Президент ZTE Сюй Цзыян: Совместное укрепление ключевых компетенций и качественный рост

Вступительная речь на церемонии открытия Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2021

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 25 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сообщила о том, что ее президент Сюй Цзыян (Xu Ziyang) произнес вступительную речь под названием " Совместное укрепление ключевых компетенций и достижение высококачественного роста" на церемонии открытия Международного конгресса мобильных технологий-2021, начавшегося сегодня в Шанхае (Китай).

По словам г-на Сюй, среда 5G по-прежнему находится на стадии своего формирования, а процесс цифровой и интеллектуальной трансформации уже набрал полную силу. Компания ZTE придерживается мнения, что на этом этапе процесс развития столкнется как с технологическими вызовами, так и с неопределенностями организационно-экономического характера. К числу технологических вызовов относятся необходимость постоянного сокращения затрат и повышения эффективности инфраструктур 5G, а также удовлетворения более высоких функциональных требований к различным отраслевым приложениям.

Для решения технологических проблем компания ZTE укрепляет ключевые компетенции и стремится к обеспечению высочайших стандартов.

Сложные задачи, порождаемые неопределенностями организационно-экономического характера, связаны с целым рядом не вполне прояснившихся проблем, примерами которых могут служить крупномасштабное расширение, монетизация и бизнес-модели отраслевых систем.

Сталкиваясь с неопределенностями в плане расширения рынка, ZTE развивает гибкие возможности для обеспечения цифровой и интеллектуальной трансформации вертикально интегрированных отраслей, тем самым снижая первоначальные затраты, проводя ускоренные испытания и доработки, а также продвигая успешные модели. В то же время ZTE приветствует интенсивное и открытое сотрудничество с партнерами в вертикально интегрированных отраслях и экосистеме в целях совместного достижения высококачественного роста.

Далее приведен перевод этой речи полностью:

Приветствую всех! Вероятно, многие знают о быстрорастущем растении под названием «слоновая трава». В течение полугода после прорастания длина его стебля составляет всего лишь пару сантиметров, а корни уходят под землю на глубину более 10 метров, энергично развиваясь вширь для поглощения питательных веществ и накопления энергии. После дождя слоновая трава может вырасти более чем на два метра в высоту всего за несколько дней. Теперь поговорим о том, как достичь быстрого роста компании. В связи с этим я хотел бы обсудить такую тему как «Совместное укрепление ключевых компетенций и достижение высококачественного роста с целью создания цифровой и интеллектуальной экосистемы для обеспечения общего успеха». В своем выступлении я расскажу о некоторых новейших разработках, методиках и идеях компании ZTE, направленных на привлечение всех партнеров к совместным усилиям на стадии формирования среды 5G для обеспечения лучшего будущего.

2020 год был несомненно экстраординарным. Удар, нанесенный пандемией COVID-19, и непрерывное изменение глобальной окружающей среды, судя по всему, нарушили процесс развертывания сетей 5G, но дела обстоят таким образом, что Китай и другие страны, которые приняли упреждающие меры, выдерживают свой ритм. В борьбе с пандемией технологии успешно продемонстрировали свою эффективность. С точки зрения потребителей эта пандемия существенно изменила образ их жизни и работы, в результате чего услуги на основе ИКТ стали столь же необходимыми, как воздух, вода и электроэнергия. Следовательно, предприятиям необходимо ускорить процесс цифровой и интеллектуальной трансформации, с тем чтобы не только сократить расходы и повысить эффективность, но и стать более гибкими и рациональными, что позволит им лучше справляться с неопределенностями, связанными с внешними условиями, рынками и технологиями.

Цифровая и интеллектуальная трансформация в самом разгаре

После двух лет коммерческого внедрения среда 5G по-прежнему находится на стадии своего формирования, а процесс цифровой и интеллектуальной трансформации уже набрал полную силу. Мы по-прежнему придерживаемся того мнения, что на этом этапе процесс развития столкнется как с технологическими проблемами, так и с неопределенностями организационно-экономического характера. К числу технологических проблем относятся необходимость постоянного сокращения затрат и повышения эффективности инфраструктур 5G, а также удовлетворения более высоких функциональных требований к различным отраслевым приложениям. Сложные задачи, порождаемые неопределенностями организационно-экономического характера, связаны с целым рядом не вполне прояснившихся проблем, примерами которых могут служить крупномасштабное расширение, монетизация и бизнес-модели отраслевых систем.

Решение технологических проблем требует укрепления ключевых компетенций и стремления к совершенству

Для решения технологических проблем мы укрепляем ключевые компетенции и стремимся к обеспечению высочайших стандартов.

Прежде всего, давайте проанализируем развитие возможностей облачных сетей на основе прогресса, достигнутого ими на рынке. Фаза 1 охватывает первые 1-3 года развертывания сетей 5G. Эта фаза сосредоточена на интеграции с целью повышения эффективности. Например, для оптимизации использования ресурсов применяются многочастотные узлы/RAT-узлы, широкополосность, высокая эффективность и DSS; для сокращения расхода электроэнергии используются новые материалы, новые технологии и искусственный интеллект; а в целях содействия расширению рынка разрабатываются усовершенствованные технологии для восходящих каналов связи, развертывания систем граничных вычислений и обеспечения многооблачной синергии. Фаза 2 ориентирована на достижение интеллектуальности и открытости. По мере увеличения информационной нагрузки на сети 5G повсеместное распространение искусственного интеллекта, открытая и разделенная архитектура, а также граничные, облачные и отраслевые вычислительные системы будут способствовать дальнейшей интеграции облачных сетей, а также развитию систем сверхнадежной связи с малой задержкой (uRLLC) и техники миллиметровых волн. В фазе 3 популяризация отраслевых приложений 5G будет повышать требования к интеграции облачных сетей и стимулировать непрерывное развитие технологий. Например, появятся сверхбольшая антенна, терагерцовый (ТГц) диапазон, многомерные сетевые взаимосвязи и сети, специально предназначенные для систем искусственного интеллекта.

Непревзойденный опыт

Для решения технологических проблем мы постоянно внедряем новаторские идеи и революционные решения, обеспечивающие высочайшее качество обслуживания. Как для потребительских, так и для корпоративных рынков ключом к успеху является создание принципиально новых возможностей для клиентов и пользователей.

Для потребителей мы увеличиваем покрытие в районах многоэтажной застройки на 30% в сложных сценариях за счет технологии направленной трансляции Massive MIMO SSB 1+X, повышаем качество 5G-покрытия в помещениях с помощью экономичных решений, используя электронную систему сбора данных (eDAS), позволяющую осуществлять многопоточную передачу данных в режиме загрузки/выгрузки за счет внедрения соответствующих программных средств, применяем компенсацию сдвига по доплеровской частоте для обеспечения высокого качества обслуживания пользователей в сценариях, связанных с высокоскоростными железнодорожными и воздушными перевозками, и обеспечиваем эффект присутствия на спортивных соревнованиях и концертах с помощью новых технологий домашнего видео.

Для вертикально интегрированных отраслей мы предлагаем улучшенную технологию доступа, в частности усовершенствованные каналы восходящей связи в сетях 5G и возможность подключения к пассивным оптическим сетям (PON) с малой задержкой. В то же время благодаря гарантиям, обеспечиваемым технологией сквозного обмена (E2E), и улучшенному сетевому сегментированию, а также расширенной полосе пропускания, меньшей задержке и повышенной надежности мы можем содействовать расширению отраслевых приложений, особенно в сфере операционных технологий (OT).

Непревзойденная эффективность

Кроме того, мы постоянно стремимся к достижению максимальной эффективности, включая высочайшую спектральную, энергетическую и сетевую эксплуатационную эффективность. Все это имеет исключительно важное значение для операторов в плане снижения затрат, повышения производительности и достижения устойчивого развития. Например, мы обеспечиваем технологию MU-MIMO с повышенной пропускной способностью, Cloud Radio с пониженным уровнем помех, SuperDSS с возможностью распределения динамического спектра между 2/3/4/5G, оптическую транспортную сеть с поддержкой скоростей передачи данных до 800 Гбит/с и повышенной спектральной эффективностью при фиксированной длине волны, AIVO для повышения эффективности за счет внедрения искусственного интеллекта на различных этапах построения сети, высокоточную систему экономии электроэнергии PowerPilot для снижения энергопотребления на уровне объекта на 20% за счет использования анализа больших данных и искусственного интеллекта, а также, при увеличении информационной нагрузки на сети 5G, углубленную координацию частот и RAT для оптимизации энергоэффективности с обеспечением превосходного качества обслуживания пользователей посредством идентификации сервисов и анализа энергоэффективности в режиме реального времени.

Высочайший уровень ключевой компетенции

Ключевая компетенция является краеугольным камнем высочайшего качества обслуживания и максимальной эффективности. Применительно к чипсетам, для преодоления узких мест, описываемых законом Мура, могут использоваться передовые производственные технологии, современные упаковочные технологии и совместное проектирование программного и аппаратного обеспечения. Благодаря богатому опыту создания объектов интеллектуальной собственности и цифровой платформе проектирования IC DevOps COT мы можем сохранить свой базовый уровень конкурентоспособности в сфере разработки чипсетов. Алгоритмы являются сущностью программного обеспечения, а также ключом к повышению его качества и эффективности. Мы сосредоточим свои усилия на обеспечении высокой связности на физическом уровне, максимальной производительности на сетевом уровне и оптимизации функционала на сервисном уровне, а также продолжим совершенствовать библиотеку алгоритмов искусственного интеллекта. Это будет способствовать непрерывному совершенствованию чипсетов и алгоритмов, а также революционному прогрессу в архитектуре. В плане архитектуры мы продолжим повышать степень разделения, развивать архитектуру микросервисов и добиваться развития собственной архитектуры искусственного интеллекта на основе анализа данных.

Сталкиваясь с неопределенностями в плане расширении рынка, мы развиваем «гибкие» возможности для обеспечения цифровой и интеллектуальной трансформации вертикально интегрированных отраслей, тем самым снижая первоначальные затраты, проводя ускоренные испытания и доработки, а также продвигая успешные модели. В то же время мы приветствуем интенсивное и открытое сотрудничество с нашими партнерами в вертикально интегрированных отраслях и экосистеме в целях совместного достижения высококачественного роста.

Сосредоточение усилий на создании ценностей и сервисов на основе сценариев ОБЛЕГЧАЕТ процесс

Сталкиваясь с неопределенностями организационно-экономического характера в вертикально интегрированных отраслях, мы активно выступаем за ориентацию на создание ценностей и опору на существующие сценарии, что позволит сделать процесс более ЛЕГКИМ ("EASIER").

Первая буква "E" расшифровывается как "Elastic" («Эластичный»), что указывает на эластичность приложений, независимую миграцию, а также гибкость горизонтального масштабирования с уменьшением/увеличением производительности, обеспечиваемую разнородностью при использовании оборудования одного поставщика и программным обеспечением, оптимизированным для работы в облачной среде. "A" является сокращением от "Agile" («Гибкий»), что означает предоставление вычислительных мощностей по запросу, гибкое внедрение новых технологий, а также быструю доработку и репликацию при поддержке облегченного программно-аппаратного комплекса. "S" означает "Secure" («Безопасный»), подразумевая более высокий уровень безопасности, гарантируемый архитектурой с нулевым доверием за счет встроенных средств защиты. "I" означает "Intelligent" («Интеллектуальный»), предполагая эволюцию на основе анализа данных и непрерывную доработку алгоритмов, возможность которых обеспечивается повсеместным распространением искусственного интеллекта. Вторая буква "E" является сокращением от слова "Easy" («Легкий»), которое означает, что клиенты могут легко использовать сеть посредством простого и быстрого развертывания и технического обслуживания. "R" расшифровывается как "Reliable" («Надежный»), указывая на надежную работу в плане временных задержек и гарантированность ресурсов благодаря синхронизирующимся по времени сетям (TSN) и технологиям жесткого сегментирования с более мелким разбиением.

Повышение гибкости обеспечивает успешную реализацию граничных систем

Гибкость обеспечивает успех. Благодаря заложенным в ее основу легковесности и универсальности гибкость является ключом к устранению неопределенностей. По мере распространения приложений вертикально интегрированных отраслей на сферу операционных технологий граничные вычисления будут становиться основной областью для зарождения и применения новейших разработок. В отношении развертывания гибких граничных систем:

Применительно к аппаратному обеспечению, локальные шлюзы, встроенные платы, многофункциональные корпуса и ресурсный пул серверов всех серий могут обеспечивать легкий запуск и расширение по мере необходимости.

Что касается программного обеспечения, то платформа TECS Cloud Foundation (TCF) повышает уровень технического обслуживания и увеличивает вычислительную мощность за счет облегченного аппаратного ускорения NEO и двухъядерных технологий. Программно-аппаратная координация обеспечивает гибкое развертывание и внедрение инноваций на уровнях AnyWhere, AnySize и AnyService.

Быстрая доработка и высококачественный рост

Для устранения неопределенностей нам необходимо всестороннее совершенствование и координация во всех областях для достижения «полного разделения», «двойной циркуляции» и «глубокой оптимизации».

«Полное разделение» представляет собой очередную концепцию разделенной архитектуры на основе облачной инфраструктуры. Мы применяем компоненты с более мелким разбиением при горизонтальном разделении и создаем более тонкий слой PaaS («платформа как услуга»), обеспечивающий вертикальное разделение как на уровне технического обслуживания, так и на уровне общего обслуживания.

Кроме того, такая архитектура обеспечивает возможность двойной циркуляции. Оптимизация цикла между уровнем технического обслуживания и инфраструктурным уровнем повышает эффективность использования ресурсов инфраструктуры и эффективность координации приложений, защищая сценарии периферийных приложений несмотря на ограниченные ресурсы. Кроме того, существует взаимная поддержка между уровнем общего обслуживания и приложениями, основанными на сценариях. В частности, первый обеспечивает возможность разработки сервисов на верхнем уровне приложений через малокодовую архитектуру. В то же время он накапливает общедоступную логику и алгоритмы с уровня приложений, устраняя в некоторой степени конфликт между индивидуальной настройкой и масштабированием.

Глубокая оптимизация снижает неэффективные расходы на резервирование за счет многомодовой интеграции и обеспечивает наилучшую эффективность инфраструктуры в различных прикладных системах за счет возможности адаптации готового оборудования к индивидуальным требованиям.

Цифровая и интеллектуальная экосистема общего успеха

Самыми устойчивыми и надежными экосистемами на планете являются тропические леса. Стремясь к укреплению ключевой компетенции и обеспечению высококачественного роста в эпоху 5G, компания ZTE рассчитывает на создание экосистемы, аналогичной тропическим лесам, совместно со всеми партнерами по отрасли для достижения общего успеха.

Сталкиваясь с неопределенностями организационно-экономического характера, отрасль и экосистема нуждаются в более профессиональной координации. Компания ZTE стремится к созданию цифровой и интеллектуальной экосистемы на основе общедоступных базовых возможностей и более эффективного сотрудничества для достижения взаимовыгодных результатов со всеми партнерами. Мы готовы к реализации возможностей таких базовых технологий, как чипсеты, базы данных и ОС, возможностей продуктов ИКТ со сквозным доступом (E2E), включая беспроводные и проводные, вычислительных мощностей и терминальных областей, возможностей компонентов искусственного интеллекта, данных и видеоматериалов, а также новейших разработок в сфере 5G для всех партнеров по отрасли и экосистеме для достижения взаимного успеха. Являясь надежным двигателем развития цифровой экономики, компания ZTE стремится к решению самых сложных задач, связанных с обеспечением мира базовыми возможностями 5G.

Наступивший 2021 год является годом быка, символизирующего в китайской культуре стойкость и непоколебимость. Именно этот дух и несет в себе компания ZTE. Мы будем сохранять свою практичность и последовательность слов и действий. Работая в тесном сотрудничестве со всей отраслью, мы обязаны решить все проблемы и трудности. Спасибо за внимание!

Контакты для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: [email protected]

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SOURCE ZTE Corporation