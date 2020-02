PressReader conclut un accord de licence avec Dow Jones

La nouvelle initiative rendra disponible pour la première fois la réplique numérique américaine du Wall Street Journal via PressReader

VANCOUVER, 20 février 2020 /CNW/ - PressReader, la plus grande plateforme mondiale de journaux et de magazines à lecture illimitée, a annoncé aujourd'hui un nouveau contrat de licence avec Dow Jones et sa marque phare, le Wall Street Journal.

Selon les termes de l'accord, l'édition quotidienne de la réplique numérique américaine du Wall Street Journal sera mise à la disposition des abonnés de PressReader en dehors des États-Unis via PressReader.com et l'application primée iOS et Android de PressReader.

« Nous considérons ce partenariat comme une occasion d'accroître la portée de notre édition numérique américaine à l'échelle internationale et de partager notre journalisme de haute qualité avec davantage de personnes dans le monde entier », a déclaré Jonathan Wright, directeur général mondial de Dow Jones. « Le moment pour que les gens aient accès au journalisme professionnel n'a jamais été aussi opportun. Le Wall Street Journal est régulièrement cité comme le journal le plus fiable d'Amérique. Nous considérons cet accord comme une partie importante de nos efforts pour continuer à développer notre marque et nos publics dans le monde entier. »

Grâce à l'accord conclu avec PressReader, le Wall Street Journal sera en mesure d'étendre sa portée mondiale et d'attirer de nouveaux membres sur sa plateforme WSJ.com en augmentant les abonnements grâce au réseau international de marques partenaires de PressReader. Le réseau comprend des marques hôtelières mondiales, des compagnies aériennes internationales, des clients de navires de croisière et des entreprises de soins de santé. Cela inclut des millions de clients d'hôtels, de passagers de compagnies aériennes, de passagers de croisière et de ferries, de patients et d'équipages en mer qui fréquentent les hôtels Marriott, AccorHotels, Cathay Pacific, British Airways, Air Canada, Le Centre Hospitalier de Luxembourg, Seabourn et les compagnies de croisière Uniworld, pour n'en citer que quelques-uns.

Commentant ce partenariat, Alex Kroogman, le PDG du groupe de sociétés PressReader, a indiqué : « PressReader a, au cours des 20 dernières années, construit un solide réseau de contenus, de clients et de partenaires commerciaux qui continue à offrir une valeur exceptionnelle à nos partenaires éditeurs. Ce nouveau partenariat avec le Wall Street Journal témoigne de la valeur unique que nous apportons. Le Wall Street Journal est un nom très respecté et de confiance dans le domaine du journalisme et il jouit d'une excellente réputation pour ses analyses inégalées et ses reportages uniques. »

La réplique numérique du Wall Street Journal, qui est reconnue pour son journalisme exceptionnel et précis avec 38 prix Pulitzer à son actif, apportera une valeur tangible aux abonnés de PressReader qui apprécient l'importance d'un contenu d'actualité de qualité.

Le Wall Street Journal rejoint la prestigieuse collection des meilleurs journaux et magazines du monde de PressReader, qui comprend The Washington Post, The Globe and Mail, Newsweek, The Guardian, Forbes, Hearst Magazines, The Australian, Le Figaro et El País.

Alors que les consommateurs continuent à montrer une grande affinité pour les contenus agrégés de qualité, comme le prouve le succès de Netflix et de Spotify, PressReader cherche à continuer à attirer des contenus de qualité sur sa plateforme afin de répondre aux désirs des lecteurs de disposer d'un journalisme de confiance, quelle que soit la plateforme choisie.

Remarques aux rédacteurs

À propos de Dow Jones

Dow Jones est un fournisseur mondial de nouvelles et d'informations commerciales, qui fournit du contenu aux consommateurs et aux organisations du monde entier dans de multiples formats, notamment sur papier, sous forme numérique, sur téléphone portable et en direct. Depuis plus de 130 ans, Dow Jones produit un contenu d'une qualité inégalée et possède aujourd'hui l'une des plus grandes opérations de collecte d'informations au monde. Il produit des publications et des produits de premier plan, notamment le Wall Street Journal, le plus grand journal américain par tirage payé, Factiva, Barron's, MarketWatch, Mansion Global, Financial News, Dow Jones Risk & Compliance et Dow Jones Newswires. Dow Jones est une division de News Corp (Nasdaq : NWS, NWSA; ASX : NWS, NWSLV).

À propos de PressReader

PressReader a pour mission d'améliorer la façon dont les gens découvrent les histoires qui comptent pour eux. La société, qui a des bureaux à Vancouver, Dublin et Manille, offre la plus grande plateforme de journaux et de magazines à lecture illimitée où les gens peuvent découvrir un contenu pertinent et fiable de n'importe où dans le monde.

En utilisant leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur, les lecteurs peuvent parcourir le contenu en ligne ou télécharger des numéros entiers grâce à l'application PressReader. Ils peuvent s'abonner pour un accès illimité ou bénéficier de l'expérience complète parrainée par l'un des milliers de partenaires de marque de PressReader, des entreprises qui exploitent la plateforme de contenu de premier plan pour améliorer l'expérience de leurs clients. Cela inclut des noms connus comme British Airways, Turkish Airlines, Cathay Pacific, Air Canada, Marriott, Fairmont Hotels, Seabourn Cruise Lines, Princeton University et la New York Public Library.

La technologie d'édition numérique de PressReader (Branded Editions) alimente également de nombreuses marques parmi les plus prestigieuses au monde, notamment le New York Times, le Washington Post et le Times (de Londres) de News Corp.

Pour plus d'informations, visitez about.pressreader.com; demandes de médias : Mike Twining, directeur de la mercatique d'entreprise, mike@pressreader.com

SOURCE PressReader Inc.