Prepárese para la semana de envío de correspondencia y paquetes más agitada del año

Esta semana se entregarán más de 28 millones de paquetes al día

WASHINGTON, 16 de diciembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Muchos consumidores se apresuran a enviar por correo regalos y tarjetas postales de la temporada de fiestas. Se prevé que esta semana sea la semana más agitada de envío de correspondencia y paquetes de la temporada de fiestas para el Servicio Postal. El organismo espera procesar y entregar casi 2.5 mil millones de artículos de correo, inclusive paquetes, solamente esta semana.

En general, el Servicio Postal prevé entregar 800 millones de paquetes entre el Día de Acción de Gracias y el día de Año Nuevo.

El Servicio Postal ha ampliado sus servicios de entrega dominical en determinados lugares con elevado volumen de paquetes. El organismo ya entrega paquetes los domingos en la mayoría de las principales ciudades y espera entregar más de 8 millones de paquetes cada domingo de diciembre. Los carteros también entregarán paquetes de Priority Mail Express® por una tarifa adicional el día de Navidad en determinados lugares.

Envuélvalo y colóquele un lacito desde la casa

Se pronostica que hoy será el día más agitado para los consumidores postales que utilizan la Internet, y se espera que más de 8.5 millones de visitantes visiten usps.com para obtener ayuda con el envío por correo de ese regalo especial por las fiestas. Se estima que casi 400,000 consumidores utilizarán la función Click-N-Ship® y otros servicios digitales hoy para imprimir etiquetas de envío, comprar sellos postales, encargar cajas de Priority Mail® gratuitas, y hasta solicitar la recogida gratuita de paquetes para el día siguiente. Además, usps.com siempre está abierto.

Plazos para envíos por correo en la temporada de fiestas de 2019

El Servicio Postal recomienda utilizar los siguientes plazos para enviar correspondencia y paquetes*:

Dic. 18 – USPS Priority Mail Express APO/FPO/DPO (excepto el código ZIP 093)

Dic. 20 – Correo de primera clase (inclusive tarjetas postales)

Dic. 20 – Paquetes de primera clase (hasta 15.99 onzas)

Dic. 20 – Priority Mail y correo de primera clase desde Hawái hacia el área continental

Dic. 20 – Priority Mail

Dic. 20 – Priority Mail y correo de primera clase desde Alaska hacia el área continental

Dic. 22 – Priority Mail Express desde Alaska hacia el área continental

Dic. 22 – Priority Mail Express desde Hawái hacia el área continental

Dic. 22 – Priority Mail Express

*No es una garantía, salvo que se indique lo contrario. Las fechas son para entrega estimada antes del 25 de diciembre. La fecha de entrega real puede variar según el origen, el destino, la fecha y hora de aceptación por la oficina de correos y otras condiciones. Corresponden algunas restricciones. Para los envíos de Priority Mail Express que se envíen del 22 de diciembre al 25 de diciembre, la garantía de devolución del dinero se aplica solamente si no se entregó el envío, o si no se intentó entregar el envío, en menos de dos (2) días hábiles.

Novedad de este año

La correspondencia y los paquetes que pesen más de 10 onzas y/o tengan más de media pulgada de grosor y que utilicen sellos postales como franqueo no pueden dejarse en un buzón de recogida ni dejarse para que un cartero los recoja. En lugar de ello, llévelos ante un empleado de una oficina postal. Los clientes de Click-N-Ship no se verán afectados por este cambio.

Consejos adicionales

El Servicio Postal también ofrece consejos sobre envíos postales en 10 "guías prácticas" por video. Cada video dura menos de tres minutos y muestra cómo colocar la dirección de paquetes, cómo enviar paquetes y cómo empacar una caja para que los artículos lleguen seguramente.

Noticias e información adicionales, inclusive todos los plazos de envío de correspondencia y paquetes nacionales, internacionales y militares, se pueden encontrar en la Redacción de Temporada de Fiestas del Servicio Postal: usps.com/holidaynews.

El Servicio Postal no recibe ningún dinero de los contribuyentes para sus gastos operativos y depende de la venta de franqueo postal, productos y servicios para financiar sus operaciones.

Le rogamos tomar nota: Para obtener recursos de medios del Servicio Postal de Estados Unidos, inclusive audio y video de calidad apta para TV y radio y fotografía fija, visite la Redacción de USPS. Síganos en Twitter, Instagram, Pinterest y LinkedIn. Suscríbase al canal de YouTube de USPS, haga clic en "me gusta" en Facebook y disfrute nuestro blog Postal Posts. Para más información sobre el Servicio Postal, visite usps.com y facts.usps.com.

Se puede encontrar más noticias sobre la temporada de fiestas en USPS, inclusive los plazos de envíos por correo y las cartas a Papá Noel, en usps.com/holidaynews.

Para los reporteros interesados en hablar con un profesional de relaciones públicas del Servicio Postal regional, les rogamos visitar about.usps.com/news/media-contacts/usps-local-media-contacts.pdf.

