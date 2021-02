ZTE-President Xu Ziyang: Bouw aan een sterkere kerncompetentie en bereik samen hoogwaardige groei

Een thematoespraak gehouden tijdens de openingsceremonie van het Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2021

SHENZHEN, China, 25 februari 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van oplossingen op het gebied van telecommunicatie en technologie aan bedrijven en consumenten voor mobiel internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat de president van het bedrijf Xu Ziyang tijdens de openingsceremonie van het Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2021, dat vandaag in Shanghai, China van start ging, een thematoespraak heeft gehouden met als titel " Bouw aan een sterkere kerncompetentie en bereik samen hoogwaardige groei".

Volgens de heer Xu bevindt 5G zich nog in de kinderschoenen maar staat de digitale en intelligente transformatie volledig in de belangstelling. ZTE blijft van mening dat ontwikkeling in deze fase zowel technologische uitdagingen als zakelijke onzekerheden zal tegenkomen. Technische uitdagingen zijn onder meer het voortdurend verlagen van de kosten en het verhogen van de efficiëntie voor 5G-infrastructuren, en het voldoen aan hogere prestatie-eisen voor verschillende industriële toepassingen.

Om technologische uitdagingen het hoofd te bieden, bouwt ZTE aan sterkere kerncompetenties en streeft naar uitmuntendheid.

Uitdagingen die worden veroorzaakt door zakelijke onzekerheden verwijzen naar een reeks problemen die niet duidelijk worden begrepen, bijvoorbeeld de grootschalige uitbreiding, het genereren van inkomsten en bedrijfsmodellen van bedrijfstoepassingen.

Omdat ZTE wordt geconfronteerd met onzekerheden op het gebied van marktuitbreiding, versterkt ZTE de "flexibele" capaciteiten om de digitale en intelligente transformatie van verticale industrieën te bevorderen, waardoor de opstartkosten worden verlaagd, snelle tests en iteraties worden uitgevoerd en succesvolle modellen worden gepromoot. Ondertussen verwelkomt ZTE intensieve en open samenwerking met onze partners in verticale industrieën en het ecosysteem om samen hoogwaardige groei te realiseren.

De tekst van de oorspronkelijke toespraak luidde als volgt:

Hallo allemaal. Veel mensen weten misschien dat er een snelgroeiende plant is, genaamd Giant King Grass (olifantengras). Binnen het half jaar nadat het is ontkiemd, is de stengel slechts ongeveer 2,5 cm hoog, maar de wortels groeien meer dan 10 meter diep onder de grond en verspreiden zich krachtig om voedingsstoffen en energie te absorberen. Als het eenmaal regent, kan het Giant King Grass in slechts enkele dagen meer dan twee meter hoog worden. Hoe kan een bedrijf dan snel groeien? Met het oog hierop zou ik het willen hebben over "Bouw aan een sterkere kerncompetentie en bereik samen hoogwaardige groei - voor een digitaal en intelligent ecosysteem van gezamenlijk succes." In deze toespraak zal ik enkele van de innovaties, werkwijzen en gedachten van ZTE delen om voor een betere toekomst alle partners op te roepen gezamenlijk inspanningen te leveren in de prille fase van 5G.

Het jaar 2020 was zeker buitengewoon. De uitbraak van COVID-19 en de steeds veranderende omstandigheden wereldwijd leken de implementatie van 5G te verstoren, maar in feite hielden China en andere landen die preventieve maatregelen hadden genomen, hun tempo aan. In de strijd tegen de pandemie heeft de technologie gewonnen. Voor consumenten heeft de pandemie hun manier van leven en werken sterk veranderd, waardoor ICT-diensten een noodzaak zijn geworden, net als lucht, water en elektra. Bedrijven moeten de digitale en intelligente transformatie daarom versnellen, niet alleen om de kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen, maar ook om flexibeler en intelligenter te worden, zodat ze beter kunnen omgaan met de onzekerheden in externe omgevingen, markten en technologieën.

Digitale en intelligente transformatie in volle gang

Na twee jaar commerciële activiteiten bevindt 5G zich nog in de kinderschoenen maar staat de digitale en intelligente transformatie volledig in de belangstelling. We blijven van mening dat ontwikkeling in deze fase zowel technologische uitdagingen als zakelijke onzekerheden zal tegenkomen. Technische uitdagingen zijn onder meer het: voortdurend verlagen van de kosten en het verhogen van de efficiëntie voor 5G-infrastructuren, en het voldoen aan hogere prestatie-eisen voor verschillende industriële toepassingen. Uitdagingen die worden veroorzaakt door zakelijke onzekerheden verwijzen naar een reeks problemen die niet duidelijk worden begrepen, bijvoorbeeld de grootschalige uitbreiding, het genereren van inkomsten en bedrijfsmodellen van bedrijfstoepassingen.

Bouw bij technologische uitdagingen aan een sterkere kerncompetentie en streef naar uitmuntendheid

Om technologische uitdagingen het hoofd te bieden, bouwen we aan sterkere kerncompetenties en streven we naar uitmuntendheid.

Laten we eerst eens kijken naar de evolutie van cloud-netwerkmogelijkheden op basis van marktvoortgang. Fase 1 verwijst naar de eerste 1 tot 3 jaar waarin 5G-netwerken worden geïmplementeerd. De focus van deze fase is fusie voor hogere efficiëntie. Zo worden bijvoorbeeld multi-frequentie/RAT-sites, grote bandbreedte, hoge efficiëntie en DSS toegepast om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren; nieuwe materialen, worden nieuwe processen en AI worden om het energieverbruik te verminderen; en zijn verbeterde uplink, edge-implementatie en multi-cloud-synergie ontwikkeld om marktuitbreiding te vergemakkelijken. De focus van fase 2 is intelligentie en openheid. Naarmate het netwerkverkeer via 5G toeneemt, zullen de alomtegenwoordige AI, open en ontkoppelde architectuur en edge cloud- en industrietoepassingen de integratie van cloud-netwerken en uRLLC- en millimetergolftechnologie verder bevorderen. In fase 3 zal de populariteit van 5G-industrietoepassingen hogere eisen stellen aan cloud-netwerkintegratie en de voortdurende evolutie van technologieën stimuleren. Er zullen bijvoorbeeld ultragrote antennes, Terahertz (THz), multidimensionale connectiviteit en AI-Native-netwerken ontstaan.

Ultieme ervaring

Om de technologische uitdagingen het hoofd te bieden, maken we continue innovaties en doorbraken voor de ultieme gebruikerservaring. Voor zowel consumenten- als zakelijke markten is de sleutel tot succes het creëren van een geheel nieuwe ervaring voor klanten en gebruikers.

Voor consumenten verhogen we de dekking van hoogbouw met 30% in complexe scenario's met de Massive MIMO SSB 1 + X-beam-uitzendoplossing, verbeteren we de 5G-dekkingservaring binnenshuis met kosteneffectieve oplossingen door eDAS te gebruiken die UL/DL multi-stream transmissie mogelijk maakt door middel van software-implementatie, passen we Doppler-Shift Compensation toe voor een goede gebruikerservaring in high-speed rail en luchtvervoer scenario's, en bieden we meeslepende ervaringen van sportevenementen en concerten door middel van nieuwe home video's.

Voor verticale industrietoepassingen bieden we betere toegangstechnologie zoals verbeterde uplink van 5G-netwerken en connectiviteit met lage latentie van PON. In de tussentijd kunnen we, met E2E-garantie en verbeterde netwerkslicing, grotere bandbreedte, lagere latentie en hogere betrouwbaarheid, de uitbreiding van industriële toepassingen vergemakkelijken, vooral die op het gebied van OT.

Ultieme efficiëntie

Bovendien streven we voortdurend naar ultieme efficiëntie, inclusief de hoogste spectrale, energie- en netwerkoperatie-efficiëntie. Deze zijn van vitaal belang voor netwerkproviders om kosten te verlagen, efficiëntie te verbeteren en duurzame ontwikkeling te bereiken. We bieden bijvoorbeeld MU-MIMO met een hogere capaciteit, Cloud Radio met minder interferentie, SuperDSS dat dynamische spectrumdeling mogelijk maakt tussen 2/3/4/5G, hogere spectrale efficiëntie 800 Gbps OTN met enkele golflengte, AIVO om de efficiëntie te verbeteren door AI op te nemen in verschillende stadia van netwerkopbouw, PowerPilot precisie-energiebesparing om het stroomverbruik op locatieniveau met 20% te verminderen door middel van big data en AI, en, wanneer de netwerkbelasting via 5G toeneemt, diepgaande coördinatie tussen frequenties en RAT's om de energie-efficiëntie te optimaliseren terwijl we zorgen voor een uitstekende gebruikerservaring door realtime service-identificatie en energie-efficiëntieanalyse.

Ultieme kerncompetentie

Kerncompetentie is de hoeksteen van ultieme ervaring en ultieme efficiëntie. In termen van chipset kunnen geavanceerde productietechnologie, verpakking en gezamenlijk software-/hardwareontwerp helpen om het knelpunt van de wet van Moore te overwinnen. Met een rijke ervaring in IP's en het digitale IC DevOps COT-ontwerpplatform kunnen we ons kernconcurrentievermogen bij de ontwikkeling van chipsets veiligstellen. Algoritmen zijn de essentie van software en ook de sleutel tot hogere softwarekwaliteit en efficiëntie. We zullen ons concentreren op hoge cohesie op de fysieke laag, ultieme prestaties op de netwerklaag en functie-optimalisatie op de servicelaag, en de AI-algoritmebibliotheek blijven verbeteren. Dit zorgt voor continue verbetering van chipsets en algoritmen, en revolutionaire vooruitgang in de architectuur. Op het gebied van architectuur zullen we de ontkoppeling blijven verbeteren, microservice-architectuur promoten en datagestuurde evolutie naar AI-native architectuur realiseren.

Om de onzekerheden in de marktuitbreiding het hoofd te bieden, versterken we "flexibele" capaciteiten om de digitale en intelligente transformatie van verticale industrieën te bevorderen, waardoor de opstartkosten worden verlaagd, snelle tests en iteraties worden uitgevoerd en succesvolle modellen worden gepromoot. Ondertussen verwelkomen we een intensieve en open samenwerking met onze partners in verticale industrieën en het ecosysteem om samen hoogwaardige groei te realiseren.

Focus op waardecreatie en op scenario's gebaseerde services maken dingen EASIER

Als we het hoofd bieden aan de uitdaging van zakelijke onzekerheden in verticale industrieën, pleiten we ervoor om waardegedreven en scenario-gebaseerd te zijn om dingen "EASIER" te maken.

De eerste "E" staat voor "Elastic", waarmee de elasticiteit van applicaties, agnostische migratie en flexibele schaal-in/uitschaling wordt aangegeven door heterogeniteit uit één bron en cloud-native software. "A" is een afkorting voor "Agile", wat betekent dat de rekenkracht op aanvraag, flexibele innovatie en snelle iteratie en replicatie wordt ondersteund door lichtgewicht software- en hardware-ontwerp. "S" staat voor "Secure", verwijzend naar hogere beveiliging gegarandeerd door nul vertrouwen met behulp van intrinsieke beveiliging. "I" betekent "Intelligent", waarmee de gegevensgestuurde evolutie en continue algoritme-iteratie wordt aangegeven, mogelijk gemaakt door de alomtegenwoordige AI. De tweede "E" is een afkorting voor "Easy", wat betekent dat klanten het netwerk gemakkelijk kunnen gebruiken door eenvoudige en snelle implementatie en onderhoud. "R" staat voor "Reliable", wat de betrouwbare prestaties aangeeft in latentie en bronnen die worden gegarandeerd door de TSN en fijnere granulariteit van hard-slicing-technologieën.

Versterk behendigheid, succes in Edge

Agility maakt succes. Met lichtgewicht en flexibiliteit als uitgangspunt is behendigheidde sleutel tot het aanpakken van onzekerheden. Aangezien verticale industriële toepassingen zich uitstrekken tot het OT-veld, zal de rand het belangrijkste veld worden voor innovatie-incubatie en -toepassing. Wat betreft de inzet van agile edge:

In termen van hardware, on-premise gateways, embedded boards, alles-in-één kasten en de resource pool van alle series servers kunnen op verzoek worden opgestart en uitgebreid.

Wat betreft software: de TECS Cloud Foundation (TCF) verbetert de technische servicelaag en verhoogt de rekenkracht door middel van lichtgewicht NEO-hardwareversnelling en dual-core motortechnologieën. De coördinatie tussen software en hardware realiseert flexibele inzet en wendbaar innovaties van AnyWhere, AnySize en Anyservice.

Snelle iteratie, hoogwaardige groei

Om onzekerheden aan te pakken, hebben we uitgebreide verbetering en coördinatie op alle gebieden nodig om "volledige ontkoppeling", "dubbele circulaties" en "diepe optimalisatie" te bereiken.

"Volledige ontkoppeling" duidt op een verdere ontkoppelde architectuur op basis van cloudinfrastructuur. We gebruiken horizontaal componenten met een fijnere granulariteit en bouwen een dunnere PaaS-laag om verticale ontkoppeling van zowel de technische servicelaag als de algemene servicelaag mogelijk te maken.

Bovendien maakt een dergelijke architectuur dubbele circulaties mogelijk. Cyclusoptimalisatie tussen de technische servicelaag en de infrastructuurlaag verbetert de efficiëntie van het gebruik van infrastructuurbronnen en de coördinatie-efficiëntie van applicaties, waardoor randapplicatiescenario's ondanks beperkte middelen worden gewaarborgd. Bovendien ondersteunen de algemene servicelaag en op scenario's gebaseerde applicaties elkaar. Vooral de vorige maakt de ontwikkeling van diensten op de bovenste applicatielaag mogelijk door zijn low-code architectuur. Tegelijkertijd verzamelt het ook openbare logica en algoritmen uit de applicatielaag, waardoor het conflict tussen maatwerk en schaalgrootte tot op zekere hoogte wordt opgelost.

Diepgaande optimalisatie verlaagt niet-efficiënte redundantiekosten door middel van multimode-fusie en zorgt voor de beste infrastructuurefficiëntie in verschillende toepassingen door middel van op maat gemaakte, standaard hardware.

Digitaal en intelligent ecosysteem van gezamenlijk succes

Regenwouden zijn de meest stabiele en robuuste ecosystemen op onze planeet. ZTE streeft naar een sterkere kerncompetentie en hoogwaardige groei in het 5G-tijdperk en verwacht met alle partners in de industrie een regenwoudachtig ecosysteem te bouwen voor gezamenlijk succes.

De industrie en het ecosysteem hebben professionelere coördinatie nodig als ze het hoofd kunnen bieden aan zakelijke onzekerheden. ZTE zet zich in voor het bouwen van een digitaal en intelligent ecosysteem op basis van open onderliggende mogelijkheden en efficiëntere samenwerking, om met alle partners een win-win-situatie te bereiken. We zijn bereid om de mogelijkheden van kerntechnologieën zoals chipset, database en besturingssysteem, de E2E ICT-productcapaciteiten, inclusief draadloos en bedraad, rekenkracht en terminalvelden, de componentcapaciteiten van AI, data en video en 5G-innovaties te ontsluiten. aan alle industrie- en ecosysteempartners voor win-win-succes. Als trouwe motor van de digitale economie zet ZTE zich in om de moeilijkste uitdagingen aan te gaan om de wereld te voorzien van 5G-kernfunctionaliteit.

2021 markeert het jaar van de Os dat symbool staat voor veerkracht en doorzettingsvermogen in de Chinese cultuur. Het is precies die geestdrift die ZTE heeft voortgebracht. We blijven nuchter en zorgen dat woorden en daden op elkaar afgestemd blijven. Door nauw samen te werken met de hele branche, zullen we alle uitdagingen en moeilijkheden aanpakken. Dank u!

