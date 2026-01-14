Presentamos la colección Lunar Lounge de JanSport: una nueva era de confort y estilo

JanSport se expande más allá del regreso a clases con una colección que refleja el cambio cultural actual hacia el bienestar.

DENVER, 14 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JanSport, líder mundial en soluciones de estilo de vida y transporte, anuncia con orgullo el lanzamiento de su Colección Lunar Lounge, un nuevo y audaz surtido diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores actuales orientados al bienestar. Disponible a nivel mundial el 14 de enero de 2026, esta colección redefine la versatilidad y el estilo, ofreciendo piezas que pasan sin problemas del movimiento al ocio.

La colección Lunar Lounge encarna un atractivo emocional único que equilibra la dualidad con la funcionalidad física. Arraigado en la innovación de productos, este surtido refuerza la relevancia de JanSport más allá de los momentos tradicionales de regreso a la escuela, posicionando la marca como un referente para una vida moderna y versátil.

"Estamos encantados de presentar la colección Lunar Lounge, una línea que amplía nuestro surtido y responde a la llamada de los consumidores que quieren algo más que nuestras icónicas mochilas. Quieren piezas que se ajusten a su estilo de vida, su energía y sus valores. Esta colección representa nuestro compromiso con la innovación y la creación de productos que resuenen con la forma en que las personas viven hoy en día ". — Alexandra Reveles, vicepresidenta de marca global en JanSport.

Esta colección habla a los consumidores que priorizan el bienestar como un estilo de vida; aquellos que fluyen entre rituales, desde entrenamientos grupales hasta viajes de mercado de agricultores. No solo buscan equipos, sino que seleccionan piezas que reflejan su estilo, valores e intención de vivir en el presente.

Según un estudio de McKinsey, el bienestar sigue siendo una de las principales prioridades a nivel mundial, ya que el 87 % de los chinos, el 82 % de los estadounidenses y el 73 % de los consumidores del Reino Unido afirman que el bienestar es una de las principales prioridades diarias. La colección Lunar Lounge responde a este cambio cultural con diseños vanguardistas, estética elevada y materiales sostenibles.

La colección Lunar Lounge:

Cada pieza se ofrece en cinco combinaciones de colores: flor de luna de nailon suave, negro, lila pastel, limón lima y azul azul, con exclusivas selectas para el Move Sling FX.

Disponibilidad

La Colección Lunar Lounge estará disponible a nivel mundial el 14 de enero de 2026, en minoristas especializados seleccionados y totalmente en línea en JanSport.com en los EE. UU.

Acerca de JanSport

Desde 1967, JanSport ha vivido fiel a su propósito: Siempre Contigo. La marca es un aliado verdadero y confiable a lo largo de todas las aventuras de la vida y valora la inclusión, la autenticidad y la autoexpresión. Con la sostenibilidad como núcleo, JanSport se compromete a mejorar el impacto ambiental de sus productos a través de innovaciones en materiales y fabricación, al tiempo que continúa brindando la misma durabilidad, versatilidad y durabilidad por las que se conocen los paquetes JanSport. Aunque la marca comenzó fabricando y comercializando mochilas para exteriores de clase mundial, las ofertas de productos actuales incluyen una variedad de mochilas, bolsas y accesorios que se venden en www.jansport.com, en grandes almacenes y en tiendas especializadas y boutiques de todo el mundo.

