PressReader ha firmado un acuerdo de licencia con Dow Jones

La nueva iniciativa hará que la réplica digital de The Wall Street Journal en EE. UU. esté disponible por primera vez a través de PressReader

VANCOUVER, 20 de febrero de 2020 /CNW/ - PressReader, la mayor plataforma ilimitada de periódicos y revistas del mundo, ha anunciado hoy un nuevo acuerdo de licencia con Dow Jones y su marca insignia Wall Street Journal.

Bajo los términos del acuerdo, la edición diaria de la réplica digital de The Wall Street Journal en EE. UU. estará disponible para los suscriptores de PressReader fuera de EE. UU. a través de PressReader.com y de Pressreader, la galardonada aplicación para iOS y Android.

"Consideramos que esta asociación es una oportunidad para aumentar el alcance de nuestra edición de la réplica digital en EE. UU. internacionalmente y para compartir nuestro periodismo de alta calidad con más personas en todo el mundo", dijo Jonathan Wright, director general internacional de Dow Jones. "Nunca ha habido un momento más importante para que la gente acceda al periodismo profesional. The Wall Street Journal es citado constantemente como el periódico más fiable en Estados Unidos. Vemos este acuerdo como una parte importante de nuestros esfuerzos para continuar haciendo crecer nuestra marca y nuestras audiencias en todo el mundo".

A través del acuerdo PressReader, The Wall Street Journal se posicionará para seguir ampliando su alcance internacional y atraer nuevos miembros a su plataforma WSJ.com, al impulsar suscripciones a través de la red internacional establecida de colaboradores de PressReader. La red incluye marcas de hoteles de todo el mundo, aerolíneas internacionales, clientes de cruceros y empresas de atención sanitaria. Esto incluye a millones de huéspedes de hoteles, pasajeros de aerolíneas, cruceros y ferris, pacientes y tripulación de alta mar que frecuentan los hoteles Marriott, AccorHotels, Cathay Pacific, British Airways, Air Canada, el Centro Hospitalario de Luxemburgo y las líneas de cruceros Seabourn y Uniworld, por nombrar solo algunos.

Al opinar sobre la asociación, Alex Kroogman, consejero delegado del grupo de empresas PressReader Group, señaló: "En los últimos 20 años, PressReader ha desarrollado una sólida red de contenidos, clientes y socios comerciales que sigue aportando un valor excepcional a nuestros socios editoriales. Esta nueva asociación con The Wall Street Journal es una prueba del valor único que ofrecemos. The Wall Street Journal es un nombre muy respetado y de confianza dentro del periodismo y goza de una buena reputación por su análisis inigualable y sus reportajes únicos".

Reconocido por su periodismo sobresaliente y preciso, con 38 premios Pulitzer en su haber, la réplica digital de The Wall Street Journal aportará un valor tangible a los exigentes suscriptores de PressReader, quienes aprecian la importancia del contenido de las noticias prémium.

The Wall Street Journal se une al prestigioso grupo de PressReader de los mejores periódicos y revistas del mundo, entre los que se incluyen The Washington Post, The Globe and Mail, Newsweek, The Guardian, Forbes, Hearst Magazines, The Australian, Le Figaro y El País.

A medida que los consumidores siguen mostrando una gran afinidad por los contenidos de calidad globales, como lo demuestra el éxito de Netflix y Spotify, PressReader espera seguir atrayendo contenidos prémium a su plataforma para satisfacer los deseos de los lectores de contar con un periodismo fiable en cualquier plataforma que elijan.

Acerca de Dow Jones

Dow Jones es un proveedor mundial de información comercial y de noticias que ofrece contenido a consumidores y organizaciones de todo el mundo en múltiples formatos, entre los que se incluyen los medios impresos, digitales, móviles y eventos en directo. Dow Jones lleva más de 130 años produciendo un contenido de calidad inigualable y hoy en día dirige una de las operaciones de recopilación de noticias a nivel mundial más grandes que existen. Produce publicaciones y productos destacados, entre los que se incluye su emblemático The Wall Street Journal, el periódico más grande de Estados Unidos por circulación pagada; Factiva, Barron's, MarketWatch, Mansion Global, Financial News, Dow Jones Risk & Compliance Dow Jones VentureSource. Dow Jones es una división de News Corp (Nasdaq: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV).

Acerca de PressReader

PressReader tiene la misión de mejorar la forma en que las personas descubren las historias que les interesan. Con oficinas en Vancouver, Dublín y Manila, la empresa ofrece la mayor plataforma ilimitada de periódicos y revistas en la que las personas pueden descubrir contenidos relevantes y fiables desde cualquier parte del mundo.

Los lectores pueden consultar contenidos en línea o descargar números enteros con la aplicación PressReader a través de su teléfono, tableta u ordenador. Pueden suscribirse para acceder de forma ilimitada u obtener la experiencia completa patrocinada por cualquiera de los miles de colaboradores de la marca PressReader, empresas que aprovechan la plataforma de contenido prémium para mejorar la experiencia de sus clientes, nombres tan conocidos como British Airways, Turkish Airlines, Cathay Pacific, Air Canada, Marriott, Fairmont Hotels, Seabourn Cruise Lines, la Universidad de Princeton y la Biblioteca Pública de Nueva York.

La tecnología de edición digital de PressReader (Branded Editions) también impulsa a muchas de las marcas más prestigiosas del mundo, como The New York Times, The Washington Post y The Times de News Corp (de Londres).

Para obtener más información, visite: about.pressreader.com; Consultas de Medios: Mike Twining, director de Marketing Empresarial, mike@pressreader.com

