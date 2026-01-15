El Servicio Postal de los Estados Unidos es ahora patrocinador oficial de envíos de la National Hockey League

Dos organizaciones emblemáticas se unen para entusiasmar e inspirar a los fanáticos y celebrar el compromiso con la excelencia y el espíritu competitivo

WASHINGTON y NUEVA YORK, 15 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) y la National Hockey League (NHL) anunciaron hoy un acuerdo de patrocinio en EE. UU. que vincula a dos marcas emblemáticas y convierte a USPS en el patrocinador oficial de envíos de la NHL.

"La NHL personifica el espíritu competitivo y encarna las características del trabajo en equipo, la resistencia, la determinación y la búsqueda incesante de la excelencia", afirmó Sheila Holman, vicepresidenta de Marketing de USPS. "Cada día, nuestra organización refleja estos rasgos en nuestro servicio diario al público estadounidense y, por lo tanto, nos complace unir nuestras marcas para lo que promete ser una colaboración divertida y entretenida".

Gracias al nuevo acuerdo de patrocinio, los fanáticos de la NHL tendrán la oportunidad de interactuar con USPS en eventos de la NHL, como el NHL Winter Classic® y la NHL Stadium Series™ con actividades en el lugar. En la NHL Stadium Series de 2026 en Tampa, USPS tendrá presencia en el festival para fanáticos NHL PreGame de 2026 con una actividad de habilidades de hockey y una cabina fotográfica donde los fanáticos podrán obtener una tarjeta postal con su imagen, que pueden enviar por correo directamente desde la exhibición.

USPS recibirá gran variedad de derechos de marketing exclusivos que conectarán la marca USPS con NHL y sus fanáticos a través de los amplios canales de marketing, digitales y de redes sociales de la NHL. Las dos organizaciones además colaborarán en contenido original y narraciones en las plataformas tanto de la NHL como de USPS.

"USPS es una de las instituciones y marcas estadounidenses más emblemáticas, con una trayectoria de 250 años muy dinámica, y nos enorgullece dar a USPS la bienvenida a la familia NHL", señaló Jason Jazayeri, vicepresidente y desarrollador de negocios de NHL Group. "Nos entusiasma crear en conjunto contenido y experiencias potentes, así como deleitar a los fanáticos tanto de la NHL como de USPS".

La NHL, el escudo de la NHL y la marca denominativa NHL Winter Classic son marcas registradas y el logotipo de NHL Winter Classic y el nombre y el logotipo de NHL Stadium Series son marcas comerciales de la National Hockey League. La NHL y las marcas de los equipos de la NHL son propiedad de NHL y sus equipos. © 2026 NHL. Todos los derechos reservados.

Acerca de la NHL

La National Hockey League (NHL), fundada en 1917, consta de 32 clubes miembros. El plantel de cada equipo refleja la composición internacional de la liga con jugadores de más de 20 países representados, quienes compiten por el trofeo más preciado e histórico de los deportes profesionales, la Copa Stanley. Cada año, la NHL entretiene a más de 670 millones de fanáticos en los estadios y mediante sus socios de televisión y radiodifusión nacionales; a más de 191 millones de seguidores, entre las cuentas de la liga, el equipo y los jugadores combinadas, en Facebook, X, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube; y a más de 100 millones de fanáticos en línea en NHL.com. La liga transmite partidos en más de 260 países y territorios a través de sus titulares de derechos, entre los que se incluyen ESPN, TNT Sports y NHL Network en los EE. UU.; Prime Video, Sportsnet y TVA Sports en Canadá; y a través de SiriusXM NHL Network Radio, Sports USA y TuneIn; y llega a los fanáticos de todo el mundo con partidos disponibles para transmisión en todos los países.

Los fanáticos participan en los activos digitales de la liga en dispositivos móviles mediante la aplicación gratuita de la NHL; en nueve plataformas de redes sociales; en SiriusXM NHL Network Radio; y en NHL.com, disponible en ocho idiomas y que ofrece acceso sin precedentes a las estadísticas de los jugadores y equipos, así como a los resultados de cada partido de la temporada regular y de los repechajes que se remontan a los inicios de la liga. NHL Productions desarrolla una programación original atractiva que ofrece acceso sin precedentes a los jugadores, entrenadores y personal de la liga y del equipo para su distribución en las plataformas sociales y digitales de la NHL.

La NHL tiene el compromiso de crear comunidades sanas y vibrantes mediante el uso del hockey para celebrar a los fanáticos de todas las razas, colores, religiones, nacionalidades, identidades de género, edades, orientaciones sexuales y niveles socioeconómicos. La plataforma de impacto social de la NHL, NHL Unites, ratifica la política oficial del deporte centrada en la inclusión en el hielo, en los vestuarios, en las salas de juntas y en las graderías. Para obtener más información, visite NHL.com.

Acerca de USPS

El Servicio Postal de los Estados Unidos es un establecimiento federal independiente, con el mandato de autofinanciarse y servir a cada comunidad estadounidense mediante la entrega asequible, confiable y segura de correspondencia y paquetes a más de 170 millones de direcciones seis y, a menudo, los siete días a la semana. El Servicio Postal, supervisado por un Consejo bipartidista de Gobernadores, celebra su 250 aniversario al servicio de los clientes en medio de un plan de modernización de la red para restablecer la sostenibilidad financiera a largo plazo y mejorar el servicio, así como mantener la organización como una de las marcas más valoradas y confiables de Estados Unidos.

En general, el Servicio Postal no recibe dinero de los impuestos para gastos de funcionamiento y depende de la venta de franqueo, productos y servicios para financiar sus operaciones.

Para acceder a recursos para los medios de USPS, incluidos videos y archivos de audio de calidad de transmisión y fotografías estáticas, visite la Sala de prensa de USPS. Síganos en X, antes Twitter; Facebook; Instagram; Pinterest; Threads y LinkedIn. Subscríbase al canal de YouTube de USPS. Para obtener más información sobre el Servicio Postal, visite usps.com y facts.usps.com.

Contacto para los medios de USPS: James McKean

[email protected]

usps.com/news

Contacto para los medios de NHL: Brad Klein

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1854012/USPS_Logo.jpg

FUENTE U.S. Postal Service