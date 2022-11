Prêt pour aller plus loin : Vermeer choisit Syncron pour améliorer ses opérations de tarification des pièces de rechange au niveau mondial

Un fabricant mondial d'équipements industriels et agricoles utilise Syncron Price pour optimiser le prix des pièces et accroître la satisfaction des clients

ATLANTA, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Syncron a annoncé aujourd'hui que Vermeer Corporation, un fabricant mondial d'équipement industriel et agricole, a choisi Syncron Price pour tirer parti des renseignements sur les prix, optimiser ses capacités de tarification actuelles et améliorer la satisfaction des clients.

Conscient de l'importance de garantir les meilleurs prix à ses clients, Vermeer a réalisé qu'il était possible d'optimiser ses opérations de tarification. « Avant notre partenariat avec Syncron, notre système de tarification était très complexe, entraînait une incertitude dans les données et était difficile à utiliser à grande échelle », a déclaré Philip Egging, directeur du service après-vente, Vermeer. « Nous avions besoin d'une solution de tarification des pièces prête à l'emploi qui soit spécialisée dans le marché du service après-vente, des pièces les plus concurrentielles aux pièces de marque, et nous permette de faire évoluer notre approche vers une gestion proactive du volume et des stratégies de pièces. »

Avec Syncron, Vermeer peut mettre en œuvre plusieurs stratégies de tarification sur un plus large éventail de pièces. Reconnu comme un leader de l'industrie, Syncron Price s'appuie sur l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour identifier les opportunités de prix cachées qui maximisent le volume des ventes, les revenus et la rentabilité des services après-vente.

De plus, Syncron Price offre des analyses avancées qui recueillent et analysent des données sur l'élasticité des prix, la demande des clients, la valeur marchande des pièces de rechange et la volonté des clients de payer. Il exploite l'automatisation pour optimiser le prix des pièces en vrac et des pièces neuves et permet aux utilisateurs de modéliser différents scénarios pour comprendre les répercussions marginales pour toutes les parties prenantes.

« En raison de la complexité de l'évolution des marchés et des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il peut être particulièrement difficile de fixer le prix exact des produits du marché des pièces de rechange pour les fabricants, les concessionnaires et les fournisseurs », a indiqué Anneliese Schulz, directrice des ventes, Syncron. « Syncron Price permet à des entreprises comme Vermeer d'exécuter efficacement les processus critiques de gestion des prix et fait passer les pratiques de tarification au niveau supérieur tout en tenant compte des complexités et des spécificités du marché des pièces de rechange et des services. »

Syncron Price est une composante essentielle du cloud d'expérience de service connecté (CSX), une plateforme axée sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine qui permet aux fabricants et aux organisations de services de transformer leur approche de la gestion du cycle de vie des services (SLM) du début à la fin.

Pour en savoir plus sur Syncron Price, rendez-vous sur www.syncron.com/price .

À propos de Syncron

Syncron donne aux principaux fabricants et distributeurs les moyens de tirer parti de la nouvelle économie des services. Nous améliorons la rentabilité des activités des services après-vente, optimisons le capital d'exploitation, renforçons la fidélisation des clients et permettons de réaliser une transition réussie vers des modèles d'activité futures basée sur les services. Grâce à des investissements de premier plan dans l'IA et le ML, Syncron propose le premier portefeuille de solutions SLM intelligentes, innovantes et approuvées par les clients, de bout en bout. Fournies par le biais de la plateforme CSX de Syncron, nos solutions comprennent l'inventaire des pièces de rechange, le prix, la disponibilité des équipements, la garantie, les contrats de services et la gestion des services sur site. Ce n'est pas un secret : les plus grandes marques font confiance à Syncron, qui est le leader mondial privé en solutions de logiciels-service SaaS de SLM intelligentes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site syncron.com .

À propos de Vermeer

Fabricant majeur d'équipements industriels et agricoles, Vermeer Corporation équipe ses clients dans un groupe diversifié d'industries, notamment la construction souterraine, les infrastructures, l'exploitation minière de surface, l'entretien des arbres, l'environnement et l'agriculture. Vermeer, dont le siège social est situé à Pella, dans l'Iowa, possède des bureaux locaux aux Pays-Bas, au Brésil et à Singapour, des usines de fabrication en Caroline du Sud, en Floride et dans le Dakota du Sud aux États-Unis, ainsi qu'aux Pays-Bas et à Tianjin, en Chine, et plus de 600 concessionnaires répartis dans le monde entier. Entreprise familiale depuis 1948, Vermeer s'appuie sur une équipe dévouée de près de 4 000 professionnels pour concevoir, construire et soutenir les équipements qui relient les gens aux nécessités, gèrent les ressources naturelles et alimentent les communautés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vermeer.com .

SOURCE Syncron