Redwood Software presentará su plataforma de orquestación agencial en SAP Sapphire

RunMyJobs de Redwood permite a los clientes de SAP transformar sus inversiones en IA y la nube en mejoras reales de productividad en procesos críticos

VIENNA, Va., 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Redwood Software ™, la plataforma de orquestación líder para la empresa autónoma, anunció hoy que presentará sus capacidades de orquestación de agentes en SAP Sapphire 2026. La compañía demostrará cómo los clientes de SAP pueden maximizar el retorno de sus inversiones en IA y nube con la seguridad, la observabilidad y la dirección que las empresas requieren. RunMyJobs de Redwood funciona como la capa de ejecución en entornos de nube híbrida, lo que permite a las empresas ir más allá de las indicaciones y alcanzar operaciones autónomas.

Esta presentación llega en un momento crucial, ya que las organizaciones aceleran la adopción de tecnologías y ofertas de SAP, como Joule , SAP Cloud ALM , SAP BTP, SAP BDC, RISE with SAP, SAP Cloud ERP y un creciente ecosistema de sistemas no SAP en los ámbitos de la IA, la nube y la gestión de datos. Si bien la inversión en IA sigue creciendo, muchas empresas aún tienen dificultades para cerrar la brecha entre la ambición de la IA y la ejecución operativa debido a sistemas desconectados, integraciones complejas y procesos heredados. La dirección sigue siendo una barrera clave, y más del 70 % de los líderes de TI expresan su preocupación por la proliferación de agentes de IA, según Gartner.

"Los clientes de SAP no tienen problemas de visión, sino de ejecución", afirmó Charles Crouchman, director de producto de Redwood Software. "Lo que falta no es más IA, sino una forma de operacionalizarla en entornos empresariales complejos y exponer décadas de lógica empresarial determinista a la inteligencia orientada a objetivos. Redwood proporciona el control, la dirección y la orquestación necesarios para ejecutar procesos basados en IA de forma fiable y a gran escala".

Plataforma empresarial para la ejecución automatizada

RunMyJobs ofrece orquestación automatizada mediante una plataforma unificada de nivel empresarial, diseñada específicamente para conectar la IA, la automatización y los procesos de negocio:

Compatibilidad nativa con protocolos de agente abiertos, incluyendo un servidor MCP ( Protocolo de Contexto de Modelo ), aprovechando las capacidades de Redwood RangerAI para exponer la lógica de negocio a agentes y LLM de terceros y permitir la orquestación controlada del flujo de trabajo.

), aprovechando las capacidades de para exponer la lógica de negocio a agentes y LLM de terceros y permitir la orquestación controlada del flujo de trabajo. Orquestación multiagente con capacidades de agente a agente (A2A) para coordinar la conexión y la comunicación entre agentes de IA independientes.

Dirección, seguridad y observación integradas para garantizar que la ejecución impulsada por IA sea fiable, auditable y esté alineada con las políticas empresariales.

Acelerando la innovación de SAP

Como la única aplicación respaldada por SAP para la automatización de cargas de trabajo y ahora también para la orquestación de agentes, RunMyJobs permite una innovación más rápida gracias a una profunda integración con los equipos de producto de SAP en SAP BTP, SAP Business Data Cloud (BDC) y SAP Cloud ERP.

Entre las nuevas innovaciones de las soluciones Redwood que se destacarán en SAP Sapphire se incluyen:

Las "acciones" de automatización de RunMyJobs en SAP Business Accelerator Hub permiten:

Una forma segura para que los expertos en negocios integren procesos automatizados con controles de intervención humana en sus soluciones y flujos de trabajo de SAP Build.



Una forma eficiente de aprovechar las capacidades de automatización de nivel empresarial de RunMyJobs en ecosistemas SAP y no SAP en Joule Agents y Skills.

La capacidad de integrar fácilmente los datos de monitorización de la automatización de RunMyJobs en SAP Cloud ALM para ampliar y enriquecer las capacidades de observación en sistemas SAP y no SAP.

Elimine la deuda técnica de las transformaciones SAP

Redwood también ayuda a los clientes a simplificar y reducir los riesgos de las transformaciones SAP, al tiempo que disminuye el coste total de propiedad (TCO) con:

La única plataforma de orquestación de IA y automatización de cargas de trabajo (WLA) con agentes que forma parte de la arquitectura de referencia RISE con SAP, eliminando infraestructura innecesaria, soluciones alternativas y deuda técnica.

Una ruta estandarizada para abordar los requisitos avanzados de transferencia de archivos gestionada (MFT) para las migraciones de PI/PO a Integration Suite y RISE con SAP.

Orquestación unificada entre aplicaciones, datos y agentes de IA, tanto de SAP como de otras fuentes, para reducir la complejidad operativa y mejorar la eficiencia.

Descubra Redwood en SAP Sapphire 2026

Vea Redwood en acción en el expositor n.º 421 en Orlando o en el n.° 9.416 en Madrid . Explore la IA activa mediante demostraciones en vivo, descubra las profundas integraciones con SAP y conéctese con expertos en el producto. Escuche a clientes como CONA y E.ON en sesiones paralelas. Participe en una mesa redonda con Micron y E.ON y programe una reunión individual para aprender cómo minimizar los riesgos en su proceso de integración con SAP y lograr una transformación real que vaya más allá de la simple migración. Envíe un correo electrónico a [email protected] si está interesado en asistir a la mesa redonda o programar una reunión individual.

Acerca de Redwood Software

Redwood Software es la plataforma de orquestación líder para la empresa autónoma, impulsando la transformación empresarial con el menor coste total de propiedad. Redwood permite a las organizaciones automatizar y orquestar de forma inteligente los procesos críticos de negocio y TI en sistemas ERP complejos, nube híbrida, datos y sistemas emergentes de IA con agentes. Gracias a su plataforma de automatización basada en SaaS, con IA integrada en todo el ciclo de vida de la automatización, Redwood acelera el camino hacia las operaciones autónomas. Con 30 años de experiencia y la confianza de más del 50% de las empresas Fortune 50, Redwood ayuda a las organizaciones a liberar el potencial humano para centrarse en la innovación, el crecimiento y el futuro.

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