Se você estiver interessado na corrida de revezamento, procure Visit Jiangsu nas redes sociais para desfrutar de uma corrida de Feliz Ano Novo com Jiangsu!

FONTE Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism

