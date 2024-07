Présentation de la série Pronto d'OMTech, le meilleur graveur laser pour les entreprises du secteur

ANAHEIM, Californie, 29 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une expansion prometteuse de sa gamme de produits, OMTech est fier d'annoncer le lancement de sa dernière innovation en matière de technologie laser au CO2 : l'OMTech Pronto. Avec des options 80W et 130W pour une polyvalence accrue et une vitesse de gravure maximale de 1 000 mm/s, le Pronto est synonyme d'efficacité et de précision. Conçue pour la précision, la vitesse et la sécurité, la série Pronto répond à une large gamme d'objectifs de gravure tout en étant parfaite pour la production de grands volumes.

Plus rapide.

L'OMTech Pronto se distingue sur le marché par sa vitesse de gravure ultra-rapide. Cette amélioration permet non seulement d'accélérer la productivité, mais aussi d'accroître la rentabilité des entreprises qui entrent dans le secteur de la gravure laser. Associée à un débit de pompe à air plus important qui assure un échappement 3,2 fois plus élevé pour une combustion plus complète, la série Pronto promet des résultats et une efficiences de gravure supérieurs.

Plus sûr.

La sécurité et la précision sont primordiales dans l'approche conceptuelle d'OMTech. L'OMTech Pronto introduit un système de mise au point sans contact et entièrement automatique pour stabiliser vos gravures. Sa nouvelle plaque PC ignifugée et sa fonction d'alarme haute température minimisent considérablement les risques d'incendie, garantissant ainsi un environnement de travail plus sûr. L'OMTech Pronto garantit la sécurité grâce à ces caractéristiques nouvelles et améliorées, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur d'autres tâches sans avoir à surveiller constamment leur graveur laser. Faites confiance à une machine qui ne vous décevra pas !

Plus robuste.

Le Pronto est conçu pour résister aux épreuves de la gravure laser, avec une protection en alliage d'aluminium intégrée aux points critiques, comme les miroirs et la tête laser. Les plaques en aluminium et l'entraînement par courroie synchrone facilitent également le processus de gravure au laser, garantissant un fonctionnement stable, une précision accrue et une production augmentée.

Idéal pour les entreprises qui souhaitent étendre leurs activités ou améliorer leurs capacités de gravure, le graveur laser CO2 Pronto d'OMTech est prêt à redéfinir les normes de l'industrie du laser. Ses caractéristiques supérieures et sa conception innovante garantissent non seulement une gravure plus efficace, mais aussi une amélioration significative de la qualité et de la sécurité des pratiques de gravure laser dans le monde entier.

À propos d'OMTech

OMTech est un innovateur de premier plan dans le domaine de la technologie laser, offrant une gamme complète de produits qui répondent aux besoins des professionnels et des amateurs. Promouvant l'excellence, OMTech élargit sans relâche les possibilités d'applications laser grâce à son engagement en faveur de l'innovation, de la qualité et du service à la clientèle.

Pour plus d'informations sur le graveur laser OMTech Pronto, veuillez consulter le site officiel d'OMTech. Des liens vers les sites web d'OMTech allemand, britannique, italien, français et espagnol sont disponibles.