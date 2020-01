The 19th面世：非牟利性無黨派新聞編輯室將為美國女性提供信息、聯繫和支持

Emily Ramshaw表示:「The 19th計劃幫助擴大女性所能發出的聲音,這些女性在美國傳媒中的關注度不高和代表性不足——主要是包括有色人種女性、居住條件不佳的女性和收入有限的女性。現在由女性領導的新聞編輯室遠遠不夠,因此,在最能直接影響女性生活的問題、不公平和獨一無二的挑戰上面,也冇有足夠的故事。」

The 19th將會關注基於證據的深度報道,在從醫療保健到經濟的最深度影響女性生活的問題上面,講述關於性別不平等和不公正的故事。這將為公民對話和社區建設提供一個數碼平台,創造讓讀者能夠直接與他們所選舉的官員直接對話的全美活動,打造一個可以反映美國女性在種族和社會經濟上面的多樣性的新聞編輯室。The 19th最初的工作將會覆蓋總統政治、女性和國會、女性選民、女性健康、女性和經濟、女性和美國各州等領域。

作為一個非牟利無黨派新聞編輯室,The 19th的所有內容都將讓消費者免費獲取,不會藏在「付費牆」後面。來自於會員支持、個人慈善捐款、基金會撥款、企業讚助和現場直播活動的收入,將會幫助確保內容依然能夠為讀者所免費獲取,並能為新聞機構和社區組織所免費轉載。The 19th的目標站點、時事通訊和社區平台,將會在2020年夏季推出。在這之前,讀者可以在《華盛頓郵報》(The Washington Post)上面獨家發現The 19th的故事。

讀者還將有機會今年在全美多個城市與The 19th進行聯繫。從今年春季開始,The 19th會啟動全美傾聽之旅,以便直接從讀者那裡了解他們所在社區的投票權情況,並探討女性在今年11月所麵臨的投票箱選擇問題。在美國女性選民聯盟(League of Women Voters)和《The Riveter》雜誌成為合作夥伴的情況下,The 19th傾聽之旅將於4月22日從奧斯汀開始,並將在今年夏季和秋季前往洛杉磯、丹佛、西雅圖、明尼阿波利斯和亞特蘭大。

Amanda Zamora說:「雖然當今女性較以往更多地加入政治進程,但是她們在各級政府和全美主管人員行列中的代表性依然遠遠不夠。在新聞編輯室領導層,她們的代表性也不高,而這會影響新聞如何報道,講述誰的故事,擴大誰的聲音。我們深切地致力於借助我們所講述的故事,以及讓女性來領導我們的組織,來實現新聞類型的多樣化。」

The 19th創辦團隊成員包括:

The 19th聯合創辦人、行政總裁Emily Ramshaw,原先曾是《德克薩斯論壇報》的總編,《德克薩斯論壇報》是一個備受讚譽的無黨派數碼新聞初創項目,在本地新聞方面開創了美國最為成功的商業模式。Ramshaw在《達拉斯晨報》(The Dallas Morning News)開始她的職業生涯,現在是普利策獎(Pulitzer Prize)董事局成員。

The 19th聯合創辦人、發行人Amanda Zamora,在近20年的時間裡一直在ProPublica和《華盛頓郵報》等新聞機構,擔任數碼編輯、產品經理和受眾策略師。她最近擔任《德克薩斯論壇報》的閱讀總監。

The 19th營收總監Johanna Derlega,最近創辦了Broad Branch Strategies,這家顧問公司主要是關注收入和傳播問題。她之前作為《國會山報》(The Hill)發行人和《國家》(National Journal)高級副總裁,負責營收、活動和市場推廣方面的工作。

The 19th特約編輯Errin Haines,原先是美聯社(The Associated Press)的全美種族問題作家。她是一位備受讚譽的記者,擁有近20年的報道經驗,曾任職於《洛杉磯時報》(The Los Angeles Times)、《奧蘭多前哨報》(Orlando Sentinel)和《華盛頓郵報》。

The 19th總編Andrea Valdez,以前是《德州觀察報》(Texas Observer)總編、WIRED.com的編輯和《德克薩斯月刊》(Texas Monthly)網站的編輯。她還是《How to be a Texan: The Manual》(如何成為德克薩斯人:手冊)的作者。

The 19th總部位於德克薩斯州奧斯汀,員工將在全美工作和生活。該新聞機構現在招聘17位額外的員工,並能提供一系列福利,包括6個月的帶薪育兒假。

Ramshaw表示:「The 19th的同名法案——《美國憲法第十九條修正案》在近100年前通過,讓人們無論性別情況如何,都能獲得投票權。又過了四十年,美國迎來了民權運動,有色人種女性也獲得了同樣的權利。我們標誌中的星號提醒我們記得這一事實,並邀請我們的讀者和我們一道更多地了解我們的工作,幫助確保所有女性都能獲得以事實為基礎的無黨派新聞和社區,而這些正是她們追求平等地位所需要的。」

想要了解The 19th的新非牟利新聞編輯室的詳情的個人,可以進行注冊,以便獲得更新,成為 www.19thnews.org 的創辦會員。他們還能在Twitter上關注The 19th (@19thnews)。

