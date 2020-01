Presentamos The 19th, una sala de prensa sin fines de lucro y no partidaria para informar, involucrar y empoderar a las estadounidenses

Cofundada por la CEO Emily Ramshaw y la editora Amanda Zamora –ambas veteranas de The Texas Tribune–, el objetivo de The 19th es proporcionar a las mujeres de todos los orígenes un lugar en donde contar sus historias y verse reflejadas con coberturas de noticias relevantes. El periodismo original creado por The 19th reimaginará la cobertura de la política y las políticas a través de una perspectiva de género, y se podrán leer y compartir sin cargo alguno.

"The 19th tiene como objetivo elevar las voces de las mujeres que están subrepresentadas y desatendidas por los medios de comunicación estadounidenses: mujeres de color, mujeres que viven alejadas de las costas y mujeres de medios limitados", dijo Ramshaw. "Está claro que no hay suficientes mujeres en las salas de redacción, y como resultado de ello, no hay las suficientes historias sobre los problemas, las desigualdades y los desafíos únicos que afectan más directamente la vida de las mujeres".

The 19th se centrará en informes exhaustivos basados en evidencias que expongan la inequidad e injusticia de género, y en historias originales sobre los problemas que afectan más profundamente la vida de las mujeres, desde el cuidado de la salud hasta la economía. Proporcionará una plataforma digital para conversaciones sobre valores ciudadanos y construcción comunitaria, producirá eventos nacionales que lleven a los lectores a un diálogo directo con sus funcionarios electos, y construirá una sala de redacción que refleje la diversidad racial y socioeconómica de las mujeres en Estados Unidos. Los primeros temas incluirán política presidencial, las mujeres y el Congreso, el electorado femenino, la salud de las mujeres, las mujeres y la economía, y las mujeres y los estados.

Al ser una sala de redacción sin fines de lucro y no partidaria, todo el contenido de The 19th será de consumo gratuito y no estará detrás de un muro de pago. Los ingresos provenientes del apoyo de los miembros, la filantropía individual, las subvenciones de fundaciones, los patrocinios corporativos y los eventos en vivo ayudarán a garantizar que el contenido se mantenga gratuito para los lectores y abierto para que sea compartido por organizaciones de noticias y grupos comunitarios. El sitio web de destino de The 19th, el boletín de noticias y la plataforma comunitaria se lanzarán en el verano de 2020. Mientras tanto, los lectores pueden encontrar historias de The 19th exclusivamente en The Washington Post.

Los lectores también tendrán la oportunidad de conocer a The 19th en varias ciudades del país este año. A partir de la primavera, The 19th iniciará una gira nacional para escuchar directamente de los lectores sobre el estado de los derechos de voto en sus comunidades y explorar los principales problemas que enfrentan las mujeres en las urnas en noviembre. Con la Liga de Mujeres Votantes y The Riveter como socios, The 19th Listening Tour (Gira para Escuchar a los Lectores The 19th) comenzará en Austin el 22 de abril, y viajará a Los Ángeles, Denver, Seattle, Minneapolis y Atlanta durante todo el verano y el otoño.

"Si bien las mujeres actualmente están más comprometidas que nunca en el proceso político, siguen estando muy subrepresentadas en todos los niveles de gobierno y en las filas ejecutivas de la nación. También están subrepresentadas entre las autoridades de las salas de redacción, lo que influye el modo en que se cubren las noticias, las historias de quién se cuentan y las voces de quién se hacen oír", dijo Zamora. "Estamos muy comprometidas con la diversificación de las filas del periodismo, tanto a través de las historias que contamos como a través de las mujeres que lideran nuestra organización".

Entre los miembros del equipo fundador de The 19th se encuentran:

Emily Ramshaw, cofundadora y CEO de The 19th, anteriormente fue jefa de redacción de The Texas Tribune, una galardonada iniciativa digital de noticias no partidaria y el modelo de negocio más exitoso de la nación para noticias locales. Ramshaw comenzó su carrera en The Dallas Morning News y es miembro de la Junta del Premio Pulitzer.

Amanda Zamora, cofundadora y editora de The 19th, se desempeñó casi dos décadas como editora digital, gerenta de producto y estratega de audiencia en salas de redacción como ProPublica y The Washington Post. En fecha más reciente, fue la directora general de audiencia en The Texas Tribune.

Johanna Derlega, directora general de ingresos en The 19th, en fecha reciente lanzó Broad Branch Strategies, una consultora enfocada en ingresos y comunicaciones. Anteriormente supervisó los trabajos relacionados con ingresos, eventos y marketing como editora de The Hill y vicepresidenta sénior en National Journal.

Errin Haines, editora independiente de The 19th, fue anteriormente la escritora nacional sobre temas raciales para The Associated Press. Es una periodista galardonada con casi dos décadas de experiencia en entrevistas, incluso para Los Angeles Times, Orlando Sentinel y The Washington Post.

Andrea Valdez, jefa de redacción de The 19th, anteriormente fue jefa de redacción del Texas Observer, editora de WIRED.com y editora del sitio web de Texas Monthly. Es autora de How to be a Texan: The Manual. (Cómo ser un texano).

The 19th tendrá su sede en Austin, Texas, y sus empleados vivirán y trabajarán en todo el país. La organización de noticias está contratando actualmente para cubrir 17 puestos adicionales y ofrece beneficios que incluyen seis meses de licencia familiar paga para padres recientes.

"Ya ha pasado casi un siglo desde que nuestra tocaya (19th, la 19a. Enmienda) de la Constitución convirtiera al voto en un derecho independientemente del sexo de una persona. Fueron necesarias otras cuatro décadas, ya bien consolidado el movimiento por los derechos civiles, para que las mujeres de color lograran ese mismo derecho", dijo Ramshaw. "El asterisco en nuestro logotipo nos recuerda ese hecho, e invita a nuestros lectores a sumarse para aprender más sobre el trabajo que falta para asegurar que todas las mujeres tengan las noticias y la comunidad no partidaria y basadas en hechos que necesitan para buscar la igualdad de condiciones".

Los particulares que deseen obtener más información sobre la nueva sala de redacción sin fines de lucro de The 19th pueden inscribirse para recibir novedades y convertirse en miembros fundadores en www.19thnews.org. También pueden seguir a The 19th en Twitter en @19thnews.

