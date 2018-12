Prepárese para la semana de envíos más ajetreada del año

WASHINGTON, 17 de diciembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Muchos consumidores están corriendo a toda velocidad para poner sus regalos y felicitaciones de Navidad en el correo. Se espera que esta semana sea la más ajetreada de la temporada de envíos en las fiestas navideñas para el Servicio Postal. La agencia espera procesar y entregar casi 3,000 millones de envíos por correo, que incluyen paquetes, solo esta semana. En las dos semanas antes de la Navidad, del 10 al 23 de diciembre, el Servicio Postal espera entregar casi 200 millones de paquetes cada semana.

En general, el Servicio Postal prevé entregar casi 15,000 millones de envíos en total y más de 900 millones de paquetes entre el Día de Acción de Gracias y el Día de Año Nuevo, para un total de casi 16,000 millones de alegres entregas de correo y paquetes esta temporada de fiestas.

El Servicio Postal ya entrega paquetes los domingos en la mayoría de las ciudades grandes y, para manejar el aumento del volumen en las fiestas, la agencia está ampliando sus operaciones de entrega los domingos en selectos lugares de alto volumen de paquetes. USPS espera entregar más de 8 millones de paquetes cada domingo de diciembre. Los carteros también entregarán paquetes de Priority Mail Express el Día de Navidad en lugares selectos.

Envuélvalo y póngale un lazo desde el hogar

Se predice que hoy será el día más ajetreado para los consumidores postales en línea. Casi 400,000 clientes visitarán usps.com para enviar ese regalo navideño especial. Se espera que casi 5 millones de consumidores aprovecharán los convenientes servicios en línea, como Click-N-Ship, para pedir cajas de Priority Mail gratis, imprimir etiquetas de envío, comprar estampillas y pedir Recogida de Paquetes gratis el día siguiente. Y a diferencia de muchas tiendas físicas, usps.com siempre está abierta.

Fechas límite para envíos navideños en 2018

El Servicio Postal recomienda usar las siguientes fechas límite para envíos*:

18 de diciembre – APO/FPO/DPO ( excepto el código postal 093 ) USPS Priority Mail Express

) USPS Priority Mail Express 20 de diciembre – Correo de Primera Clase (incluyendo tarjetas de felicitación)

(incluyendo tarjetas de felicitación) 20 de diciembre – Paquetes de Primera Clase (hasta 15.99 onzas)

(hasta 15.99 onzas) 20 de diciembre – Priority Mail y Correo de Primera Clase de Hawái a los estados continentales contiguos

20 de diciembre – Priority Mail

20 de diciembre – Priority Mail y Correo de Primera Clase de Alaska a los estados continentales contiguos

a los estados continentales contiguos 22 de diciembre – Priority Mail Express de Alaska a los estados continentales contiguos

a los estados continentales contiguos 22 de diciembre – Priority Mail Express de Hawái a los estados continentales contiguos

22 de diciembre – Priority Mail Express

*No es una garantía, a menos que se indique lo contrario. Las fechas son para entregas estimadas antes del 25 de diciembre. La fecha real de la entrega puede variar dependiendo del origen, el destino, la fecha y hora de aceptación de la Oficina de Correos y otras condiciones. Hay algunas restricciones. Para envíos de Priority Mail Express hechos del 22 al 25 de diciembre, la garantía de devolución de dinero se aplica solo si el envío no se entregó, o si no se intentó la entrega, en dos (2) días hábiles.

Qué hay nuevo este año

Informed Delivery es la visualización digital diaria gratis del Servicio Postal de lo que viene a su buzón. Esta temporada de fiestas, usted no solo puede manejar sus paquetes y ver un avance de las tarjetas que le han enviado, también puede ver algunas imágenes exteriores de revistas y catálogos, todo desde su aplicación móvil, panel de instrumentos, tableta o computadora. Informed Delivery es una manera más en que el Servicio Postal lo está ayudando a prever, comunicar y celebrar esta temporada navideña.

Recomendaciones adicionales

El Servicio Postal ofrece recomendaciones de envío en 10 guías de "información práctica" en video. Los videos, que duran 3 minutos o menos, explican, entre otros temas, cómo poner la dirección correctamente en los paquetes, enviar paquetes y preparar una caja para que los artículos lleguen con seguridad.

Información y noticias adicionales, incluyendo todos los envíos nacionales, internacionales y militares y las fechas límite de los envíos, se pueden encontrar en la sala de prensa online de la temporada navideña del Servicio Postal en usps.com/holidaynews.

El Servicio Postal no recibe dólares de impuestos para gastos operativos y depende de la venta de estampillas, productos y servicios para costear sus operaciones.

