Présentation de Johnnie Walker Masters of Flavour

Jim Beveridge, maître assembleur chez Johnnie Walker, a déclaré : « Il est fascinant d'élaborer un scotch qui rend hommage à chacune des quatre étapes principales de la fabrication du whisky - maltage, distillation, maturation en fût et assemblage - pour mettre en lumière la façon dont chaque métier apporte quelque chose de très spécial aux saveurs extraordinaires que le scotch a à offrir, du grain au verre. »

Dans l'une de ses dernières réalisations avant sa retraite à la fin de l'année, Jim a réuni trois maîtres du monde du whisky avec lesquels il a travaillé pendant de nombreuses années : Donna Anderson, malteur, James Carson, maître de fûts et Douglas Murray, maître de la distillation, afin de créer quelque chose qui rende hommage au savoir-faire de la fabrication du whisky.

« Ce mélange incroyable montre comment les maîtres de l'art de la fabrication du whisky combinent des générations de connaissances et d'artisanat écossais avec leur propre expertise en maltage, distillation, maturation en fûts et, bien sûr, en assemblage, pour créer un scotch vraiment exceptionnel. »

Johnnie Walker Masters of Flavour est le troisième et dernier whisky de la série de scotchs extrêmement rares Johnnie Walker Masters.

La série comprend l'incroyable Johnnie Walker Master's Ruby Reserve de l'an dernier, une célébration des 30 ans de travail de Jim Beveridge dans le domaine du whisky. Avant cela, la John Walker Masters' Edition, était un whisky élaboré à partir de scotchs vieillis pendant au moins 50 ans issus de distilleries qui étaient en activité du vivant de John Walker, le fondateur de Johnnie Walker. Tous les trois sont présentés dans une carafe en cristal de Baccarat dans un coffret en chêne sur mesure.

Pour la cuvée Johnnie Walker Masters of Flavour, Jim a travaillé en étroite collaboration avec son équipe d'experts en fabrication de whisky afin de sélectionner à la main des expressions rares et éphémères des célèbres distilleries « fantômes » de Glyn Albyn, Port Dundas, Brora* et Glenury Royal, les équilibrant parfaitement avec les distilleries emblématiques de Cameronbridge, Blair Athol et Dalwhinnie.

Jim a ajouté : « En entretenant des relations étroites avec les malteurs, les maîtres de la distillation et de fûts de toute l'Écosse, un maître assembleur contribue à créer une collaboration unique d'artisanat au service de la fabrication de scotchs exceptionnels, ce sont des relations que nous entretenons depuis 30 ans dans le domaine du whisky. C'est un honneur de rendre hommage à ces experts. »

Au nez, Johnnie Walker Masters of Flavour, sent la fumée douce et légère, rappelant les algues et l'air salé, et cède ensuite la place à de riches fruits secs. Des notes de mélasse s'attardent avec des livres reliés en cuir avant que la fumée ne revienne doucement titiller les sens.

Ces arômes laissent place à des saveurs de fruits riches rappelant les groseilles avant qu'une douce épice ne commence à se développer en bouche. Les pommes infusées à la cannelle se mélangent à l'anis étoilé, au poivre concassé et aux braises de chêne chaudes, enveloppées dans des vagues de caramel cuit au four et de butterscotch riche avant de culminer dans une fumée subtile et chaleureuse.

Johnnie Walker Masters Of Flavour a un taux d'alcool de 41,8 % vol. et un REER de 20 000 GBP au Royaume-Uni (droits et taxes compris).

* Alors qu'une nouvelle distillerie moderne a récemment ouvert ses portes sur le site de l'ancienne distillerie de Brora et s'appelle Brora, les whiskies qu'elle produira à terme seront très différents de ceux élaborés il y a des décennies dans la distillerie d'origine de Brora qui a fermé ses portes en 1983.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1693063/JWS_Limited_Edition.jpg

