The 19th面世：非营利性无党派新闻编辑室将为美国女性提供信息、联系和支持

拉姆肖表示:"The 19th计划帮助扩大女性所能发出的声音,这些女性在美国媒体中的关注度不高和代表性不足——主要是包括有色人种女性、居住条件不佳的女性和收入有限的女性。现在由女性领导的新闻编辑室远远不够,因此,在最能直接影响女性生活的问题、不公平和独一无二的挑战上面,也没有足够的故事。"

The 19th将会关注基于证据的深度报道,在从医疗保健到经济的最深度影响女性生活的问题上面,讲述关于性别不平等和不公正的故事。这将为公民对话和社区建设提供一个数字平台,创造让读者能够直接与他们所选举的官员直接对话的全美活动,打造一个可以反映美国女性在种族和社会经济上面的多样性的新闻编辑室。The 19th最初的工作将会覆盖总统政治、女性和国会、女性选民、女性健康、女性和经济、女性和美国各州等领域。

作为一个非营利性无党派新闻编辑室,The 19th的所有内容都将让消费者免费获取,不会藏在"付费墙"后面。来自于会员支持、个人慈善捐款、基金会拨款、企业赞助和现场直播活动的收入,将会帮助确保内容依然能够为读者所免费获取,并能为新闻机构和社区组织所免费转载。The 19th的目标站点、时事通讯和社区平台,将会在2020年夏季推出。在这之前,读者可以在《华盛顿邮报》(The Washington Post)上面独家发现The 19th的故事。

读者还将有机会今年在全美多个城市与The 19th进行联系。从今年春季开始,The 19th会启动全美倾听之旅,以便直接从读者那里了解他们所在社区的投票权情况,并探讨女性在今年11月所面临的投票箱选择问题。在美国女性选民联盟(League of Women Voters)和《The Riveter》杂志成为合作伙伴的情况下,The 19th倾听之旅将于4月22日从奥斯汀开始,并将在今年夏季和秋季前往洛杉矶、丹佛、西雅图、明尼阿波利斯和亚特兰大。

萨莫拉说:"虽然当今女性较以往更多地加入政治进程,但是她们在各级政府和全美主管人员行列中的代表性依然远远不够。在新闻编辑室领导层,她们的代表性也不高,而这会影响新闻如何报道,讲述谁的故事,扩大谁的声音。我们深切地致力于借助我们所讲述的故事,以及让女性来领导我们的组织,来实现新闻类型的多样化。"

The 19th创始团队成员包括:

The 19th联合创始人、首席执行官艾米丽-拉姆肖,原先曾是《德克萨斯论坛报》的总编,《德克萨斯论坛报》是一个备受赞誉的无党派数字新闻初创项目,在本地新闻方面开创了美国最为成功的商业模式。拉姆肖在《达拉斯晨报》(The Dallas Morning News)开始她的职业生涯,现在是普利策奖(Pulitzer Prize)董事会成员。

The 19th联合创始人、发行人阿曼达-萨莫拉,在近20年的时间里一直在ProPublica和《华盛顿邮报》等新闻机构,担任数字编辑、产品经理和受众策略师。她最近担任《德克萨斯论坛报》的首席读者官。

The 19th首席营收官约翰娜-德瑞卡(Johanna Derlega),最近创办了Broad Branch Strategies,这家咨询公司主要是关注收入和传播问题。她之前作为《国会山报》(The Hill)发行人和《国家》(National Journal)高级副总裁,负责营收、活动和营销方面的工作。

The 19th特约编辑艾琳-海恩斯(Errin Haines),原先是美联社(The Associated Press)的全美种族问题作家。她是一位备受赞誉的记者,拥有近20年的报道经验,曾任职于《洛杉矶时报》(The Los Angeles Times)、《奥兰多前哨报》(Orlando Sentinel)和《华盛顿邮报》。

The 19th总编安德莉亚-瓦尔迪兹(Andrea Valdez),以前是《德州观察报》(Texas Observer)总编、WIRED.com的编辑和《德克萨斯月刊》(Texas Monthly)网站的编辑。她还是《How to be a Texan: The Manual》(如何成为德克萨斯人:手册)的作者。

The 19th总部位于德克萨斯州奥斯汀,员工将在全美工作和生活。该新闻机构现在招聘17位额外的员工,并能提供一系列福利,包括6个月的带薪育儿假。

拉姆肖表示:"The 19th的同名法案——《美国宪法第十九条修正案》在近100年前通过,让人们无论性别情况如何,都能获得投票权。又过了四十年,美国迎来了民权运动,有色人种女性也获得了同样的权利。我们标志中的星号提醒我们记得这一事实,并邀请我们的读者和我们一道更多地了解我们的工作,帮助确保所有女性都能获得以事实为基础的无党派新闻和社区,而这些正是她们追求平等地位所需要的。"

想要了解The 19th的新非营利性新闻编辑室的详情的个人,可以进行注册,以便获得更新,成为 www.19thnews.org 的创始会员。他们还能在Twitter上关注The 19th ( @19thnews )。

图标— https://mma.prnewswire.com/media/1081523/19th_Logo.jpg

图片— https://mma.prnewswire.com/media/1081524/The_19th_Founding_Team.jpg

The 19th

