Primeira estação integrada de abastecimento de hidrogênio e metanol-para-hidrogênio na China já está em operação

DALIAN, China, 16 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ APetroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386; "Sinopec") inaugurou ontem em Dalian a primeira estação de serviço chinesa para reabastecimento de hidrogênio e conversão de metanol para hidrogênio. O complexo é uma atualização da estação anterior, que já oferecia serviços relacionados a petróleo, gás, hidrogênio e carregamento elétrico, podendo agora produzir 1000 kg de hidrogênio por dia com uma pureza de 99,999%.

Primeira Estação de Serviço Integrada de Metanol para Hidrogênio e Reabastecimento de Hidrogênio da China Já Está em Operação. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Além do curto tempo de construção, a usina de produção de hidrogênio da Sinopec tem a vantagem de ocupar uma área pequena e garantir um processo de produção ecologicamente sustentável. Em comparação com as estações de hidrogênio tradicionais, a nova Estação de Serviço pode reduzir os custos de produção, armazenamento e transporte de hidrogênio em mais de 20%, pelo que se tornará um modelo para liderar o desenvolvimento do setor de hidrogênio chinês.

A China é o maior produtor de metanol do mundo, respondendo por 60% do valor total global. O custo do armazenamento e transporte do metanol também é muito menor do que o do hidrogênio, tornando a conversão de metanol uma solução ideal para a produção de hidrogênio.

A solução da Sinopec resolve problemas como a baixa capacidade de transporte, o alto custo e o longo tempo de carregamento. Além disso, os dispositivos de reabastecimento de hidrogênio e conversão de metanol para hidrogênio da Estação de Serviço têm uma capacidade de produção padrão de 500 metros cúbicos/hora, embora ocupem uma área de apenas 64 metros quadrados, enquanto os equipamentos convencionais ocupariam, com a mesma capacidade de produção, cerca de 500 metros quadrados.

A Sinopec Fuel Oil Sales Co., Ltd construiu duas estações de abastecimento integradas na zona de comércio livre de Dalian e tem outras seis estações em construção. Dotada da maior eficiência de produção de hidrogênio e dos melhores recursos de automação inteligente do setor, a solução da Sinopec é ecologicamente sustentável, produzindo zero resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ao mesmo tempo em que preserva mais energia e consome menos metanol.

"A inauguração da Estação de Serviço demonstra que a conversão distribuída de metanol para hidrogênio é a solução certa para o desenvolvimento sustentável de estações de abastecimento de hidrogênio na China. É um grande progresso que oferece uma solução segura, confiável, sustentável, inteligente, eficiente e integrada, contribuindo para uma maior adoção do hidrogênio a um custo mais baixo", disse Yang Junze, diretor da Sinopec Fuel Oil Sales.

Com a missão de se tornar maior a empresa de hidrogênio chinesa, a Sinopec construiu nove centros de fornecimento de células de combustível de hidrogênio em toda a China, sendo também responsável pela construção do maior número de estações de abastecimento de hidrogênio em todo o mundo.

FONTE SINOPEC

