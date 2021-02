Xu Ziyang:Construir una competencia más fuerte, lograr un crecimiento de alta calidad juntos

- Xu Ziyang, presidente de ZTE:Construir una competencia más fuerte, lograr un crecimiento de alta calidad juntos

Discurso de apertura ofrecido en la ceremonia de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2021

SHENZHEN, China, 25 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante proveedor internacional de soluciones de telecomunicaciones, empresa y consumo para la Mobile Internet, ha anunciado hoy que el presidente de la compañía, Xu Ziyang, ha ofrecido un discurso de apertura titulado "Build Stronger Core Competence, Achieve High-Quality Growth Together" (Construir una competencia más fuerte, lograr un crecimiento de alta calidad juntos) en la ceremonia de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2021, que comenzó hoy en Shanghái, China.

Según Xu, la 5G aún está en una fase reciente y la transformación digital e inteligente ya ha reunido un impulso total. ZTE mantiene la idea de que el desarrollo en esta fase encontrará retos tecnológicos e incertidumbres empresariales. Los retos de la tecnología incluyen reducción constante de los costes y mayor eficiencia para las infraestructuras 5G, así como cumplir los requisitos de más alto rendimiento para distintas aplicaciones de la industria.

Para lidiar con los retos de la tecnología, ZTE crea una competencia principal más fuere y sigue la excelencia.

Los retos suscitados por las incertidumbres empresariales se refieren a una serie de problemas que no se entienden claramente, por ejemplo, la expansión a gran escala, la monetización y los modelos empresariales de aplicaciones de la industria.

Afrontando las incertidumbres en la expansión del mercado, ZTE refuerza las capacidades "ágiles" para promover la transformación digital e inteligente de industrias verticales, reduciendo los costes de puesta en marcha, realizando pruebas e interacciones rápidas y promoviendo modelos de éxito. A su vez, ZTE da la bienvenida a la cooperación profunda y abierta con nuestros socios en industrias verticales y el ecosistema para lograr un crecimiento de alta calidad juntos.

El discurso original decía así:

Hola a todos. Muchas personas quizás sepan que existe una planta de rápida crecimiento llamada Giant King Grass. Medio año después de que brote, su tallo solo mide una pulgada de altura, pero las raíces crecen 10 metros en profundidad y se expanden fuertemente para absorber nutrientes y acumular energía. Cuando llueve, la Giant King Grass puede crecer más de dos metros de altura en solo unos días. Entonces, ¿cómo puede crecer rápido una empresa? En vista de esto, me gustaría hablar de "Build Stronger Core Competence, Achieve High-Quality Growth Together­—For Digital and Intelligent Ecosystem of Shared Success". En este discurso, compartiré algunas de las innovaciones, prácticas e ideas de ZTE para pedir a todos los socios que hagan un esfuerzo conjunto en la fase inicial de la 5G para un futuro mejor.

El año 2020 fue ciertamente extraordinario. El impacto de la COVID-19 y el cambiante entorno global parecieron interrumpir el despliegue de la 5G, pero China y otros países habían tomado medidas preventivas para mantener su ritmo. En la lucha contra la pandemia, la tecnología venció. Para los consumidores, la pandemia ha cambiado enormemente la forma en que viven y trabajan, haciendo de los servicios TIC una necesidad, como el aire, agua y electricidad. Las empresas necesitan acelerar la transformación digital e inteligente, no solo para reducir costes y aumentar la eficiencia, sino para hacerse más ágiles e inteligentes, lidiando mejor con las incertidumbres en entornos externos, mercados y tecnologías.

Transformación digital e inteligente en plena acción

Tras dos años de prácticas comerciales, la 5G aún está en su fase de inicio, y la transformación digital e inteligente ya ha tomado su total impulso. Mantenemos la idea de que el desarrollo en esta fase encontrará retos tecnológicos e incertidumbres empresariales. Los retos de la tecnología son: reducir constantemente los costes y aumentar la eficiencia para las infraestructuras 5G, además de cumplir los requisitos de mayor rendimiento para las distintas aplicaciones de la industria. Los retos generados por las incertidumbres empresariales se refieren a una serie de problemas que no se entienden claramente, por ejemplo, la expansión a gran escala, monetización y modelos empresariales de aplicaciones de la industria.

Para los retos tecnológicos, construir una competencia más fuerte y perseguir la excelencia

Para lidiar con los retos tecnológicos, creamos una competencia más fuerte y perseguimos la excelencia.

En primer lugar, echemos un vistazo a la evolución de la capacidad de red-nube basada en el progreso del mercado. La Fase 1 se refiere a los primeros 1–3 años en los que las redes 5G se despliegan. El foco de esta fase es la fusión para una mayor eficiencia. Por ejemplo, sitios multi-frecuencia/RAT, gran ancho de banda, alta eficiencia y DSS se aplican para optimizar el uso de recursos; nuevos materiales, nuevos procesos e IA se emplean para reducir el consumo de energía y una mejorada uplink, despliegue de edge, y sinergia multi-cloud se desarrollan para facilitar la expansión del mercado. El foco de la Fase 2 es la inteligencia y transparencia. Mientras la carga de tráfico 5G aumenta, la arquitectura ubicua AI, abierta y disociada y las aplicaciones edge cloud e industriales promoverán la integración nube-red, así como uRLLC y tecnología de onda milimétrica. En la Fase 3, la popularización de las aplicaciones de la industria 5G elevarán mayores requisitos para la integración nube-red y estimularán la evolución continua de las tecnologías. Por ejemplo, la antena ultra larga, Terahertz (THz), conectividad multi-dimensional, y redes AI-Native emergerán.

Experiencia suprema

Para afrontar los retos de la tecnología, realizamos innovaciones y avances continuos para conseguir una experiencia del usuario suprema. Para los mercados de consumo y empresa, la clave para el éxito es crear una experiencia de nueva marca para clientes y usuarios.

Para los consumidores, aumentamos la cobertura de alto alcance un 30% en escenarios complejos con la solución de emisión de haz Massive MIMO SSB 1+X, mejoramos la experiencia de cobertura interna 5G con soluciones rentables utilizando eDAS que permite la transmisión UL/DL multi-stream a través de la implementación de software, aplicamos Doppler-Shift Compensation para asegurar una buena experiencia del usuario en tren de alta velocidad y transporte aéreo y ofrecemos experiencia inmersiva de eventos deportivos y conciertos en nuevos home-videos.

Para aplicaciones de la industria vertical, ofrecemos mejor tecnología de acceso, como uplink mejorado de redes 5G y conectividad de baja latencia de PON. Al mismo tiempo con garantía E2E y mejorado loncheado de red, mayor ancho de banda, baja latencia y mayor fiabilidad, podemos facilitar la expansión de aplicaciones de la industria, especialmente en el campo OT.

Eficiencia suprema

Además, perseguimos constantemente la eficiencia suprema, incluyendo el más alto espectro, capacidad y eficiencia operacional de red. Estos son vitales para los operadores para reducir costes, mejorar la eficiencia y lograr un desarrollo sostenible. Por ejemplo, ofrecemos MU-MIMO con mayor capacidad, Cloud Radio con menor interferencia, SuperDSS que permite compartir un espectro dinámico entre 2/3/4/5G, mayor eficiencia espectral, 800 Gbps OTN con una sola longitud de banda, AIVO para mejorar la eficiencia incorporando IA en diferentes fases de creación de red, ahorro de energía de precisión PowerPilot para reducir el consumo eléctrico un 20% a nivel de sitio mediante big data e IA, y cuando la carga de tráfico 5G aumente, coordinación profunda entre frecuencias y RAT para optimizar la eficiencia de energía mientras aseguramos una experiencia del usuario excelente, mediante identificación de servicio en tiempo real y análisis de eficiencia energética.

Competencia central suprema

La competencia central es la piedra angular de la experiencia y eficiencia supremas. En términos de chipset, la tecnología de fabricación avanzada, empaquetado y diseño de software/hardware conjunto pueden ayudar a superar el embotellamiento de la Ley de Moore. Con rica experiencia en IP y la plataforma de diseño IC DevOps COT digital, podemos reforzar nuestra competitividad central en desarrollo de chipset. Los algoritmos son la esencia del software y también la clave para una mayor calidad y eficiencia del software. Nos centraremos en la alta cohesión en la capa física, el rendimiento supremo en la capa de red y la optimización en la capa de servicio, y seguiremos mejorando la biblioteca de algoritmo de IA. Esto ofrecerá una continua mejora en chipsets y algoritmos, y un progreso revolucionario en la arquitectura. En términos de arquitectura, seguimos mejorando el desacoplamiento, promoveremos la arquitectura de microservicio y lograremos la evolución orientada a los datos a la arquitectura AI-Native.

Afrontando las incertidumbres en la expansión del mercado, reforzamos las capacidades "ágiles" para promover la transformación digital e inteligente de las industrias verticales, reduciendo los costes de puesta en marcha, haciendo ensayos e iteraciones rápidas y promoviendo modelos de éxito. A su vez, damos la bienvenida a la cooperación profunda y abierta con nuestros socios en industrias verticales y el ecosistema, para lograr un crecimiento de alta calidad juntos.

El enfoque en servicios de creación de valor y basados en escenario hacen las cosas MÁS FÁCILES

Al afrontar el reto de las incertidumbres empresariales en industrias verticales, defendemos el estar orientados al valor y basados en escenarios para hacer más cosas "MÁS FÁCILES".

La primera "E" se refiere a "Elastic", indicando la elasticidad de las aplicaciones, migración agnóstica y scale-in/out flexible surgida de la heterogeneidad de una sola fuente y software nativo de la nube. "A" es la abreviatura de "Agile", aludiendo a la capacidad de computación bajo demanda, innovación ágil y rápida iteración y replicación apoyadas por un diseño de software y hardware ligero. "S" indica "Secure", refiriéndose a una mayor seguridad garantizada por confianza cero mediante seguridad intrínseca. "I" significa "inteligente", lo que indica la evolución basada en los datos y la continua iteración de algoritmo empoderada por la IA ubicua. La segunda "E" es por "Easy", lo que significa que los clientes pueden usar fácilmente la red mediante un despliegue y mantenimiento sencillo y rápido."R" significa "Reliable", indicando el rendimiento fiable en latencia y recursos garantizado por la TSN y tecnologías de granularidad más fina y loncheado duro.

Reforzar la agilidad, tener éxito en edge

La agilidad significa éxito. Con ligereza y flexibilidad como su base, la agilidad es la clave para abordar las incertidumbres. Mientras las aplicaciones de la industria vertical se amplían al campo OT, el edge se convertirá en el principal campo para innovación, incubación y aplicación. En cuanto al despliegue de agile edge:

En términos de hardware, las puertas de enlace bajo premisas, placas integradas, cabinas todo en uno y el fondo de recursos de los servidores de serie pueden disfrutar de la puesta en marcha ligera y expansión bajo demanda.

En cuanto al software, la TECS Cloud Foundation (TCF) mejora la capa de servicio técnico e impulsa la capacidad de computaciones mediante lightweight, NEO hardware de aceleración y tecnologías de motores de doble núcleo. La coordinación entre software y hardware consigue un despliegue flexible e innovaciones ágiles de AnyWhere, AnySize y AnyService.

Rápida iteración, crecimiento de alta calidad

Para abordar las incertidumbres, necesitamos una mejora y coordinación completa en todos los campos para lograr un "total desacoplamiento", "circulaciones dobles" y "optimización profunda".

El "total desacoplamiento" indica una arquitectura desacoplada basada en la infraestructura de la nube. Empleamos componentes de granularidad más fina horizontalmente, y creamos una capa PaaS más fina para permitir el desacoplamiento vertical de la capa de servicio técnico y capa de servicio general.

Además, dicha arquitectura permite circulaciones dobles. La optimización de ciclo entre la capa de servicio técnico y la capa de infraestructura mejora la eficiencia en el uso de recursos de infraestructura y la eficiencia de coordinación de aplicaciones, salvaguardando los escenarios de aplicaciones edge a pesar de los recursos limitados. Además, la capa de servicio general y las aplicaciones basadas en escenario se apoyan mutuamente. Específicamente, lo anterior permite el desarrollo de servicio en la capa de aplicación superior a través de su arquitectura de bajo código. Al mismo tiempo, también acumula lógica pública y algoritmos de la capa de aplicación, resolviendo el conflicto entre personalización y escala en el mismo alcance.

La optimización profunda reduce los gastos de redundancia no eficiente mediante fusión multimodo y asegura la mejor eficiencia de infraestructura en diferentes aplicaciones mediante hardware genérico personalizado.

Ecosistema digital e inteligente de éxito compartido

Los bosques tropicales son los ecosistemas más estables y robustos de este planeta. Luchando por una competencia central más fuerte y crecimiento de alta calidad en la era 5G, ZTE espera construir un ecosistema de tipo bosque tropical con todos los socios en la industria para éxito compartido.

La industria y el ecosistema requieren una coordinación más profesional al afrontar las incertidumbres empresariales. ZTE se compromete a construir un ecosistema digital e inteligente basado en capacidades subyacentes abiertas y una colaboración más eficiente, para lograr una situación de beneficio mutuo con todos los socios. Estamos deseando abrir las capacidades de dichas tecnologías como chipset, base de datos y SO, las capacidades de producto E2E ICT, incluyendo energía de computación inalámbrica y con cable, y campos de terminales, las capacidades de componentes de IA, datos y vídeo, e innovaciones 5G a todos los socios de la industria y el ecosistema para el éxito de todas las partes. Como impulsor leal de la economía digital, ZTE se compromete a abordar los retos más difíciles para impulsar el mundo con capacidad 5G.

2021 es el año del Buey, que simboliza la resiliencia y perseverancia en la cultura china. Es exactamente el espíritu que ZTE ha estado llevando adelante. Seguiremos siendo realistas y consistentes con nuestras palabras y acciones. Trabajando estrechamente junto con toda la industria, abordaremos los retos y dificultades. ¡Gracias!

